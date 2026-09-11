Luis de la Fuente menuntut pengakuan Ballon d'Or untuk bintang-bintang Spanyol dan menjagokan Lamine Yamal untuk kejayaan di masa depan

De la Fuente memuji bakat luar biasa Yamal, sembari menyatakan keyakinan penuh bahwa wonderkid Barcelona itu memiliki semua atribut yang dibutuhkan untuk meraih penghargaan individu paling bergengsi di sepak bola.

Mendukung kualitas talenta lokal, sang pelatih mengatakan: "Saya selalu mendukung talenta domestik, 'Merek Spanyol'; kami berkelas dunia dalam hal pengembangan, performa, dan kualitas. Secara spontan, saya akan mengatakan Mikel Oyarzabal tidak ada dalam daftar nominasi. Siapa pun yang harus menuliskan nama-nama itu pasti menjatuhkan kertasnya ke lantai dan meninggalkan namanya."

Menilai perjalanan Yamal, ia menambahkan: "Saya pikir Lamine Yamal bisa memenangkan Ballon d'Or karena dia orang Spanyol dan pesepak bola yang luar biasa. Jika bukan tahun ini, itu akan terjadi di masa depan; saya rasa dia tidak akan membutuhkan waktu terlalu lama untuk memenanginya. Saya melihat dia tampil sangat baik di awal musim ini, dan kami ingin menikmati permainannya selama bertahun-tahun ke depan."