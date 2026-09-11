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Luis de la Fuente menuntut pengakuan Ballon d'Or untuk bintang-bintang Spanyol dan menjagokan Lamine Yamal untuk kejayaan di masa depan
Pelatih tim nasional mendukung pemain Spanyol
Pelatih kepala Spanyol De la Fuente menegaskan bahwa pemain Spanyol harus dinobatkan sebagai pemenang Ballon d'Or tahun ini. Berbicara pada Kamis saat presentasi laga UEFA Nations League bulan depan melawan Republik Ceko di Oviedo, sang pelatih mempertanyakan absennya Mikel Oyarzabal dari daftar resmi 30 nama. Para nominasi Ballon d'Or 2026 diumumkan pada awal pekan ini, dengan upacara penghargaan dijadwalkan berlangsung di London pada 26 Oktober.
- AFP
Yamal diprediksi mencapai puncak
De la Fuente memuji bakat luar biasa Yamal, sembari menyatakan keyakinan penuh bahwa wonderkid Barcelona itu memiliki semua atribut yang dibutuhkan untuk meraih penghargaan individu paling bergengsi di sepak bola.
Mendukung kualitas talenta lokal, sang pelatih mengatakan: "Saya selalu mendukung talenta domestik, 'Merek Spanyol'; kami berkelas dunia dalam hal pengembangan, performa, dan kualitas. Secara spontan, saya akan mengatakan Mikel Oyarzabal tidak ada dalam daftar nominasi. Siapa pun yang harus menuliskan nama-nama itu pasti menjatuhkan kertasnya ke lantai dan meninggalkan namanya."
Menilai perjalanan Yamal, ia menambahkan: "Saya pikir Lamine Yamal bisa memenangkan Ballon d'Or karena dia orang Spanyol dan pesepak bola yang luar biasa. Jika bukan tahun ini, itu akan terjadi di masa depan; saya rasa dia tidak akan membutuhkan waktu terlalu lama untuk memenanginya. Saya melihat dia tampil sangat baik di awal musim ini, dan kami ingin menikmati permainannya selama bertahun-tahun ke depan."
Llorente putuskan pensiun dari tim nasional
Menanggapi keputusan Llorente pensiun dari tugas internasional setelah mengangkat Piala Dunia 2026, De la Fuente mengungkapkan bahwa gelandang itu telah menghubunginya sebelumnya, dengan sang pelatih menyampaikan "rasa hormat dan terima kasih yang mutlak" kepada seorang pemain yang dengannya ia mempertahankan "hubungan yang fantastis".
Saat ditanya soal kemungkinan memasukkan talenta-talenta yang sedang muncul seperti Carlos Espi dan Xavi Espart, sang pelatih berkata: "Mereka pasti akan ada di sana pada masa depan. Tidak perlu terburu-buru, dan kami harus menunjukkan rasa hormat kepada generasi pesepakbola yang telah memenangkan segalanya dalam beberapa tahun terakhir."
- Getty Images News
Jeda internasional berat menanti
Spanyol menghadapi rangkaian tiga laga yang menuntut pada jeda internasional mendatang, dengan memulai kampanye UEFA Nations League mereka lewat laga tandang melawan Inggris pada 26 September sebelum menjamu Kroasia tiga hari kemudian. Tim asuhan De la Fuente kemudian menyambut Czech di Estadio Carlos Tartiere, Oviedo, pada 3 Oktober saat mereka menyeimbangkan pematangan taktik dengan regenerasi skuad secara bertahap. Rangkaian laga bergengsi ini juga memberi figur-figur utama Spanyol panggung ideal jelang gala Ballon d'Or di London.
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