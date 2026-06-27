Luis de la Fuente mengecam 'permainan kasar yang berlebihan' dari Uruguay serta keputusan VAR, sementara pelatih timnas Spanyol itu berharap ada 'pertandingan yang normal' di babak gugur Piala Dunia

Dalam pernyataannya setelah pertandingan, De la Fuente memuji ketangguhan para pemainnya sekaligus mengungkapkan kekecewaannya terhadap wasit dan peran VAR. Meskipun Spanyol lolos sebagai juara grup, ia berpendapat bahwa wasit seharusnya berbuat lebih banyak untuk mengendalikan intensitas fisik pertandingan tersebut.

"Saya tetap mengagumi Marcelo Bielsa, pertandingan dimainkan oleh para pesepakbola," kata De la Fuente. "Ini memang akan menjadi pertandingan yang sangat menantang, dan kami harus menerima keadaan tersebut. Ini bukan jenis pertandingan yang paling nyaman, tapi itulah tugas wasit. Mereka memaksa kami hingga batas kemampuan, bermain sangat kasar, dan kami mampu menghadapi tantangan tersebut.

"Setiap pertandingan berbeda. Kami tentu memiliki kelebihan lain dan mengagumi gaya permainan lain, tetapi Anda harus bisa memenangkan segala jenis pertandingan. Tanpa bermain cemerlang, kami mampu mengatasi tantangan tersebut. Pertandingan itu sangat menuntut, dan kami mempertahankan tingkat konsentrasi yang tinggi, menghindari terjebak dalam banyak provokasi.

"Setiap hari para pemain saya ingin berkembang. Dalam pertandingan yang benar-benar bertolak belakang dengan gaya sepak bola yang kami pahami, mereka mampu mengatasi tantangan tersebut. Menjadi wasit itu sangat sulit. Saya memahami bahwa ada alat bantu, seperti VAR, yang seharusnya membantu. Saya berharap bisa memainkan pertandingan-pertandingan normal mulai sekarang. Saya tidak ingin terlibat masalah dan berkomentar apa pun tentang para wasit."