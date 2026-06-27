AFP
Diterjemahkan oleh
Luis de la Fuente mengecam 'permainan kasar yang berlebihan' dari Uruguay serta keputusan VAR, sementara pelatih timnas Spanyol itu berharap ada 'pertandingan yang normal' di babak gugur Piala Dunia
Spanyol berhasil melewati ujian berat melawan Uruguay
Spanyol memastikan tempat mereka di babak 32 besar Piala Dunia sebagai juara grup berkat kemenangan 1-0 yang diraih dengan susah payah atas Uruguay di Estadio Guadalajara. Namun, De la Fuente merasa pertandingan tersebut lebih didominasi oleh permainan fisik daripada gaya sepak bola berbasis penguasaan bola yang biasanya ditampilkan timnya. Pelatih Spanyol itu memuji para pemainnya karena mampu mengatasi pertandingan yang menuntut tersebut, namun mengakui bahwa pertandingan itu menjauh dari gaya permainan yang ingin ditampilkan timnya. Ia juga menyebutkan bahwa pendekatan agresif Uruguay telah memaksa Spanyol bermain di batas kemampuan mereka sepanjang pertandingan.
- AFP
De la Fuente mempertanyakan keputusan wasit
Dalam pernyataannya setelah pertandingan, De la Fuente memuji ketangguhan para pemainnya sekaligus mengungkapkan kekecewaannya terhadap wasit dan peran VAR. Meskipun Spanyol lolos sebagai juara grup, ia berpendapat bahwa wasit seharusnya berbuat lebih banyak untuk mengendalikan intensitas fisik pertandingan tersebut.
"Saya tetap mengagumi Marcelo Bielsa, pertandingan dimainkan oleh para pesepakbola," kata De la Fuente. "Ini memang akan menjadi pertandingan yang sangat menantang, dan kami harus menerima keadaan tersebut. Ini bukan jenis pertandingan yang paling nyaman, tapi itulah tugas wasit. Mereka memaksa kami hingga batas kemampuan, bermain sangat kasar, dan kami mampu menghadapi tantangan tersebut.
"Setiap pertandingan berbeda. Kami tentu memiliki kelebihan lain dan mengagumi gaya permainan lain, tetapi Anda harus bisa memenangkan segala jenis pertandingan. Tanpa bermain cemerlang, kami mampu mengatasi tantangan tersebut. Pertandingan itu sangat menuntut, dan kami mempertahankan tingkat konsentrasi yang tinggi, menghindari terjebak dalam banyak provokasi.
"Setiap hari para pemain saya ingin berkembang. Dalam pertandingan yang benar-benar bertolak belakang dengan gaya sepak bola yang kami pahami, mereka mampu mengatasi tantangan tersebut. Menjadi wasit itu sangat sulit. Saya memahami bahwa ada alat bantu, seperti VAR, yang seharusnya membantu. Saya berharap bisa memainkan pertandingan-pertandingan normal mulai sekarang. Saya tidak ingin terlibat masalah dan berkomentar apa pun tentang para wasit."
Spanyol dihadapkan pada masalah cedera menjelang babak 32 besar
Insiden fisik tersebut berpotensi menimbulkan konsekuensi jangka panjang bagi Spanyol. Nico Williams mengakhiri pertandingan dengan keluhan fisik, sementara Yeremy Pino mengalami benturan di tulang selangka yang berpotensi mengancam kelangsungan partisipasinya di sisa turnamen. Terlepas dari kekhawatiran tersebut, De la Fuente tetap puas dengan perkembangan timnya secara keseluruhan, meskipun ia mengakui bahwa Spanyol belum mencapai standar biasanya dalam hal penguasaan bola.
"Saya sangat menuntut diri sendiri," akunya. "Kami ingin menjadi lebih baik dari yang sekarang, tapi kami sudah bermain sangat baik. Kami bermain luar biasa selama setengah jam melawan Arab Saudi. Hari ini sulit untuk menghubungkan umpan-umpan. Itulah yang perlu kami perbaiki, menggerakkan bola lebih cepat, dengan tempo seperti biasanya."
- Getty Images Sport
Spanyol mengalihkan fokus ke babak gugur
Spanyol kini mengalihkan perhatian mereka ke babak gugur, di mana De la Fuente berharap timnya dapat kembali memainkan gaya permainan yang mereka sukai. Kondisi kebugaran Williams dan Pino akan dipantau dengan cermat saat La Roja bersiap menghadapi laga babak 32 besar di Los Angeles Stadium pada 2 Juli, dengan lawan mereka akan ditentukan pada hari pertandingan terakhir babak penyisihan grup.