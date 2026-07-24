AFP
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Luis de la Fuente mengecam perilaku Argentina yang 'tak tertahankan dan tak dapat diterima' terhadap para pemain Spanyol setelah kekalahan di final Piala Dunia
De la Fuente angkat bicara
De la Fuente mengkritik perilaku Argentina terhadap para pemain Spanyol setelah final Piala Dunia, dan menyebut insiden-insiden pasca-pertandingan tersebut sebagai hal yang tidak dapat diterima. La Roja memenangkan pertandingan melawan Albiceleste dengan skor tipis 1-0 berkat gol Ferran Torres di babak perpanjangan waktu, yang memastikan gelar juara dunia kedua dalam sejarah mereka.
Pelatih Spanyol tersebut, saat berbicara kepada TVE selama kunjungannya ke Teledeporte bersama trofi Piala Dunia, juga merefleksikan pencapaian timnya serta rasa bangga yang ia rasakan setelah membawa Spanyol meraih gelar juara dunia kedua.
- Getty Images Sport
Kritik tajam terhadap Argentina
Meskipun ia mengakui tidak menyaksikan kejadian tersebut saat berlangsung karena sedang merayakan bersama staf dan para pemainnya, De la Fuente tidak segan-segan dalam memberikan penilaiannya.
"Saat itu, saya tidak menyadari apa yang sedang terjadi karena saya sedang merayakan bersama orang lain, memeluk rekan-rekan setim," akunya. "Bagaimanapun, saya menganggap hal itu tidak dapat ditoleransi dan tidak dapat diterima dari para pemain sekelas mereka, yang telah saya puji beberapa hari menjelang pertandingan dan yang memiliki pelatih yang luar biasa."
Ia juga memuji respons Spanyol, sambil menambahkan: "Saya rasa perlu ditekankan perilaku para pemain kami dalam menghadapi provokasi-provokasi tersebut. Mereka tetap tenang sepanjang waktu, layaknya olahragawan dan pesepakbola sejati."
Skuad Spanyol yang bersatu
De la Fuente juga berbicara tentang kebahagiaan yang dibawa oleh kesuksesan Piala Dunia bagi para pendukung, sambil menegaskan bahwa melihat negara ini merayakan kemenangan tersebut jauh lebih berarti baginya daripada pencapaian pribadinya. Ia mengakui masih berusaha menerima skala kemenangan Spanyol ini, dan mengatakan bahwa ia membutuhkan lebih banyak waktu untuk sepenuhnya menghargai apa yang telah diraih tim tersebut.
"Itulah tema utama tim nasional," kata De la Fuente. "Kami benar-benar merasakannya, kami merasa seperti satu keluarga besar. Kami telah bersama selama 52 hari sejak pemusatan latihan di Las Rozas tanpa satu masalah pun, dan itu jauh melampaui aspek profesional semata; ada perasaan di sana yang jauh lebih dalam.
"Saya tidak tahu apakah ini kemenangan kedua atau setara dengan yang sebelumnya. Yang membuat saya bahagia adalah melihat orang-orang bahagia, lebih dari kebahagiaan saya sendiri. Melihat negara yang bersatu, menyadari bahwa bersama-sama kita bisa mencapai lebih banyak — itu bukan sekadar ungkapan saya sendiri, melainkan sumber kebanggaan yang besar. Saya masih membutuhkan beberapa hari lagi untuk memprosesnya, dan saya rasa saya mulai memahaminya."
- Getty
Memanfaatkan kesuksesan di Piala Dunia
Bagi De la Fuente, kemenangan di Piala Dunia bukan sekadar trofi; sang pelatih meyakini bahwa hal itu telah mempersatukan negara melalui sepak bola. Kini, fokusnya akan beralih pada upaya memastikan Spanyol dapat mengembangkan kesuksesan mereka sambil mempertahankan kekompakan dan disiplin yang, menurutnya, turut membantu membawa tim tersebut meraih gelar juara dunia lagi.
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