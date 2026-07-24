Luis de la Fuente mengecam perilaku Argentina yang 'tak tertahankan dan tak dapat diterima' terhadap para pemain Spanyol setelah kekalahan di final Piala Dunia

De la Fuente juga berbicara tentang kebahagiaan yang dibawa oleh kesuksesan Piala Dunia bagi para pendukung, sambil menegaskan bahwa melihat negara ini merayakan kemenangan tersebut jauh lebih berarti baginya daripada pencapaian pribadinya. Ia mengakui masih berusaha menerima skala kemenangan Spanyol ini, dan mengatakan bahwa ia membutuhkan lebih banyak waktu untuk sepenuhnya menghargai apa yang telah diraih tim tersebut.

"Itulah tema utama tim nasional," kata De la Fuente. "Kami benar-benar merasakannya, kami merasa seperti satu keluarga besar. Kami telah bersama selama 52 hari sejak pemusatan latihan di Las Rozas tanpa satu masalah pun, dan itu jauh melampaui aspek profesional semata; ada perasaan di sana yang jauh lebih dalam.

"Saya tidak tahu apakah ini kemenangan kedua atau setara dengan yang sebelumnya. Yang membuat saya bahagia adalah melihat orang-orang bahagia, lebih dari kebahagiaan saya sendiri. Melihat negara yang bersatu, menyadari bahwa bersama-sama kita bisa mencapai lebih banyak — itu bukan sekadar ungkapan saya sendiri, melainkan sumber kebanggaan yang besar. Saya masih membutuhkan beberapa hari lagi untuk memprosesnya, dan saya rasa saya mulai memahaminya."