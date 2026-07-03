AFP
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Luis de la Fuente mengakui bahwa Lamine Yamal masih 'belum sepenuhnya matang' menjelang Piala Dunia 2026, setelah pemain muda berbakat Spanyol itu gagal mencetak gol dalam kemenangan babak 32 besar melawan Austria
La Roja berhasil mengalahkan Austria
Spanyol mengakhiri puasa kemenangan selama 16 tahun di babak gugur Piala Dunia putra dengan mengalahkan Austria 3-0 secara meyakinkan di Los Angeles. Dua gol klinis dari Mikel Oyarzabal dan sundulan apik dari Pedro Porro mencerminkan keunggulan mutlak La Roja sepanjang pertandingan yang berlangsung sepihak ini. Sementara itu, bintang muda Barcelona, Yamal, terus-menerus membuat kekacauan dengan rata-rata 12 dribel per 90 menit, namun sang remaja gagal mencetak gol berkat penyelamatan gemilang yang dilakukan Alexander Schlager.
- Getty Images Sport
Manajer memperkirakan dampak yang akan segera terasa
Saat berbicara kepada wartawan setelah peluit akhir dibunyikan, De la Fuente mengungkapkan kebanggaan yang luar biasa atas kedewasaan kolektif yang ditunjukkan oleh skuadnya selama ujian babak gugur pertama mereka. Sang ahli taktik ini secara khusus memuji Yamal, dengan menekankan bahwa pencapaian bersejarah sebagai pemain Eropa termuda yang memenangkan 10 pertandingan di turnamen besar menunjukkan nilainya yang tak terbantahkan.
De la Fuente menyatakan: "Dia sangat bersemangat untuk menunjukkan identitas sepak bolanya di Piala Dunia, yang merupakan ajang di mana pemain sekelasnya harus membuktikan diri, dan itulah yang sedang dilakukannya. Dia memiliki banyak hal yang bisa ditawarkan; dia tenang namun termotivasi karena melihat pemain lain tampil gemilang, dan meskipun dia belum sepenuhnya mencapai level itu, dia pasti akan melakukannya di kesempatan berikutnya."
Penampilan Oyarzabal menuai pujian
Kemenangan telak ini memastikan Spanyol bergabung dengan tuan rumah Meksiko sebagai satu-satunya negara yang belum kebobolan satu gol pun selama empat pertandingan pembuka mereka di turnamen ini. De la Fuente memuji eksekusi taktis yang cermat yang berhasil menetralisir ancaman serangan udara Austria sepenuhnya, sekaligus memberikan pujian khusus kepada Oyarzabal—pahlawan pencetak dua gol—atas kerja kerasnya yang tak kenal lelah.
Ia menambahkan: "Mikel telah menunjukkan potensi yang dimilikinya. Dia adalah pesepakbola yang luar biasa dan orang yang rendah hati — itulah kehebatannya yang sesungguhnya. Dia layak mendapatkan pengakuan yang diterimanya, sama seperti seluruh anggota skuad; mereka memainkan pertandingan yang luar biasa. Para pemain yang masuk dari bangku cadangan juga tampil di level yang sangat tinggi, dan saya senang untuk mereka semua."
- AFP
Pertarungan sengit antara tim-tim Iberia akan segera berlangsung di AS
Spanyol kini bertolak ke Dallas untuk menghadapi laga seru babak 16 besar melawan Portugal di Texas pada hari Senin. Tim asuhan De la Fuente memasuki laga sistem gugur yang sangat dinanti ini dalam performa yang sangat mengesankan, setelah mempertahankan momentum kemenangan sempurna berkat efisiensi serangan yang tajam dan penguasaan lini tengah yang sangat ketat. Pertandingan yang akan datang ini menjadi ujian terberat bagi juara Eropa bertahan saat mereka berusaha menetralisir Cristiano Ronaldo yang sedang bersemangat tinggi.
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