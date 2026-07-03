Luis de la Fuente mengakui bahwa Lamine Yamal masih 'belum sepenuhnya matang' menjelang Piala Dunia 2026, setelah pemain muda berbakat Spanyol itu gagal mencetak gol dalam kemenangan babak 32 besar melawan Austria

Saat berbicara kepada wartawan setelah peluit akhir dibunyikan, De la Fuente mengungkapkan kebanggaan yang luar biasa atas kedewasaan kolektif yang ditunjukkan oleh skuadnya selama ujian babak gugur pertama mereka. Sang ahli taktik ini secara khusus memuji Yamal, dengan menekankan bahwa pencapaian bersejarah sebagai pemain Eropa termuda yang memenangkan 10 pertandingan di turnamen besar menunjukkan nilainya yang tak terbantahkan.

De la Fuente menyatakan: "Dia sangat bersemangat untuk menunjukkan identitas sepak bolanya di Piala Dunia, yang merupakan ajang di mana pemain sekelasnya harus membuktikan diri, dan itulah yang sedang dilakukannya. Dia memiliki banyak hal yang bisa ditawarkan; dia tenang namun termotivasi karena melihat pemain lain tampil gemilang, dan meskipun dia belum sepenuhnya mencapai level itu, dia pasti akan melakukannya di kesempatan berikutnya."