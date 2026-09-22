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Luis de la Fuente mengaku terkejut dengan kepindahan Rodri ke Barcelona saat pelatih Spanyol itu merayakan kepulangan ke La Liga
Kepindahan mengejutkan ke Barcelona dan kaitannya dengan Bernabeu
De la Fuente memberikan penjelasan menarik mengenai saga transfer yang melibatkan Rodri, dengan mengungkapkan bahwa bahkan orang-orang di dalam lingkungan tim nasional pun terkejut dengan tujuan akhir sang gelandang. Selama berbulan-bulan, mantan bintang Manchester City itu santer dikaitkan dengan kepulangan ke ibu kota Spanyol, tepatnya untuk bergabung dengan tim Jose Mourinho. Namun, kepindahan ke Barcelona membuat banyak pihak lengah, termasuk sosok yang menanganinya di level internasional. De la Fuente mengaku bahwa ia memantau situasi itu dengan saksama karena hubungan pribadinya dengan sang pemain, tetapi ia tetap yakin bahwa seragam putih ada dalam masa depan gelandang tersebut.
Saat ditanya apakah kepindahan akhirnya ke Camp Nou membuatnya terkejut, pelatih Spanyol itu sangat terus terang mengenai ekspektasinya. "Memang benar saya terkejut pada awalnya, tetapi juga benar bahwa saya memiliki hubungan yang sangat baik dengannya dan orang-orang terdekatnya, dan mereka terus memberi saya informasi pada waktu-waktu tertentu," kata De la Fuente kepada El Larguero.
- Getty Images
Mengangkat level kompetisi domestik
Terlepas dari keputusan mengejutkan Rodri, De la Fuente menyambut kembalinya sang pemain bintang ke La Liga. Sang pelatih memprioritaskan para pesepakbola terbaik Spanyol bermain di tanah air di atas segalanya setelah sebelumnya ia mengungkapkan keterkejutannya karena begitu banyak anggota generasi luar biasa ini bermain di luar negeri. De la Fuente menyambut kepulangan mereka ke La Liga sebagai hal yang sangat positif bagi sepakbola nasional.
Bagi De la Fuente, klub spesifik yang dipilih seorang pemain jauh kurang penting dibanding manfaat yang lebih besar dari kembalinya talenta elite Spanyol untuk kembali menunjukkan kemampuan mereka di liga domestik. "Hal terpenting adalah melihat para pemain top itu bermain di Spanyol. Yang mengejutkan saya adalah saya melihat begitu banyak pemain dari generasi fantastis ini bermain di luar Spanyol. Itulah mengapa saya merayakan fakta bahwa mereka telah kembali dan meningkatkan standar sepakbola Spanyol dan liga," katanya.
Fleksibilitas taktik dan kemitraan dengan Pedri
Kedatangan Rodri di Barcelona telah memicu perdebatan taktik yang lebih luas mengenai bagaimana ia bisa berdampingan dengan sesama maestro lini tengah, Pedri. Sementara beberapa kritik menyebut gaya bermain mereka bisa tumpang tindih, De la Fuente bersikeras bahwa keduanya dapat membentuk kemitraan yang mematikan, asalkan mereka beradaptasi dengan kekuatan satu sama lain. Ia mencatat bahwa Pedri sudah menunjukkan kesediaan untuk mengembangkan permainannya tergantung pada personel di sekelilingnya. Sang pelatih menegaskan bahwa kehadiran sosok dominan seperti Rodri secara alami mengubah tuntutan bagi mereka yang bermain di sampingnya, sebuah tantangan yang diyakininya sangat mampu dihadapi para pemainnya.
Menjelaskan seluk-beluk potensi chemistry mereka, De la Fuente menyoroti profil unik dari opsi lini tengah yang dimilikinya. "Ya, tentu saja bisa, tetapi kami harus menyadari bahwa gaya bermain Pedri sudah sedikit berubah. Dan saya mengatakan itu di Piala Dunia: saya lebih menyukai Pedri dari tim nasional, karena bermain dengan satu kelompok rekan setim tidak sama dengan bermain dengan kelompok lain," jelasnya.
"Rodrigo membuat Anda bermain dengan cara yang berbeda; Pedri harus menawarkan hal-hal lain, dan dia melakukannya karena dia sangat bagus. Memiliki Rodrigo di tim selalu menjadi kabar baik, karena dia adalah yang terbaik di dunia di posisinya. Kami beruntung memiliki hubungan seperti itu di antara kami."
- Getty
Jadwal pertandingan musim gugur yang padat
De la Fuente kini harus segera mengalihkan fokusnya kembali ke tugas di pinggir lapangan saat Spanyol bersiap menghadapi daftar pertandingan internasional yang sangat menuntut. Juara dunia yang baru dinobatkan itu akan kembali ke lapangan di London pada 26 September untuk laga persahabatan bergengsi melawan Inggris. Setelah perjalanan mereka melintasi Channel, Spanyol akan bertolak ke Oviedo untuk menghadapi Republik Ceko dalam duel krusial pada 3 Oktober, sebelum akhirnya menutup jeda internasional yang melelahkan dengan ujian berat bertekanan tinggi saat tandang melawan Kroasia di wilayah lawan yang tidak bersahabat.
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