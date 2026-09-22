Kedatangan Rodri di Barcelona telah memicu perdebatan taktik yang lebih luas mengenai bagaimana ia bisa berdampingan dengan sesama maestro lini tengah, Pedri. Sementara beberapa kritik menyebut gaya bermain mereka bisa tumpang tindih, De la Fuente bersikeras bahwa keduanya dapat membentuk kemitraan yang mematikan, asalkan mereka beradaptasi dengan kekuatan satu sama lain. Ia mencatat bahwa Pedri sudah menunjukkan kesediaan untuk mengembangkan permainannya tergantung pada personel di sekelilingnya. Sang pelatih menegaskan bahwa kehadiran sosok dominan seperti Rodri secara alami mengubah tuntutan bagi mereka yang bermain di sampingnya, sebuah tantangan yang diyakininya sangat mampu dihadapi para pemainnya.

Menjelaskan seluk-beluk potensi chemistry mereka, De la Fuente menyoroti profil unik dari opsi lini tengah yang dimilikinya. "Ya, tentu saja bisa, tetapi kami harus menyadari bahwa gaya bermain Pedri sudah sedikit berubah. Dan saya mengatakan itu di Piala Dunia: saya lebih menyukai Pedri dari tim nasional, karena bermain dengan satu kelompok rekan setim tidak sama dengan bermain dengan kelompok lain," jelasnya.

"Rodrigo membuat Anda bermain dengan cara yang berbeda; Pedri harus menawarkan hal-hal lain, dan dia melakukannya karena dia sangat bagus. Memiliki Rodrigo di tim selalu menjadi kabar baik, karena dia adalah yang terbaik di dunia di posisinya. Kami beruntung memiliki hubungan seperti itu di antara kami."