Luis de la Fuente memuji kemenangan Spanyol yang 'luar biasa' di Piala Dunia dan membocorkan rahasia untuk menghentikan bintang Argentina, Lionel Messi

De la Fuente merayakan kemenangan Spanyol di Piala Dunia setelah membawa timnya meraih kemenangan tipis 1-0 atas Argentina di final 2026, dan menggambarkan turnamen tersebut sebagai hasil dari peningkatan berkelanjutan dan kerja sama tim.

Pelatih La Roja merasa timnya pantas meraih kesuksesan tersebut setelah menampilkan performa yang lebih baik di final. Meskipun ia mengakui bahwa mereka lebih suka menyelesaikan pertandingan lebih cepat, ia menekankan bahwa pertandingan sebesar ini tidak pernah berjalan mulus dan memuji para pemainnya yang berhasil meraih kemenangan berkat pengorbanan mereka.

Salah satu tujuan taktis utama adalah membatasi pengaruh Messi. Spanyol berhasil menjauhkan kapten Argentina itu dari area berbahaya selama sebagian besar pertandingan, sehingga membatasi pengaruh bintang Inter Miami tersebut.