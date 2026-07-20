Getty Images Sport
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Luis de la Fuente memuji kemenangan Spanyol yang 'luar biasa' di Piala Dunia dan membocorkan rahasia untuk menghentikan bintang Argentina, Lionel Messi
Spanyol menampilkan penampilan tim yang solid
De la Fuente merayakan kemenangan Spanyol di Piala Dunia setelah membawa timnya meraih kemenangan tipis 1-0 atas Argentina di final 2026, dan menggambarkan turnamen tersebut sebagai hasil dari peningkatan berkelanjutan dan kerja sama tim.
Pelatih La Roja merasa timnya pantas meraih kesuksesan tersebut setelah menampilkan performa yang lebih baik di final. Meskipun ia mengakui bahwa mereka lebih suka menyelesaikan pertandingan lebih cepat, ia menekankan bahwa pertandingan sebesar ini tidak pernah berjalan mulus dan memuji para pemainnya yang berhasil meraih kemenangan berkat pengorbanan mereka.
Salah satu tujuan taktis utama adalah membatasi pengaruh Messi. Spanyol berhasil menjauhkan kapten Argentina itu dari area berbahaya selama sebagian besar pertandingan, sehingga membatasi pengaruh bintang Inter Miami tersebut.
- Getty Images Sport
De la Fuente menjelaskan rahasia kesuksesan Spanyol
De la Fuente merefleksikan perjalanan Spanyol di Piala Dunia setelah final, menyoroti baik penampilan timnya sepanjang turnamen maupun disiplin taktis yang ditunjukkan di panggung terbesar. Ia juga menjelaskan bagaimana Spanyol menjalankan rencana mereka untuk mengendalikan Messi.
"Kami menjalani Piala Dunia yang luar biasa dan belajar dari setiap pertandingan. Kami lebih unggul di final, sayang sekali kami tidak bisa memenangkannya lebih awal, tapi memang tidak pernah mudah bermain dalam pertandingan seperti ini," kata De la Fuente kepada Rai Sport. "Menang dengan pengorbanan selalu menjadi hal terbaik."
Saat membahas pendekatan Spanyol terhadap Messi, ia menambahkan: "Kami berhasil menjauhkannya dengan penguasaan bola. Kami memang bermain sangat baik, kerja sama timnya luar biasa."
Kekuatan kolektif tetap menjadi aset terbesar Spanyol
Sepanjang perjalanan sukses Spanyol, De la Fuente lebih menekankan kerja sama tim daripada kehebatan individu. Ia membangun skuad yang seimbang di mana setiap pemain memahami tanggung jawabnya, sehingga tercipta sebuah tim yang kompak dan mampu bersaing dengan yang terbaik di dunia. Pelatih Spanyol itu juga memuji para pemainnya karena mampu mempertahankan standar yang diperlukan untuk mencapai puncak.
"Saya memiliki para pemain yang luar biasa, brilian, yang terbaik di dunia. Mereka membuat segalanya terlihat lebih mudah dan selain itu, mereka selalu bekerja dengan dedikasi penuh," jelasnya. "Kami memiliki tim terbaik, bukan tim nasional terbaik, kami mendapat perhatian besar dan saya sangat bangga pada para pemain saya."
- Getty
Spanyol bertekad untuk meraih kesuksesan lebih lanjut
Kemenangan Spanyol di Piala Dunia menandai tonggak sejarah penting lainnya di bawah kepemimpinan De la Fuente dan semakin memperkuat kemajuan yang telah dicapai selama masa jabatannya. Setelah sebelumnya menjuarai Euro 2024, La Roja akan berupaya kembali meraih gelar juara di turnamen internasional berikutnya.
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