Sang juara dunia langsung menegaskan otoritas mereka di Ramon Sanchez Pizjuan, dengan Yamal memecah kebuntuan hanya 70 detik setelah kick-off. Gol cepat itu menjadi gol tercepat dalam karier remaja tersebut, melampaui gol yang ia cetak melawan Inggris di Wembley hanya tiga hari sebelumnya.

Setelah Kroasia membalas, sensasi Barcelona itu beralih menjadi pemberi assist pada menit ke-30. Ia melepaskan umpan silang akurat untuk Marc Pubill guna mengembalikan keunggulan tuan rumah. Yamal kemudian mencetak gol keduanya pada laga itu pada menit ke-63, memperdaya rekan setimnya di klub, Dominik Livakovic, di tiang dekat.

Pemain pengganti Nico Williams menambah gol keempat di akhir laga untuk menutup penampilan gemilang itu. Hasil ini semakin menegaskan dominasi Spanyol di panggung internasional, sekaligus memperpanjang rekor tak terkalahkan mereka menjadi 40 pertandingan.



