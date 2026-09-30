AFP
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Luis de la Fuente memuji 'keajaiban' Lamine Yamal saat sensasi Barcelona itu menginspirasi Spanyol meraih kemenangan telak atas Kroasia
Start kilat menetapkan nadanya
Sang juara dunia langsung menegaskan otoritas mereka di Ramon Sanchez Pizjuan, dengan Yamal memecah kebuntuan hanya 70 detik setelah kick-off. Gol cepat itu menjadi gol tercepat dalam karier remaja tersebut, melampaui gol yang ia cetak melawan Inggris di Wembley hanya tiga hari sebelumnya.
Setelah Kroasia membalas, sensasi Barcelona itu beralih menjadi pemberi assist pada menit ke-30. Ia melepaskan umpan silang akurat untuk Marc Pubill guna mengembalikan keunggulan tuan rumah. Yamal kemudian mencetak gol keduanya pada laga itu pada menit ke-63, memperdaya rekan setimnya di klub, Dominik Livakovic, di tiang dekat.
Pemain pengganti Nico Williams menambah gol keempat di akhir laga untuk menutup penampilan gemilang itu. Hasil ini semakin menegaskan dominasi Spanyol di panggung internasional, sekaligus memperpanjang rekor tak terkalahkan mereka menjadi 40 pertandingan.
- Getty Images Sport
"Perilakunya sangat rendah hati"
Berbicara kepada TVE setelah peluit akhir, De la Fuente cepat menyoroti mentalitas Yamal yang mengutamakan tim dibanding kecemerlangan individunya. "Hari ini kami kembali menikmati sihirnya, tetapi dia menempatkan sihirnya untuk kepentingan tim," jelas pelatih Spanyol itu. "Itu mengatakan banyak hal tentang pemain ini. Di masa depan dia akan semakin dikenal karena apa yang dia lakukan dalam permainan kolektifnya.
"Lamine ingin menunjukkan kepada dunia pemain seperti apa dirinya. Kami sangat senang dengannya. Sikapnya sangat rendah hati, dan itu membuatnya semakin hebat. Kami beruntung memilikinya bersama kami. Di dalam kelompok ini, dia sangat dicintai."
Yamal sendiri mengungkapkan bahwa pengetahuan orang dalam terbukti krusial untuk gol keduanya, sembari menjelaskan pendekatannya saat menghadapi kolega Barcelona, Livakovic. "Saya mengenalnya dari latihan," katanya. "Saya memikirkan apa yang biasa dia lakukan di sana, dan syukurlah bola itu masuk."
Perbincangan soal Ballon d'Or makin ramai
Performa gemilang Yamal belum menunjukkan tanda-tanda melambat. Dalam delapan penampilan terakhirnya bersama klub dan tim nasional, sang penyerang membukukan 11 gol dan tujuh assist yang luar biasa. Penampilan kelas master terbaru ini hanya semakin menguatkan peluangnya untuk Ballon d'Or 2026, yang akan diberikan bulan depan.
Setelah finis sebagai runner-up pada 2025, remaja itu menjadi kandidat terdepan setelah membantu Barcelona mengamankan gelar La Liga dan mengantar Spanyol meraih kejayaan di Piala Dunia. Saat didesak wartawan soal peluangnya merebut penghargaan individu paling prestisius di olahraga ini, Yamal hanya bercanda sambil tersenyum: "Satu lagi."
Penonton di Seville juga disuguhi momen pulang kampung yang penuh kemenangan, ketika Spanyol mengarak trofi Piala Dunia yang baru saja mereka raih. Yamal mengakui atmosfer spesial tersebut dengan berkata: "Kami bisa merasakan antusiasme untuk membawa Piala Dunia ke sini dan menunjukkannya kepada para penggemar. Mereka pantas mendapatkannya."
- AFLOSPORT
Dua laga Nations League menanti
Skuad De la Fuente akan berusaha mempertahankan momentum tanpa henti mereka saat kembali beraksi di Nations League melawan Czechia pada 3 Oktober. Hasil positif akan membawa mereka semakin dekat untuk merebut kembali trofi mereka sekaligus menjaga rekor tak terkalahkan bersejarah tetap utuh.
Hanya tiga hari kemudian, Spanyol akan menutup jeda internasional mereka dengan kembali berhadapan dengan Kroasia. Mengingat sifat duel mereka di Seville yang berjalan satu arah, Spanyol akan memasuki laga ulang pada 6 Oktober dengan penuh kepercayaan diri saat mereka berusaha menegaskan dominasi kontinental lebih jauh.
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