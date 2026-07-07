Luis de la Fuente memuji gol penentu kemenangan Mikel Merino yang 'luar biasa' di masa tambahan waktu saat Spanyol menyingkirkan Portugal berkat penampilan 'sempurna' di Piala Dunia

Dalam wawancara pasca-pertandingan, pelatih Spanyol itu menekankan bahwa kedalaman skuadnya adalah kunci kemenangan. "Itu benar-benar pertandingan yang fantastis, sebuah final sebelum final, dan, seperti yang diharapkan, kami harus berjuang hingga detik-detik terakhir," kata pria berusia 65 tahun itu. "Kami memainkan pertandingan yang sangat lengkap, dan pemain-pemain terpenting adalah mereka yang masuk dari bangku cadangan. Saya meminta [Merino] untuk bermain seperti biasa, mendukung di lini tengah dan menyerang; kami berencana memberi mereka ritme yang sedikit lebih cepat untuk menghadapi perpanjangan waktu. Kontribusi para pemain sungguh luar biasa."

Hubungan De la Fuente dengan Merino telah terjalin selama bertahun-tahun sejak masa-masa tim junior Spanyol, sehingga momen ini terasa sangat mengharukan bagi sang manajer. Ia dengan cepat menekankan bahwa keandalan gelandang tersebutlah yang menjadi alasan mengapa ia dipercaya di momen-momen paling krusial dalam kompetisi ini.

“Saya sangat senang untuknya,” tambah sang pelatih. “Saya sangat menyayangi semua pemain, tetapi dengan Mikel Merino ada sesuatu yang istimewa karena kami sudah saling mengenal sejak lama. Jika perlu, saya akan menjemputnya di rumahnya. Dia pemain kelas dunia. Saya ingin menekankan pentingnya para pemain yang masuk dari bangku cadangan. Dan Mikel tidak pernah mengecewakan; dia adalah pilihan yang aman."