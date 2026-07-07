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Luis de la Fuente memuji gol penentu kemenangan Mikel Merino yang 'luar biasa' di masa tambahan waktu saat Spanyol menyingkirkan Portugal berkat penampilan 'sempurna' di Piala Dunia
Pemain pengganti andalan menjadi penentu kemenangan
Spanyol memastikan tempat mereka di perempat final berkat penampilan yang digambarkan De la Fuente sebagai "sangat lengkap," meski di bawah tekanan dalam laga sesama tim Iberia. Gelandang Arsenal, Merino, muncul sebagai pahlawan setelah mencetak gol berkat umpan brilian dari Ferran Torres, yang membuat Cristiano Ronaldo dan Portugal tersingkir.
- Getty Images Sport
Ikatan istimewa dengan Merino, sang penentu kemenangan
Dalam wawancara pasca-pertandingan, pelatih Spanyol itu menekankan bahwa kedalaman skuadnya adalah kunci kemenangan. "Itu benar-benar pertandingan yang fantastis, sebuah final sebelum final, dan, seperti yang diharapkan, kami harus berjuang hingga detik-detik terakhir," kata pria berusia 65 tahun itu. "Kami memainkan pertandingan yang sangat lengkap, dan pemain-pemain terpenting adalah mereka yang masuk dari bangku cadangan. Saya meminta [Merino] untuk bermain seperti biasa, mendukung di lini tengah dan menyerang; kami berencana memberi mereka ritme yang sedikit lebih cepat untuk menghadapi perpanjangan waktu. Kontribusi para pemain sungguh luar biasa."
Hubungan De la Fuente dengan Merino telah terjalin selama bertahun-tahun sejak masa-masa tim junior Spanyol, sehingga momen ini terasa sangat mengharukan bagi sang manajer. Ia dengan cepat menekankan bahwa keandalan gelandang tersebutlah yang menjadi alasan mengapa ia dipercaya di momen-momen paling krusial dalam kompetisi ini.
“Saya sangat senang untuknya,” tambah sang pelatih. “Saya sangat menyayangi semua pemain, tetapi dengan Mikel Merino ada sesuatu yang istimewa karena kami sudah saling mengenal sejak lama. Jika perlu, saya akan menjemputnya di rumahnya. Dia pemain kelas dunia. Saya ingin menekankan pentingnya para pemain yang masuk dari bangku cadangan. Dan Mikel tidak pernah mengecewakan; dia adalah pilihan yang aman."
Pujian untuk Yamal dan Rodri
Manajer tersebut juga menyinggung penampilan para bintang inti timnya, terutama Rodri dan sensasi remaja Lamine Yamal. Meskipun ada yang berpendapat bahwa pemain sayap muda Barcelona itu terkadang mengalami kesulitan, De la Fuente justru melihat penampilan yang semakin matang, yang memaksa Portugal berjuang keras di lini pertahanan.
"Saya pikir dia memainkan salah satu pertandingan terbaiknya; ini adalah hari yang sangat penting bagi perkembangannya," katanya. "Cedera yang dialami Nuno Mendes itu pasti disebabkan oleh tekanan yang diberikan Lamine kepadanya. Dia melakukan pekerjaan yang luar biasa. Dia menanamkan rasa takut. Ini adalah salah satu pertandingan terbaik dalam sejarah Lamine... dan masih banyak lagi yang akan datang. Karena kami membutuhkan dia untuk terus berkembang." Mengenai Rodri, ia menambahkan: "Rodri adalah panutan bagi tim ini. Seorang pemain dengan kehadiran yang luar biasa. Dia memberikan keseimbangan. Dia adalah pemain terbaik di dunia di posisinya."
- AFP
Spanyol siap menghadapi babak perempat final
Dengan tersingkirnya tim-tim raksasa seperti Jerman, Brasil, dan Portugal dari turnamen ini, Spanyol kini menjadi salah satu favorit kuat untuk menjuarai turnamen. Namun, De la Fuente tidak terlalu memikirkan label sebagai tim yang harus dikalahkan saat mereka bersiap menghadapi laga perempat final melawan Belgia di Los Angeles pada hari Jumat, menyusul kemenangan 4-1 yang diraih Setan Merah atas timnas AS.
"Kami tidak peduli siapa yang akan kami hadapi, kami senang bisa lolos ke perempat final dan kami akan berjuang sekuat tenaga hingga akhir," tutup sang pelatih. "Kami memiliki banyak kelebihan yang akan membuat lawan-lawan kami menganggap kami sebagai tim yang harus dikalahkan. Kami sangat percaya diri, kami sangat yakin dengan kemampuan kami, dan kami akan memberikan yang terbaik hingga detik terakhir. Lawan kami harus mengalahkan kami. Saya pikir kami memiliki banyak keunggulan yang akan membuat lawan kami berpikir demikian."
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