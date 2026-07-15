Luis de la Fuente memberikan kabar terbaru mengenai Lamine Yamal dan Pedro Porro setelah Spanyol mengalami dua insiden cedera yang mengkhawatirkan dalam kemenangan di semifinal Piala Dunia melawan Prancis

Pelatih timnas Spanyol itu tak segan-segan mengungkapkan kekagumannya terhadap para pemainnya, dengan menyatakan bahwa skuadnya telah mencapai puncak sepak bola internasional. Namun, De la Fuente tetap fokus pada proses meraih kemenangan, bukan pada retorika seputar pertandingan tersebut, sambil menekankan bahwa tujuan akhir tetap menjadi rintangan tersulit yang harus diatasi.

"Bagi saya, para pesepakbola Spanyol adalah yang terbaik dalam memahami permainan ini di dunia, dan itu merupakan pencapaian para pelatih dan klub Spanyol. Kami senang, tetapi kami tidak puas dengan ini," tegas De la Fuente.

"Apa yang akan datang lebih sulit, dan kami sangat ingin bermain di final. Namun, final memang dimaksudkan untuk dimainkan; saya bukan tipe orang yang suka ungkapan-ungkapan puitis. Bagaimana mungkin Anda tidak senang bisa bermain di final! Entah menang atau tidak... tetap ada lawan. Saya sangat menghargai perjalanan ini, dan itulah yang membuat kami sangat kuat serta memungkinkan kami menghargai apa yang telah kami raih."