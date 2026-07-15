AFP
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Luis de la Fuente memberikan kabar terbaru mengenai Lamine Yamal dan Pedro Porro setelah Spanyol mengalami dua insiden cedera yang mengkhawatirkan dalam kemenangan di semifinal Piala Dunia melawan Prancis
Kabar baik bagi Yamal
De la Fuente telah meyakinkan para penggemar bahwa Yamal tidak mengalami cedera serius selama kemenangan 2-0 di semifinal Piala Dunia melawan Prancis pada Selasa lalu. Meskipun pemain muda Barcelona itu terlihat pincang di beberapa momen pertandingan, pelatih kepala tersebut menegaskan bahwa laporan awal dari tim medis cukup menggembirakan saat La Roja bersiap menghadapi final pada Minggu nanti.
Sementara Yamal tampaknya lolos tanpa cedera, Porro dari Tottenham saat ini sedang dipantau karena dugaan cedera otot setelah ia digantikan oleh Marcos Llorente pada menit ke-85 pertandingan tersebut. "Sejauh yang saya tahu, Lamine tidak mengalami cedera apa pun. Saya sudah berbicara dengan para dokter. Pedro Porro tampaknya mengalami cedera akibat penggunaan berlebihan, tetapi kita lihat saja besok," tegas De la Fuente dalam konferensi pers pasca-pertandingan.
- AFP
De la Fuente 'terkejut' dengan dominasi Spanyol
Saat merefleksikan penampilan yang memastikan Spanyol lolos ke final Piala Dunia, De la Fuente mengungkapkan kebanggaan yang luar biasa atas perkembangan taktis dan fisik skuadnya. Ia menekankan bahwa kemenangan atas juara dunia 2018 itu bukanlah hasil kebetulan, melainkan cerminan dari bakat yang telah mengakar kuat dalam sistem sepak bola Spanyol serta etos kerja para pemainnya saat ini.
Ia berkata: "Saya terkejut dengan apa yang mampu dilakukan tim ini, dan ruang untuk perbaikan masih tak terbatas. Ini bukan kebetulan: ini adalah bakat, kerja keras, pengorbanan, ketekunan, dan kami tahu bahwa kami harus terus meningkatkan diri sedikit demi sedikit sepanjang turnamen. Kami sebenarnya ingin memenangkan pertandingan pertama, karena dengan begitu kami akan memecahkan rekor lain, tetapi kami sedang dalam performa yang fantastis, baik dari segi permainan sepak bola maupun kondisi fisik kami."
Menatap pertandingan final
Pelatih timnas Spanyol itu tak segan-segan mengungkapkan kekagumannya terhadap para pemainnya, dengan menyatakan bahwa skuadnya telah mencapai puncak sepak bola internasional. Namun, De la Fuente tetap fokus pada proses meraih kemenangan, bukan pada retorika seputar pertandingan tersebut, sambil menekankan bahwa tujuan akhir tetap menjadi rintangan tersulit yang harus diatasi.
"Bagi saya, para pesepakbola Spanyol adalah yang terbaik dalam memahami permainan ini di dunia, dan itu merupakan pencapaian para pelatih dan klub Spanyol. Kami senang, tetapi kami tidak puas dengan ini," tegas De la Fuente.
"Apa yang akan datang lebih sulit, dan kami sangat ingin bermain di final. Namun, final memang dimaksudkan untuk dimainkan; saya bukan tipe orang yang suka ungkapan-ungkapan puitis. Bagaimana mungkin Anda tidak senang bisa bermain di final! Entah menang atau tidak... tetap ada lawan. Saya sangat menghargai perjalanan ini, dan itulah yang membuat kami sangat kuat serta memungkinkan kami menghargai apa yang telah kami raih."
- AFP
Penghargaan kerajaan untuk La Roja
Pentingnya pencapaian ini ditegaskan melalui panggilan telepon dari Raja Felipe VI, yang menghubungi tim untuk mengucapkan selamat atas kesuksesan mereka. Spanyol akan menghadapi Inggris atau Argentina di final dengan harapan dapat mengulangi prestasi mereka pada tahun 2010.
De la Fuente menambahkan: "Merupakan kehormatan besar bahwa raja kami menelepon kami, peduli pada kami, dan terus-menerus memberi semangat kepada kami. Menjadi pencipta kebahagiaan bagi sebuah negara yang begitu antusias di jalanan, dengan generasi yang memiliki sikap yang patut dipuji. Mari kita nikmati momen ini, langkah tersulit masih menanti di depan, kita harus terus meningkatkan performa, dan itulah yang sedang kita upayakan."
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