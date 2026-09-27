Getty Images Sport
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Luis de la Fuente dengan tegas bersikeras Spanyol "mengendalikan" kekuatan besar Inggris dalam kemenangan dramatis di Wembley
Mempertahankan kendali melawan kekuatan super global
De la Fuente berada dalam suasana hati yang penuh perlawanan setelah timnya meraih kemenangan tipis di London, dan menilai skor akhir mungkin sedikit terlalu menguntungkan tuan rumah. Tim tamu memulai dengan sempurna ketika sensasi remaja Lamine Yamal mencetak gol hanya dalam dua menit, tetapi momentum laga dengan cepat berubah saat Anthony Gordon dan Harry Kane mencetak gol dalam waktu berdekatan untuk memberi England keunggulan 2-1 saat turun minum. Meski mengalami kemunduran itu, De la Fuente menegaskan bahwa timnya mengendalikan jalannya pertandingan untuk sebagian besar malam tersebut.
"Saya pikir pertandingan berada dalam kendali hampir sepanjang waktu, kecuali enam atau tujuh menit ketika kami kehilangan koneksi dan mereka menghukum kami," kata bos Spanyol itu kepada para wartawan. "Kami harus memberi perhatian lebih untuk menutup ruang menghadapi lawan, menghadapi England, sebuah kekuatan besar dengan talenta mereka, tetapi saya pikir kami mengendalikan pertandingan. Generasi ini luar biasa dan mereka masih lapar, dan masih ingin terus bermain. Angka-angka adalah indikator objektif dari apa yang kami lihat, tetapi kami masih ingin berkembang dan bertumbuh."
- Getty Images Sport
Ketangguhan dan titik balik di Wembley
Pertandingan itu bisa saja berjalan sangat berbeda pada awal babak kedua ketika Inggris mendapat penalti setelah Jude Bellingham dijatuhkan di dalam kotak penalti. Namun, Harry Kane secara tidak biasa menghantam mistar gawang lewat eksekusinya dari titik putih, sebuah kegagalan yang tampaknya justru membangkitkan kubu Spanyol. Hanya beberapa menit kemudian, Alex Baena menyamakan kedudukan untuk tim tamu dengan penyelesaian klinis tepat pada menit ke-60, sebelum Mikel Oyarzabal menuntaskan comeback pada menit ke-74 untuk memperpanjang rekor tak terkalahkan Spanyol yang luar biasa menjadi 39 pertandingan di semua kompetisi.
Merefleksikan kemampuan timnya melewati periode-periode sulit, De la Fuente mengungkapkan kebanggaan yang sangat besar terhadap semangat kolektif skuadnya. "Semua pujian layak diberikan kepada para pemain," ujarnya. "Mereka adalah sebuah kelompok dan kami membicarakan ini kemarin, kami telah membentuk sebuah tim yang melampaui level profesional. Kami berkorban, tetapi para pemain beradaptasi dengan model yang kami terapkan dan saya menghormati ambisi mereka, mereka ingin berkembang, dan masih ada ruang untuk perbaikan. Kami memiliki peluang-peluang yang jelas, tetapi kami menyia-nyiakannya, namun saya ingin menekankan kapasitas kami untuk bangkit. Bahkan jika kami tertinggal 3-1, kami akan bangkit seperti yang kami lakukan dari 2-1. Yang penting adalah kami merespons."
Kecemerlangan individu dan kedalaman lini serang
Meski performa tim menjadi fokus utama, sang pelatih juga meluangkan waktu untuk menyoroti kontribusi sejumlah individu yang tampil menonjol dalam atmosfer bertekanan tinggi di Wembley. Ferran Torres diberi tanggung jawab untuk memimpin lini depan dan, meski menyia-nyiakan dua peluang besar pada periode pembuka, tetap mendapat pujian dari pelatihnya atas etos kerja dan ancaman konstan yang ia hadirkan. De la Fuente juga memberikan perhatian khusus kepada Yamal, yang gol cepatnya menentukan nada untuk satu lagi penampilan matang melampaui usianya di panggung internasional.
"Yang penting adalah Ferran merupakan monster di depan gawang," kata De la Fuente. "Saya puas dengan penampilan dan sikapnya, semuanya adalah kerja tim. Tidak masalah siapa yang masuk, yang penting mereka saling membantu sebagai sebuah tim." Mengenai pemain muda Barcelona, Yamal, sang pelatih menambahkan: "Yamal adalah pemain yang luar biasa, dan dia beradaptasi dengan setiap momen dalam setiap pertandingan. Dia beradaptasi dan bermain sesuai dengan momennya dan apa yang dibutuhkan."
- Getty Images Sport
Spanyol membidik tonggak 40 pertandingan
Kemenangan itu menempatkan Spanyol dalam posisi kuat di grup, terutama setelah hasil di pertandingan lain dalam grup tersebut. Dalam laga lain di grup ini, Kroasia menang 2-1 atas Czechia di kandang lawan, dengan satu gol dari Modric. Kini panggung telah siap untuk bentrokan besar antara dua tim pemenang pada rangkaian pertandingan berikutnya. Pada Selasa, Spanyol akan menghadapi Kroasia. Ini akan menjadi pertemuan dua kekuatan taktis, dengan Spanyol berupaya mencapai tonggak 40 pertandingan dalam perjalanan tak terkalahkan mereka. Sementara itu, Inggris akan bertandang ke Czechia pada hari yang sama.
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