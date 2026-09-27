De la Fuente berada dalam suasana hati yang penuh perlawanan setelah timnya meraih kemenangan tipis di London, dan menilai skor akhir mungkin sedikit terlalu menguntungkan tuan rumah. Tim tamu memulai dengan sempurna ketika sensasi remaja Lamine Yamal mencetak gol hanya dalam dua menit, tetapi momentum laga dengan cepat berubah saat Anthony Gordon dan Harry Kane mencetak gol dalam waktu berdekatan untuk memberi England keunggulan 2-1 saat turun minum. Meski mengalami kemunduran itu, De la Fuente menegaskan bahwa timnya mengendalikan jalannya pertandingan untuk sebagian besar malam tersebut.

"Saya pikir pertandingan berada dalam kendali hampir sepanjang waktu, kecuali enam atau tujuh menit ketika kami kehilangan koneksi dan mereka menghukum kami," kata bos Spanyol itu kepada para wartawan. "Kami harus memberi perhatian lebih untuk menutup ruang menghadapi lawan, menghadapi England, sebuah kekuatan besar dengan talenta mereka, tetapi saya pikir kami mengendalikan pertandingan. Generasi ini luar biasa dan mereka masih lapar, dan masih ingin terus bermain. Angka-angka adalah indikator objektif dari apa yang kami lihat, tetapi kami masih ingin berkembang dan bertumbuh."