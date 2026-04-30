Luis de la Fuente berpendapat bahwa Lamine Yamal bisa berperan sebagai pemain pengganti yang berpengaruh bagi Spanyol di Piala Dunia 2026, saat bintang Barcelona itu tengah berjuang pulih dari cedera

Meskipun para penggemar Barcelona kecewa mendengar kabar bahwa Yamal akan absen di fase akhir musim La Liga, perhatian kini beralih ke ketersediaannya untuk timnas Spanyol. Pemain remaja ini diperkirakan akan pulih tepat waktu untuk Piala Dunia, namun Spanyol enggan memaksakan aset terbaiknya itu kembali ke starting lineup terlalu cepat.

Menurut Sport, Luis de la Fuente mengakui dalam sebuah acara baru-baru ini bahwa pemain berusia 18 tahun itu mungkin akan lebih efektif jika dimainkan dalam waktu singkat daripada bermain penuh selama pertandingan pada tahap awal kompetisi. Media Spanyol tersebut menyarankan agar Yamal dimasukkan secara bertahap ke dalam turnamen selama babak penyisihan grup, dengan rencana potensial untuk kembali ke starting XI hanya pada babak sistem gugur.