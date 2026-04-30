Luis de la Fuente berpendapat bahwa Lamine Yamal bisa berperan sebagai pemain pengganti yang berpengaruh bagi Spanyol di Piala Dunia 2026, saat bintang Barcelona itu tengah berjuang pulih dari cedera
Mengelola proses pemulihan kebugaran Yamal
Meskipun para penggemar Barcelona kecewa mendengar kabar bahwa Yamal akan absen di fase akhir musim La Liga, perhatian kini beralih ke ketersediaannya untuk timnas Spanyol. Pemain remaja ini diperkirakan akan pulih tepat waktu untuk Piala Dunia, namun Spanyol enggan memaksakan aset terbaiknya itu kembali ke starting lineup terlalu cepat.
Menurut Sport, Luis de la Fuente mengakui dalam sebuah acara baru-baru ini bahwa pemain berusia 18 tahun itu mungkin akan lebih efektif jika dimainkan dalam waktu singkat daripada bermain penuh selama pertandingan pada tahap awal kompetisi. Media Spanyol tersebut menyarankan agar Yamal dimasukkan secara bertahap ke dalam turnamen selama babak penyisihan grup, dengan rencana potensial untuk kembali ke starting XI hanya pada babak sistem gugur.
De la Fuente mempertimbangkan opsi-opsi taktis
Pelatih timnas Spanyol itu blak-blakan mengenai pandangannya terhadap kontribusi para pemain yang belum berada dalam kondisi fisik 100 persen. Ia yakin bahwa penampilan singkat sekalipun dari pemain sekelas Yamal dapat membalikkan keadaan menjadi menguntungkan bagi Spanyol, layaknya yang dilakukan Dani Olmo pada pertandingan internasional sebelumnya.
“Dalam sebuah pertandingan, kami mempertimbangkan semua skenario. Baik saat unggul, tertinggal, atau lawan hanya tersisa sepuluh pemain... Ada pemain yang bisa memberikan 20 menit dan itu juga memiliki nilai yang sangat besar. Olmo datang dalam kondisi cedera, kami hampir mencoret namanya, tapi kemudian ia menjadi penentu di Kejuaraan Eropa,” jelas De la Fuente.
Memprioritaskan babak gugur
Bagi De la Fuente, strateginya berfokus pada jangka panjang. Mengingat Piala Dunia adalah turnamen yang melelahkan, staf pelatih siap menunggu hingga Yamal mencapai performa puncaknya sebelum memberinya beban menit bermain yang berat. Prioritas utamanya tetap memastikan skuad dalam kondisi prima saat taruhannya paling tinggi di tahap-tahap akhir turnamen yang berlangsung sebulan penuh ini.
“Ada pemain yang mungkin tidak bisa bermain selama 50 atau 60 menit, tapi mereka bisa memberikan 20 menit yang sangat bagus. Dan itu bisa menjadi pembeda. Ada pemain yang bisa tampil tepat pada waktunya dan menjadi penentu di babak gugur. Prioritas kami adalah tiba dengan tim terbaik di saat-saat krusial,” tambah sang manajer.
Peringatan medis dan komunikasi klub
Dokter tim nasional Spanyol, Óscar Celada, kembali menekankan perlunya kehati-hatian, dengan menyatakan bahwa pemulihan dari cedera hanyalah langkah awal bagi Yamal. Intensitas tinggi jadwal Piala Dunia, dengan pertandingan yang dijadwalkan setiap tiga atau empat hari sekali, tidak memberikan ruang untuk kesalahan dalam mengelola pemulihan fisik seorang pemain.
“Pulih dari cedera adalah satu hal, namun memulihkan performa maksimal adalah hal lain. Risiko terbesar saat seorang pemain kembali adalah mengalami cedera lagi,” kata Celada. “Kecepatannya sangat tinggi, dengan pertandingan setiap tiga atau empat hari, sehingga tidak mungkin tidak ada jeda. Kami menjaga komunikasi yang konstan dengan klub-klub. Ini bukan sekadar laporan sekali saja, tetapi untuk melihat bagaimana perkembangan pemain dari hari ke hari. Dengan informasi tersebut, keputusan pun diambil.”