"Scudetto? Bagi kami, sekarang saatnya memberi para pemain kesempatan beristirahat. Kami menjalani sepertiga pertama musim ini dengan luar biasa. Tantangan kami adalah tetap kompetitif setiap tiga hari, dan saya pikir perjalanan kami di Liga Champions menunjukkan bahwa kami berhasil melakukannya. Ini adalah pilar penting pertama musim kami dan harus tetap demikian.

Pertandingan melawan Inter hanyalah laga menghadapi tim yang sangat hebat, tim terkuat di Italia, yang memulai pertandingan dengan pendekatan berbeda dari biasanya. Menurut saya, pendekatan mereka luar biasa. Kami tahu harus terus berkembang dan menjadi lebih baik, tetapi itu tidak mengejutkan kami. Kata Scudetto dikaitkan dengan Como, tetapi kami tidak mengaitkannya dengan Como. Kami tetap fokus pada pekerjaan sehari-hari, tujuan kami, dan perkembangan tim. Saya yakin kami juga akan memetik pelajaran dari pertandingan terakhir, karena pendekatan kami selalu sama: kami berusaha melihat lebih jauh dari hasil pertandingan terakhir. Skor 9-1 di Liga Champions sudah kami lupakan. Sekarang kami akan mempersiapkan diri untuk tampil hebat melawan Cagliari."