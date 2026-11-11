Rekor di Liga Champions? Kekalahan dari Inter? Juga soal Scudetto, masa depan Jacobo Ramon bersama Real Madrid, dan terutama bursa transfer Januari, ketika Como selalu mampu menjadi pemain utama. Berbicara langsung dari Social Football Summit, direktur olahraga Como, Carlalberto Ludi, menjelaskan kepada Calciomercato proyek klub untuk masa depan, termasuk di bursa transfer.
Ludi kepada CM: "Scudetto? Kami tidak membicarakannya di Como. Pada Januari, ada yang akan pergi dan kami siap memperkuat skuad, tetapi gebrakan sesungguhnya akan datang dari Kean dan Diao. Jacobo Ramon tetap bertahan hingga akhir musim"
Como Kandidat Juara Serie A?
"Scudetto? Bagi kami, sekarang saatnya memberi para pemain kesempatan beristirahat. Kami menjalani sepertiga pertama musim ini dengan luar biasa. Tantangan kami adalah tetap kompetitif setiap tiga hari, dan saya pikir perjalanan kami di Liga Champions menunjukkan bahwa kami berhasil melakukannya. Ini adalah pilar penting pertama musim kami dan harus tetap demikian.
Pertandingan melawan Inter hanyalah laga menghadapi tim yang sangat hebat, tim terkuat di Italia, yang memulai pertandingan dengan pendekatan berbeda dari biasanya. Menurut saya, pendekatan mereka luar biasa. Kami tahu harus terus berkembang dan menjadi lebih baik, tetapi itu tidak mengejutkan kami. Kata Scudetto dikaitkan dengan Como, tetapi kami tidak mengaitkannya dengan Como. Kami tetap fokus pada pekerjaan sehari-hari, tujuan kami, dan perkembangan tim. Saya yakin kami juga akan memetik pelajaran dari pertandingan terakhir, karena pendekatan kami selalu sama: kami berusaha melihat lebih jauh dari hasil pertandingan terakhir. Skor 9-1 di Liga Champions sudah kami lupakan. Sekarang kami akan mempersiapkan diri untuk tampil hebat melawan Cagliari."
JACOBO RAMON DAN REAL MADRID
"Apakah sudah ada sinyal dari Madrid terkait Jacobo Ramon? Belum. Sejujurnya, Real Madrid sempat berkelakar tentangnya ketika kami bernegosiasi untuk Nico Paz. Ada pembicaraan lanjutan mengenai situasinya. Dia pemain luar biasa yang dipastikan akan tetap bersama kami sepanjang musim ini. Masih terlalu dini untuk mengetahui seperti apa masa depannya.
Saya mengatakannya sambil bercanda, tetapi setiap tahun, antara November dan Maret, selalu ada yang mengatakan bahwa Nico Paz harus pergi ke Real Madrid. Pada akhirnya, kami masih beruntung bisa terus melihatnya bersama kami. Sekarang hal yang sama terjadi pada Jacobo. Pada waktunya, kami akan berbicara dan mencari tahu solusi terbaik bagi Jacobo dan kedua klub".
BURSA TRANSFER JANUARI
"Bergerak di bursa transfer pada Januari? Kami akan mempertimbangkan melepas pemain yang mendapat lebih sedikit kesempatan bermain, agar semua mendapat peluang untuk bermain. Soal mendatangkan pemain, jujur saja, kami tidak merencanakan langkah transfer yang luar biasa karena kami sangat puas dengan skuad yang ada.
Bursa transfer Januari bagi kami mungkin justru berarti kembalinya Moise Kean, San Diego, dan Jesús Rodríguez. Mereka adalah pemain-pemain yang sangat hebat dan penting bagi tim kami, tetapi saat ini belum bisa bermain. Saya akan memulainya dari situ.
Tentu saja, kami telah menunjukkan bahwa jika ada peluang di bursa transfer dan kami perlu memperkuat tim, bahkan melalui langkah kecil sekalipun, kami akan melakukannya. Saya yakin paruh kedua musim yang hebat menanti kami".
PEMAIN MUDA ITALIA
"Berbicara tentang Real dan hubungannya dengan Italia, saya rasa penting bahwa talenta muda bisa didatangkan ke Italia. Saya pikir Como telah menjadi contoh bagaimana pemain muda dapat membantu sebuah klub meraih hasil yang sangat penting. Hubungan semacam ini bisa menjadi peluang untuk mengembangkan dan meningkatkan potensi sepak bola kita. Namun, terlepas dari kritik yang kami terima, penting untuk memulai dari pemain muda Italia.
Pada bursa transfer kali ini, kami telah melakukannya, karena pemain muda Italia juga bisa dan harus diberi kesempatan untuk menunjukkan kemampuan serta tampil sebaik mungkin. Para pemain muda kami membuktikannya: saya teringat Liberali dan Papaccioli, yang merasakan momen penuh perayaan dan kegembiraan di Liga Champions. Saya juga teringat Cassano dan pemanggilannya ke timnas Italia. Bagi kami, itu merupakan peluang luar biasa karena menegaskan dan mengukuhkan arah kerja kami dalam pembinaan pemain muda".
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