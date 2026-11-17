Lucy Bronze berpeluang capai tonggak bersejarah bersama Inggris saat Sarina Wiegman panggil dua wajah baru untuk laga penentu kualifikasi Piala Dunia Wanita melawan Ukraina
Bronze dekati penampilan ke-150 bersama Inggris, dua pemain baru incar debut
Bronze saat ini telah mencatatkan 148 penampilan bersama Inggris, tetapi bisa menjadi perempuan ketiga dalam sejarah tim yang mencapai angka 150 jika tampil dalam kedua pertandingan melawan Ukraina pada 1 dan 5 Desember. Hanya Fara Williams dan Jill Scott yang berada di atas bek sayap ikonis itu dalam daftar pemain dengan penampilan terbanyak untuk Inggris.
Sebaliknya, ada pula dua nama dalam skuad yang sama yang belum pernah tampil untuk timnas. Sarina Wiegman memberikan panggilan pertama kepada penyerang London City Lionesses, Isobel Goodwin, dan kiper Chelsea, Katie Cox, yang saat ini dipinjamkan ke Nottingham Forest. Cox menggantikan Anna Moorhouse di skuad. Moorhouse belum bermain semenit pun sejak bergabung dengan Manchester City dengan status pinjaman pada bursa transfer musim panas.
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Menambah opsi penyerang tengah
Pemanggilan Goodwin terjadi ketika Inggris kekurangan kedalaman skuad di posisi penyerang tengah, meski Wiegman juga kembali memasukkan Aggie Beever-Jones setelah ia absen pada pemanggilan sebelumnya. Saat itu, pemain Chelsea tersebut tengah pulih dari cedera. Ia lebih sering bermain dalam beberapa pekan terakhir dan mengakhiri puasa golnya selama 13 bulan di Liga Super Wanita dengan mencetak gol melawan Charlton pada awal bulan.
Poppy Pattinson juga kembali dipanggil untuk pertama kalinya sejak Maret. Niamh Charles absen setelah melewatkan dua pertandingan terakhir Man City, sementara Grace Clinton dan Ella Toone sama-sama masuk skuad setelah tidak masuk daftar awal bulan lalu, meski keduanya kemudian dipanggil menyusul sejumlah cedera. Keduanya masuk ketika Lucia Kendall, yang tidak bisa bermain untuk Aston Villa pada akhir pekan, absen dari pilihan di lini tengah.
Lini tengah juga diperkuat dengan tetap masuknya Erica Parkinson dan Lexi Potter, dua talenta muda yang sama-sama menjalani debut dalam dua pertandingan melawan Yunani pada pemusatan latihan terakhir.
Lauren James menjadi nama lain yang absen, setelah mengalami cedera hamstring pada awal bulan ini.
Daftar lengkap skuad Inggris
Kiper: Katie Cox (Nottingham Forest, dipinjam dari Chelsea), Hannah Hampton (Chelsea), Khiara Keating (Liverpool)
Bek: Lucy Bronze (Chelsea), Jess Carter (Gotham), Grace Fisk (Liverpool), Taylor Hinds (Arsenal), Maya Le Tissier (Manchester United), Esme Morgan (Washington Spirit), Poppy Pattinson (London City Lionesses), Leah Williamson (Arsenal)
Gelandang: Laura Blindkilde Brown (Manchester City), Grace Clinton (Manchester City), Erica Meg Parkinson (North Carolina Courage), Lexi Potter (Chelsea), Georgia Stanway (Arsenal), Ella Toone (Manchester United), Keira Walsh (Chelsea)
Penyerang: Aggie Beever-Jones (Chelsea), Freya Godfrey (London City Lionesses), Isobel Goodwin (London City Lionesses), Lauren Hemp (Manchester City), Beth Mead (Manchester City), Jess Park (Manchester United), Alessia Russo (Arsenal)
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Tiket Piala Dunia dipertaruhkan saat Inggris menghadapi Ukraina
Setelah gagal merebut satu tiket lolos otomatis dari grup berat yang juga dihuni Spanyol dan finis di posisi kedua, Inggris harus melewati babak play-off kualifikasi Piala Dunia zona Eropa. Inggris melewati putaran pertama dengan mudah, mengalahkan Yunani dengan agregat meyakinkan 8-1 dalam dua leg. Kini, pertandingan melawan Ukraina akan menentukan tim mana yang berlaga di Piala Dunia tahun depan di Brasil.
Inggris akan lebih diunggulkan. Selain berstatus juara Eropa dua kali dan menempati peringkat keempat dunia FIFA, Inggris menghadapi Ukraina yang berada di posisi ke-32 dan belum pernah tampil di Piala Dunia Wanita. Inggris juga dua kali mengalahkan calon lawannya itu pada fase grup kualifikasi awal tahun ini, masing-masing 6-1 pada Maret dan 3-0 pada Juni.
Leg pertama, yang merupakan laga kandang Ukraina, akan digelar di Spanyol pada 1 Desember karena konflik yang masih berlangsung di negara tersebut. Inggris kemudian akan menjadi tuan rumah leg kedua di Wembley pada 5 Desember.
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