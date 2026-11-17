Pemanggilan Goodwin terjadi ketika Inggris kekurangan kedalaman skuad di posisi penyerang tengah, meski Wiegman juga kembali memasukkan Aggie Beever-Jones setelah ia absen pada pemanggilan sebelumnya. Saat itu, pemain Chelsea tersebut tengah pulih dari cedera. Ia lebih sering bermain dalam beberapa pekan terakhir dan mengakhiri puasa golnya selama 13 bulan di Liga Super Wanita dengan mencetak gol melawan Charlton pada awal bulan.

Poppy Pattinson juga kembali dipanggil untuk pertama kalinya sejak Maret. Niamh Charles absen setelah melewatkan dua pertandingan terakhir Man City, sementara Grace Clinton dan Ella Toone sama-sama masuk skuad setelah tidak masuk daftar awal bulan lalu , meski keduanya kemudian dipanggil menyusul sejumlah cedera. Keduanya masuk ketika Lucia Kendall, yang tidak bisa bermain untuk Aston Villa pada akhir pekan, absen dari pilihan di lini tengah.

Lini tengah juga diperkuat dengan tetap masuknya Erica Parkinson dan Lexi Potter , dua talenta muda yang sama-sama menjalani debut dalam dua pertandingan melawan Yunani pada pemusatan latihan terakhir.

Lauren James menjadi nama lain yang absen, setelah mengalami cedera hamstring pada awal bulan ini.