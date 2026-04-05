Lucy Bronze & Chelsea ‘tak mencari-cari alasan’ atas kegagalan mempertahankan gelar WSL, sementara legenda Lionesses itu mengincar trofi lainnya
Kekecewaan di Eropa dan kekhawatiran medis
Kekecewaan akibat tersingkir dari Liga Champions Wanita biasanya meninggalkan bayangan yang membekas, tetapi Lucy sudah menatap misi berikutnya. Dengan persaingan perebutan gelar Liga Super Wanita yang terbukti menjadi perjuangan berat, fokus kini bergeser tajam ke arah kesuksesan di ajang piala domestik untuk menyelamatkan musim ini.
Bronze, seorang pemenang berulang yang bergabung dengan Chelsea dengan reputasi sebagai peraih trofi, sangat yakin bahwa skuad ini masih memiliki banyak hal untuk diperjuangkan. "Kami memiliki pertandingan Piala FA pada hari Senin, kami adalah juara bertahan," kata Bronze. "Kami ingin mencapai Wembley, kami ingin mencapai final. Kami ingin memenangkan trofi lain musim ini."
Tidak ada alasan, meski dilanda krisis cedera
Tim asuhan Sonia Bompastor telah dilanda masalah kebugaran sepanjang musim ini, kehilangan pemain kunci pada saat-saat krusial. Namun, Bronze menolak menjadikan ruang perawatan sebagai alasan atas performa tim, dengan menekankan bahwa kedalaman skuad di Kingsmeadow tetap termasuk yang terbaik di dunia sepak bola.
Menanggapi masalah kebugaran tersebut, Bronze menyatakan: "Ini memang sulit, tapi itulah sifat dari permainan ini. Tahun lalu kami memiliki lebih banyak pemain yang bugar dan berhasil meraih Treble (domestik), tetapi musim ini kami kehilangan beberapa pemain, dan kami tetap terus berjuang. Kami selalu menurunkan 11 pemain terbaik kami di lapangan, yang semuanya adalah pemain internasional, jadi kami tidak mencari-cari alasan atas absennya pemain dan kurangnya pemain yang tersedia".
Konsistensi adalah kunci dalam persaingan ketat WSL
Perjalanan musim Chelsea diwarnai pasang surut, sangat kontras dengan dominasi tak terbendung yang terlihat pada tahun-tahun sebelumnya di bawah asuhan Emma Hayes. Bronze meyakini bahwa skuad harus menemukan kembali ketangguhan mental mereka untuk mengamankan posisi tiga besar dan memastikan Liga Champions kembali ke London Barat tahun depan.
Dia menjelaskan filosofi yang diperlukan untuk melewati bulan-bulan terakhir: "Kami membicarakan berbagai fase musim ini. Hanya karena Anda memulai dengan baik, bukan berarti Anda akan mengakhiri musim dengan baik, dan sebaliknya. Anda harus konsisten sepanjang musim. Kami berusaha sebaik mungkin untuk melakukannya; kami mengalami masa-masa sulit dalam beberapa pekan terakhir, tetapi kami berhasil melewatinya tanpa terlalu buruk dalam hal performa dan tetap bersatu sebagai tim."
Fokus pada target saat melawan Tottenham
Tantangan terdekat bagi The Blues adalah laga perempat final Piala FA melawan rival sekota mereka, Tottenham. Dengan final di Wembley sebagai iming-iming utama, taruhannya tak bisa lebih tinggi lagi bagi sekelompok pemain yang terbiasa bertanding di stadion nasional tersebut.
Bronze menutup pembicaraannya dengan menjelaskan berbagai front yang masih harus dihadapi Chelsea: "Kami juga harus tampil baik di liga, karena kami harus lolos ke Liga Champions tahun depan. Persaingannya sangat ketat, dan musim ini memang berat, tapi masih banyak hal yang harus kami fokuskan dan banyak hal yang masih harus diperjuangkan."