Luciano Spalletti menjelaskan mengapa Juventus membidik Alisson Becker dan Emiliano Martinez sebelum merekrut Guglielmo Vicario

Mantan kiper Tottenham Hotspur itu bergabung dengan raksasa Turin dengan status pinjaman awal selama satu musim disertai opsi pembelian dengan nilai yang dilaporkan sebesar €8 juta plus €2 juta dalam bonus terkait performa, tetapi dia bukan satu-satunya nama besar dalam daftar pendek. Spalletti berbicara terus terang saat ditanya mengapaklub itu sempat menjajaki langkah untuk Becker dari Liverpool dan Martinez dari Villa sebelum akhirnya memilih pemain internasional Italia tersebut. Sang pelatih mengisyaratkan bahwa profil bintang Premier League yang sudah mapan itu pada awalnya dipandang sebagai cara untuk menghadirkan kepemimpinan instan ke dalam skuad.

"Ada beberapa penilaian yang harus dilakukan, tetapi secara keseluruhan kami tidak memiliki keraguan tentang Vicario. Kami mungkin berpikir, dengan memiliki kiper berpengalaman seperti Alisson, Martinez, dan seterusnya, karena mereka adalah nama-nama yang kami incar, kami tetap akan memiliki sesuatu yang lebih dalam hal pengalaman, tetapi Vicario juga telah memenangkan kompetisi, dia punya pengalaman di luar negeri di klub yang sangat penting, jadi kami berada di level itu," jelas Spalletti.