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Luciano Spalletti menjelaskan mengapa Juventus membidik Alisson Becker dan Emiliano Martinez sebelum merekrut Guglielmo Vicario
Spalletti ungkap target ambisius untuk posisi penjaga gawang
Mantan kiper Tottenham Hotspur itu bergabung dengan raksasa Turin dengan status pinjaman awal selama satu musim disertai opsi pembelian dengan nilai yang dilaporkan sebesar €8 juta plus €2 juta dalam bonus terkait performa, tetapi dia bukan satu-satunya nama besar dalam daftar pendek. Spalletti berbicara terus terang saat ditanya mengapaklub itu sempat menjajaki langkah untuk Becker dari Liverpool dan Martinez dari Villa sebelum akhirnya memilih pemain internasional Italia tersebut. Sang pelatih mengisyaratkan bahwa profil bintang Premier League yang sudah mapan itu pada awalnya dipandang sebagai cara untuk menghadirkan kepemimpinan instan ke dalam skuad.
"Ada beberapa penilaian yang harus dilakukan, tetapi secara keseluruhan kami tidak memiliki keraguan tentang Vicario. Kami mungkin berpikir, dengan memiliki kiper berpengalaman seperti Alisson, Martinez, dan seterusnya, karena mereka adalah nama-nama yang kami incar, kami tetap akan memiliki sesuatu yang lebih dalam hal pengalaman, tetapi Vicario juga telah memenangkan kompetisi, dia punya pengalaman di luar negeri di klub yang sangat penting, jadi kami berada di level itu," jelas Spalletti.
- Getty Images Sport
Kualitas-kualitas Guglielmo Vicario
Terlepas dari kaitan besar dengan Alisson dan Martinez, Spalletti cepat memuji profesionalisme dan ketangguhan mental yang dibawa Vicario ke Allianz Stadium. Sang pelatih yakin ia telah mendapatkan pemain yang dedikasinya terhadap profesi ini tidak tertandingi, seraya menyoroti kematangan yang membuatnya berbeda dari banyak rekan sebayanya.
"Vicario adalah pemain yang matang, cerdas, dan profesional. Dia punya pedigree, salah satu pemain yang memikirkan olahraga ini bahkan saat pulang ke rumah di waktu luangnya," lanjut Spalletti. "Ada pemain lain yang menjalani profesinya dengan lebih santai, tetapi Vicario adalah salah satu yang saya sukai karena komitmennya. Dia menjalani proses perkembangan yang tepat. Saya tidak tahu kenapa, tetapi dalam setahun terakhir dia mungkin kehilangan sesuatu yang membuatnya tidak mampu tampil, tetapi dia tetap penjaga gawang top."
Menambahkan daya juang Amerika Selatan bersama Jhon Lucumi
Di luar sektor penjaga gawang, Juventus juga bergerak untuk memperkuat opsi pertahanan mereka dengan mendatangkan Jhon Lucumi dari Bologna. Bek tengah Kolombia itu, yang tampil mengesankan selama waktunya di Stadio Renato Dall'Ara, diharapkan menghadirkan kehadiran fisik yang menurut Spalletti kurang dimiliki skuad musim lalu. Sang pelatih mencatat bahwa Lucumi memiliki temperamen spesifik yang umum dimiliki para bek Amerika Selatan, yang diyakininya akan vital untuk kerasnya kampanye domestik dan Eropa.
"Lucumi punya dorongan ini, fisik ini yang benar-benar bisa kami manfaatkan," kata Spalletti. "Ini adalah hal yang sangat khas Amerika Selatan, mereka menyebutnya garra, ketika karakter dipaksakan ke dalam permainan."
- AFP
Tambahan amunisi di lini serang dan percikan kreativitas
Perombakan skuad musim panas ini juga menghadirkan Randal Kolo Muani dan pemain muda Kerim Alajbegovic, yang keduanya dibicarakan Spalletti dengan pujian tinggi. Sang pelatih mengungkapkan bahwa kekagumannya terhadap Kolo Muani sudah ada sejak masa kepemimpinannya di Napoli, ketika ia menyaksikan langsung kualitas pemain Prancis itu di panggung Eropa.
“Saya pernah menghadapi Kolo Muani di Liga Champions saat saya di Napoli, dan menghargai karakteristiknya, bahkan sempat memantaunya untuk beberapa waktu,” ungkap sang pelatih. “Dia penyerang yang komplet, dia menyerang ruang, bekerja untuk tim, cepat, punya teknik, sedikit dari segalanya. Soal Alajbegovic, dia punya kreativitas dan kualitas, kelas yang melimpah, sangat enak ditonton. Kami harus melihat apakah dia bisa tampil konkret dalam penampilannya, karena dia punya kaki yang fantastis dan bisa bermain di beberapa peran berbeda, bukan hanya satu peran spesifik.”
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