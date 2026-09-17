Luciano Spalletti mengonfirmasi bintang USMNT akan menjadi starter untuk Juventus melawan NEC saat sang gelandang kembali dari cedera

Meski kembalinya McKennie dan Andrea Cambiaso menjadi dorongan besar, Juventus masih bergulat dengan daftar pemain absen yang sangat panjang, yang menyulitkan perencanaan taktis Spalletti. Bianconeri dipastikan akan kehilangan total sembilan pemain senior, termasuk Kenan Yildiz, Khephren Thuram, Manuel Locatelli, dan Arkadiusz Milik. Selain itu, Lloyd Kelly tidak bisa bermain karena skorsing, dan Edon Zhegrova tetap tidak memenuhi syarat karena tidak dimasukkan dalam daftar skuad resmi UEFA klub untuk kompetisi ini. Kurangnya kedalaman skuad ini membuat pemain seperti Teun Koopmeiners memikul tanggung jawab ekstra untuk menjaga standar tetap tinggi.

Spalletti menyoroti pentingnya para bintang yang tersisa untuk mengambil peran lebih besar, khususnya Koopmeiners, pemain internasional Belanda, yang akan krusial dalam pertarungan lini tengah melawan rekan senegaranya. "Dia penting bagi kami," tegas Spalletti. "Kami selalu berharap dia bermain pada level yang kami tahu mampu dia capai. Di setiap pertandingan, ada keputusan individu, keputusan pribadi, yang harus diambil."

"Dia punya tanggung jawab untuk menunjukkan kepada kami keputusan yang tepat. Kami tahu dia memilikinya, kalau tidak, dia tidak akan menjadi pesepakbola internasional yang kuat. Saya yakin karena dia menunjukkan hal-hal hebat kepada saya, bukan hanya dalam pertandingan tetapi juga dalam latihan. Kami membutuhkan hal-hal itu dari Koopmeiners."