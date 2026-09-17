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Luciano Spalletti mengonfirmasi bintang USMNT akan menjadi starter untuk Juventus melawan NEC saat sang gelandang kembali dari cedera
McKennie siap langsung menjadi starter
Spalletti memberikan pembaruan penting terkait pemilihan skuadnya untuk laga pembuka Liga Europa pada Kamis, dengan mengonfirmasi bahwa McKennie akan bermain besok saat Juventus berupaya bangkit dari kekecewaan di kompetisi domestik. Gelandang Amerika Serikat itu, yang sempat menepi bersama beberapa rekan setim kunci lainnya, berhasil menuntaskan sesi latihan penuh pada Selasa dan Rabu, yang membuktikan kesiapannya untuk tampil di pentas Eropa. Spalletti menegaskan urgensi untuk kembali memasukkan gelandang serbabisa itu ke dalam tim, seraya menyoroti kualitas taktis dan kepemimpinan yang diberikan pemain 28 tahun tersebut kepada lini tengah yang sedang terkuras.
"Mereka adalah bagian dari evaluasi kami. Kami harus berhati-hati dengan para pemain yang kami turunkan, karena ada dua atau tiga yang tidak akan menyelesaikan pertandingan. Saya ingin McKennie berada di lapangan karena banyak alasan berbeda. McKennie akan bermain besok, saya merasa tidak enak karena tidak memberi Anda kepastian apa pun," ungkap Spalletti.
- AFP
Koopmeiners ditantang untuk memimpin Juventus
Meski kembalinya McKennie dan Andrea Cambiaso menjadi dorongan besar, Juventus masih bergulat dengan daftar pemain absen yang sangat panjang, yang menyulitkan perencanaan taktis Spalletti. Bianconeri dipastikan akan kehilangan total sembilan pemain senior, termasuk Kenan Yildiz, Khephren Thuram, Manuel Locatelli, dan Arkadiusz Milik. Selain itu, Lloyd Kelly tidak bisa bermain karena skorsing, dan Edon Zhegrova tetap tidak memenuhi syarat karena tidak dimasukkan dalam daftar skuad resmi UEFA klub untuk kompetisi ini. Kurangnya kedalaman skuad ini membuat pemain seperti Teun Koopmeiners memikul tanggung jawab ekstra untuk menjaga standar tetap tinggi.
Spalletti menyoroti pentingnya para bintang yang tersisa untuk mengambil peran lebih besar, khususnya Koopmeiners, pemain internasional Belanda, yang akan krusial dalam pertarungan lini tengah melawan rekan senegaranya. "Dia penting bagi kami," tegas Spalletti. "Kami selalu berharap dia bermain pada level yang kami tahu mampu dia capai. Di setiap pertandingan, ada keputusan individu, keputusan pribadi, yang harus diambil."
"Dia punya tanggung jawab untuk menunjukkan kepada kami keputusan yang tepat. Kami tahu dia memilikinya, kalau tidak, dia tidak akan menjadi pesepakbola internasional yang kuat. Saya yakin karena dia menunjukkan hal-hal hebat kepada saya, bukan hanya dalam pertandingan tetapi juga dalam latihan. Kami membutuhkan hal-hal itu dari Koopmeiners."
Spalletti menepis tekanan yang kian meningkat di Turin
Terlepas dari sorotan yang kian besar terhadap posisinya dan rumor yang mengaitkan Antonio Conte dengan kepulangan sensasional ke klub tersebut, Spalletti tetap tidak terpengaruh oleh kebisingan yang datang dari media Italia. Pelatih veteran itu menggunakan sesi jumpa pers prapertandingan untuk menegaskan kembali komitmennya terhadap proyek tersebut, sembari menegaskan bahwa ia telah memiliki mental yang kuat setelah puluhan tahun berada di kursi pelatih. Ia menarik paralel antara tantangan profesionalnya saat ini dan masa kecilnya, dengan menyiratkan bahwa tekanan eksternal dalam menangani tim papan atas tidak seberapa dibandingkan dengan perjuangan hidup nyata yang ia hadapi saat muda di Italia.
"Belajar menerima tekanan adalah obat, itu membantu Anda menjalani hidup dengan baik. Saya mempelajari itu sejak lama. Bahkan saat berusia 10 tahun, saya harus membantu sepulang sekolah ketika keluarga saya sedang melalui masa sulit, jadi bayangkan saja apakah saya peduli dengan ‘tekanan’. Saya sangat peduli dengan profesi saya dan reaksi setelah kekalahan tidak terlalu menarik bagi saya karena itu adalah sesuatu yang tidak bisa saya kendalikan. Saya yang memutuskan apa yang perlu saya perhatikan dan kapan tidak perlu memberi perhatian, dan dalam kasus ini, saya memilih untuk tidak memikirkannya," kata Spalletti.
- Getty Images Sport
Menghormati tantangan dari NEC Nijmegen
Laga pembuka Liga Europa menghadirkan potensi batu sandungan bagi Juventus, yang datang setelah menjalani musim dengan finis di peringkat keenam Serie A. Spalletti cepat memberi pujian kepada manajer NEC Peter Schreuder atas keberanian taktisnya dan memperingatkan skuadnya bahwa mereka tidak boleh mengalami kelengahan mental saat menghadapi tim Eredivisie tersebut. Pelatih asal Italia itu secara khusus menyoroti kemampuan tim Belanda tersebut bermain dengan winger terbalik dan level teknis yang tinggi, yang bisa menimbulkan masalah jika Juve gagal menerapkan koreksi defensif yang dibahas setelah kekalahan dari Sassuolo.
"Schreuder punya keberanian untuk menerapkan ide-idenya di negara dengan identitas sepak bola yang kuat. Dia meninggalkan jejaknya dengan finis ketiga di sebuah liga pada salah satu level tertinggi yang mungkin. Kami harus mengantisipasi rencana permainan yang ‘dipersonalisasi’ dengan banyak ide berkualitas. Kami harus siap, kalau tidak kami bisa dikejutkan. Mereka juga punya pemain kuat seperti Tadic dan mereka bermain dengan winger terbalik karena ingin bergerak mengarah ke gawang," kata Spalletti.
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