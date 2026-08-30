Frustrasi sang pelatih berakar dari kombinasi nasib buruk di ruang perawatan dan peluang yang terlewat di bursa transfer. Juventus sempat sangat kencang dikaitkan dengan kepindahan mantan bintang AC Milan, Franck Kessie, tetapi kesepakatan itu gagal terwujud, sehingga meninggalkan kekosongan besar dalam rencana perekrutan. Kemenangan atas Parma sedikit tertutupi oleh perkembangan yang mengkhawatirkan terkait Andrea Cambiaso, yang harus ditarik keluar setelah mengalami benturan. Hal ini menambah panjang daftar pemain yang berada di ruang perawatan di Allianz Stadium, dengan Kenan Yildiz saat ini menepi selama dua hingga tiga bulan karena patah metatarsal dan Weston McKennie juga masih absen.

Berbicara kepada DAZN setelah peluit akhir, Spalletti tidak menutupi kenyataan situasi tersebut, dengan mengakui bahwa skuad saat ini tidak cukup siap untuk menghadapi musim panjang ke depan tanpa investasi lebih lanjut. “Jika situasi Thuram terkonfirmasi, maka kami membutuhkan seorang pemain di lini tengah. Para direktur kami telah menyusun pendekatan yang logis dan menarik, tetapi itu sudah tidak ada lagi, jadi mereka akan mencari alternatif,” kata Spalletti.