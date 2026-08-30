AFP
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Luciano Spalletti mendesak Juventus bergerak di bursa transfer saat kekhawatiran cedera Khephren Thuram meningkat
Mimpi buruk cedera Thuram memaksa intervensi spesialis
Pendorong utama di balik tuntutan Spalletti adalah kondisi lutut Khephren Thuram yang terus memburuk. Gelandang asal Prancis itu menjalani awal karier yang menyedihkan di Italia, dengan menghabiskan sebagian besar musim panas berlatih terpisah dari grup utama. Kini ada kekhawatiran nyata di dalam klub bahwa sang pemain mungkin memerlukan tindakan operasi untuk mengatasi sindrom patellofemoral yang terus mengganggunya sejak bulan-bulan terakhirnya di Prancis. Situasi ini kini mencapai titik didih, yang memicu konsultasi mendesak dengan salah satu profesional medis paling dihormati dalam olahraga ini.
Dalam upaya mencari kejelasan, Thuram akan terbang ke Lyon pada awal pekan depan untuk menemui Bertrand Sonnery Cottet, spesialis yang sebelumnya mengoperasi Gleison Bremer dan Federico Gatti. Hasil kunjungan ini akan menentukan strategi Juventus pada jam-jam terakhir bursa transfer.
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Krisis di lini tengah memaksa Spalletti angkat bicara
Frustrasi sang pelatih berakar dari kombinasi nasib buruk di ruang perawatan dan peluang yang terlewat di bursa transfer. Juventus sempat sangat kencang dikaitkan dengan kepindahan mantan bintang AC Milan, Franck Kessie, tetapi kesepakatan itu gagal terwujud, sehingga meninggalkan kekosongan besar dalam rencana perekrutan. Kemenangan atas Parma sedikit tertutupi oleh perkembangan yang mengkhawatirkan terkait Andrea Cambiaso, yang harus ditarik keluar setelah mengalami benturan. Hal ini menambah panjang daftar pemain yang berada di ruang perawatan di Allianz Stadium, dengan Kenan Yildiz saat ini menepi selama dua hingga tiga bulan karena patah metatarsal dan Weston McKennie juga masih absen.
Berbicara kepada DAZN setelah peluit akhir, Spalletti tidak menutupi kenyataan situasi tersebut, dengan mengakui bahwa skuad saat ini tidak cukup siap untuk menghadapi musim panjang ke depan tanpa investasi lebih lanjut. “Jika situasi Thuram terkonfirmasi, maka kami membutuhkan seorang pemain di lini tengah. Para direktur kami telah menyusun pendekatan yang logis dan menarik, tetapi itu sudah tidak ada lagi, jadi mereka akan mencari alternatif,” kata Spalletti.
Mempertahankan performa solid di Turin
Terlepas dari absennya sejumlah pemain, Spalletti cepat membela penampilan timnya dari anggapan bahwa performa mereka berada di bawah standar. Sang pelatih mengungkapkan kepuasannya atas tekanan berkelanjutan yang mampu diberikan timnya, meski umpan terakhir atau penyelesaian akhir tidak selalu akurat pada fase awal pertandingan. Bagi mantan bos Napoli itu, disiplin taktis yang diperlihatkan para pemainnya menjadi hal paling menggembirakan dari laga tersebut.
“Saya juga sangat menyukai babak pertama. Memang benar kami tidak berhasil menciptakan ruang untuk melepaskan tembakan ke gawang, dengan pergerakan di sekitar area penalti, bahwa kami sedikit kacau dengan 20 umpan silang. Ada satu penyelamatan hebat dari Guglielmo Vicario, karena saya mendengar orang-orang mengatakan bahwa hasilnya masih diragukan dan Juventus mengecewakan, tetapi sundulan itu adalah satu-satunya peluang yang dimiliki Parma,” jelas Spalletti.
"Kami memainkan pertandingan yang sangat serius, dengan tujuan dan kualitas. Saya akan senang jika tetap seperti ini; masalahnya adalah kami tidak cukup akurat untuk menciptakan lebih banyak masalah."
- Getty Images Sport
Tuntutan agar Kolo Muani menunjukkan daya juang lebih besar
Meski Nico Gonzalez dan Teun Koopmeiners memberikan percikan penentu dari bangku cadangan untuk mengamankan tiga poin, Spalletti mengalihkan perhatiannya kepada Randal Kolo Muani. Mantan penyerang Paris Saint-Germain itu telah menunjukkan kilasan kualitas teknisnya yang tak diragukan dan kecepatan eksplosif, tetapi sang pelatih meyakini ada elemen yang hilang dalam permainannya yang membuatnya belum bisa mencapai potensi penuhnya di lingkungan Serie A.
"Saya pikir dia tahu bagaimana bermain dalam banyak situasi, karena dia punya kualitas dan kecepatan. Dia hanya butuh sedikit lebih banyak darah di nadinya, lebih banyak daya juang pada momen-momen itu, karena menurut saya itu akan menyelesaikan semuanya," kata Spalletti.
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