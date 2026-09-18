Luciano Spalletti memuji Kamil Grabara sebagai 'pemain ekstra' saat Juventus membantai NEC Nijmegen di Liga Europa

Terlepas dari skor telak tersebut, Spalletti mengakui bahwa mengubah bentuk permainan tim adalah risiko yang perlu diambil. Dengan jumlah pemain dalam skuad yang saat ini menipis, sang pelatih terpaksa menyesuaikan pendekatan taktisnya untuk mengamankan hasil tersebut.

"Dari apa yang kami tunjukkan, kami seharusnya bisa tampil lebih rapat dan tentu saja menyisakan lebih sedikit ruang di belakang garis pertahanan," ujarnya. "Melihat bagaimana jalannya pertandingan, keputusan untuk mengubah sesuatu adalah keputusan yang tepat. Sekarang kami hanya punya sangat sedikit pemain sehingga kami harus beradaptasi."

Ia juga memuji pengambilan keputusan para pemainnya secara keseluruhan, seraya menambahkan: "Mereka turun ke lapangan dengan pikiran jernih, mereka mengubah keraguan menjadi keputusan dan mereka membuatnya dengan baik. Mereka mampu memaksimalkan hasrat mereka untuk melakukan sesuatu."