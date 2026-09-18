AFP
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Luciano Spalletti memuji Kamil Grabara sebagai 'pemain ekstra' saat Juventus membantai NEC Nijmegen di Liga Europa
Penampilan dominan di Eropa
Spalletti meninggalkan Allianz Stadium dengan kepuasan penuh setelah mengawasi kemenangan telak 5-0 atas Nijmegen di Liga Europa. Pelatih asal Italia itu sangat senang dengan penampilan tanpa ampun yang ditunjukkan timnya saat para pemainnya membongkar lawan mereka dari Belanda.
Hasil ini menandai awal yang sempurna di kompetisi Eropa, yang disorot oleh penampilan menonjol kiper debutan Grabara. Penjaga gawang itu mencatatkan nirbobol pada penampilan pertamanya, dan langsung mendapatkan kepercayaan dari pelatih serta rekan-rekan setimnya.
- Getty Images Sport
Grabara tampil gemilang dalam debutnya
Spalletti cepat memberi pujian khusus kepada kiper barunya setelah peluit akhir berbunyi. Berbicara kepada Sky Sport Italia, ia menyoroti kualitas penyelamatan modern Grabara serta kemampuannya mendistribusikan bola di bawah tekanan.
"Izinkan saya memberi selamat kepada Grabara, yang menunjukkan ketenangan dan kemampuan bermain dengan kakinya," jelas Spalletti. "Dalam pertandingan seperti ini, kiper menjadi pemain tambahan, dan jika Anda bisa menemukan pemain yang bebas di area permainan seperti itu, ruang akan terbuka untuk Anda."
Beradaptasi dengan skuad yang menipis
Terlepas dari skor telak tersebut, Spalletti mengakui bahwa mengubah bentuk permainan tim adalah risiko yang perlu diambil. Dengan jumlah pemain dalam skuad yang saat ini menipis, sang pelatih terpaksa menyesuaikan pendekatan taktisnya untuk mengamankan hasil tersebut.
"Dari apa yang kami tunjukkan, kami seharusnya bisa tampil lebih rapat dan tentu saja menyisakan lebih sedikit ruang di belakang garis pertahanan," ujarnya. "Melihat bagaimana jalannya pertandingan, keputusan untuk mengubah sesuatu adalah keputusan yang tepat. Sekarang kami hanya punya sangat sedikit pemain sehingga kami harus beradaptasi."
Ia juga memuji pengambilan keputusan para pemainnya secara keseluruhan, seraya menambahkan: "Mereka turun ke lapangan dengan pikiran jernih, mereka mengubah keraguan menjadi keputusan dan mereka membuatnya dengan baik. Mereka mampu memaksimalkan hasrat mereka untuk melakukan sesuatu."
- Getty Images Sport
Membangun di atas momentum Eropa
Setelah kemenangan telak 5-0 ini, Juventus kini harus memulihkan diri dan bersiap untuk laga-laga domestik berikutnya. Sang pelatih akan berharap fleksibilitas taktik dan ketajaman ini terbawa hingga akhir pekan. Dengan opsi yang terbatas, Spalletti akan terus sangat bergantung pada sosok-sosok yang sedang muncul seperti Grabara untuk tampil lebih menonjol.
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