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Luciano Spalletti memberi ulasan campuran kepada Randal Kolo Muani setelah bintang Prancis itu akhirnya membuka rekening golnya untuk Juventus dalam pembantaian 5-0 di Liga Europa atas NEC
Spalletti menuntut lebih dari Kolo Muani
Penyerang Prancis itu, yang datang dengan ekspektasi tinggi pada bursa transfer musim panas, akhirnya membuka rekening golnya, sambil memperlihatkan atribut fisik yang membuatnya menjadi target utama klub. Terlepas dari betapa telaknya skor akhir tersebut, Spalletti cepat menunjukkan area-area di mana timnya masih bisa mendapatkan peningkatan kecil, khususnya terkait penampilan Kolo Muani. Sang manajer meyakini masih ada level yang belum ia capai dalam hal duel fisik.
"Dia punya kemudahan dalam berlari dan kekuatan ini, tentu saja memiliki ruang seperti ini menonjolkan karakteristiknya, tetapi dia perlu lebih mampu bertahan dalam duel, karena dalam situasi seperti ini dia perlu mengerahkan usaha lebih besar karena dia kuat dan bugar; tadi malam dia sendirian dalam pemusatan latihan. Dia sangat peduli dan menderita jika dia tidak bisa memberi lebih. Jadi kami bilang bagus untuknya," kata Spalletii kepada Sky Sports Italia.
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Bangkit usai kemunduran melawan Sassuolo
Kemenangan itu menjadi obat yang sempurna atas kekecewaan setelah terpeleset di kompetisi domestik baru-baru ini melawan Sassuolo, sekaligus membuktikan bahwa skuad ini memiliki ketangguhan mental untuk bangkit di panggung Eropa. Spalletti mencatat bahwa para pemainnya mengubah ketidakpastian akibat kekalahan menjadi pengambilan keputusan yang klinis di lapangan, menjalankan rencana taktik yang membuat lawan mereka dari Belanda kesulitan menemukan jawaban sepanjang 90 menit di Allianz Stadium.
"Saya sangat puas karena para pemain turun ke lapangan dengan pikiran yang jernih, mereka mengubah keraguan yang muncul setelah kekalahan menjadi keputusan yang tepat, dan mereka memilih dengan baik," jelasnya. "Gol-golnya juga mengesankan, dan mereka mampu memaksimalkan gaya serta filosofi mereka sendiri, dengan memanfaatkan tindakan lawan untuk keuntungan mereka. Mereka menggunakan permainan build-up dari dalam untuk memancing lawan keluar, lalu menyerang ruang."
Penghormatan atas pendekatan ofensif NEC
Terlepas dari skor yang timpang, Spalletti dengan cepat menegaskan bahwa hasil itu merupakan buah dari konsentrasi yang terjaga sepanjang laga, bukan karena kurangnya kualitas dari lawan. Tim Eredivisie itu datang ke Turin dengan reputasi permainan berintensitas tinggi, dan bos Juve itu menegaskan timnya tak boleh memberi ruang sedikit pun untuk rasa lengah. Dengan menjaga disiplin taktis mereka, Bianconeri mampu meredam ancaman yang ditimbulkan gaya bermain terbuka NEC, yang diyakini Spalletti akan menimbulkan masalah besar bagi tim-tim lain di kompetisi ini seiring fase grup berlanjut.
"Malam ini kami tetap fokus sampai akhir, tempo mereka kuat dan mereka bisa menjadi berbahaya," kata Spalletti. "Sekarang mudah untuk berbicara setelah menang 5-0, tetapi saat menghadapi Bodo Glimt mereka memiliki heat yang hebat meski kalah. NEC akan menyulitkan beberapa tim karena cara bermain mereka," tuturnya.
- Getty Images
Malam penuh yang pertama dan kebangkitan sang veteran
Selain Kolo Muani, pertandingan ini juga menghadirkan beberapa cerita positif lain bagi Juventus. Nico Gonzalez melanjutkan performa apiknya dengan membuka skor, sementara Nick Woltemade juga mencetak gol pertamanya untuk klub. Mungkin yang paling bermakna secara emosional adalah kehadiran Perr Schuurs, yang kembali tampil di level tinggi setelah absen lama karena cedera. Penampilan kolektif ini menunjukkan bahwa Spalletti berhasil membangun kedalaman skuad dan kepercayaan diri dalam tim yang sempat terlihat goyah beberapa hari lalu, sekaligus menetapkan standar tinggi untuk laga-laga mereka berikutnya.
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