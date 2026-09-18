Penyerang Prancis itu, yang datang dengan ekspektasi tinggi pada bursa transfer musim panas, akhirnya membuka rekening golnya, sambil memperlihatkan atribut fisik yang membuatnya menjadi target utama klub. Terlepas dari betapa telaknya skor akhir tersebut, Spalletti cepat menunjukkan area-area di mana timnya masih bisa mendapatkan peningkatan kecil, khususnya terkait penampilan Kolo Muani. Sang manajer meyakini masih ada level yang belum ia capai dalam hal duel fisik.

"Dia punya kemudahan dalam berlari dan kekuatan ini, tentu saja memiliki ruang seperti ini menonjolkan karakteristiknya, tetapi dia perlu lebih mampu bertahan dalam duel, karena dalam situasi seperti ini dia perlu mengerahkan usaha lebih besar karena dia kuat dan bugar; tadi malam dia sendirian dalam pemusatan latihan. Dia sangat peduli dan menderita jika dia tidak bisa memberi lebih. Jadi kami bilang bagus untuknya," kata Spalletii kepada Sky Sports Italia.