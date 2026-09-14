Spalletti menolak mengecam para pemainnya setelah kalah 3-2 secara kacau dari Sassuolo, dan justru memilih memuji ambisi yang pada akhirnya menjadi penyebab kejatuhan mereka. Juventus terlibat dalam pertarungan naik-turun di Stadion Mapei, ketika upaya di pengujung laga untuk meraih kemenangan membuat mereka rentan terhadap serangan balik yang klinis. Kekalahan ini terasa sangat menyakitkan karena terjadi lewat gol dari Adzic, pemain yang saat ini dimiliki Juventus, yang memberikan pukulan terakhir dengan sentuhan terakhir laga.

Sang pelatih mengakui bahwa dua gol yang bersarang pada akhir laga terjadi akibat hilangnya keseimbangan saat tim mati-matian berusaha mengamankan kemenangan. "Dua gol yang kami derita datang karena kami kehilangan keseimbangan, tetapi itu bergantung pada fakta bahwa kami memiliki keinginan untuk membalikkan pertandingan yang telah menjadi rumit dan kami pantas untuk membalikkannya," jelas sang pelatih. "Lalu memang benar bahwa Juve tidak boleh membiarkan lapangan terbuka seperti yang mereka lakukan, tetapi mereka melakukannya untuk memenangkan pertandingan dan peluang itu ada. Opsi yang mudah adalah tetap seimbang dan menghindari kekalahan; mencoba memenangkannya, seperti yang kami lakukan, adalah jalan yang lebih sulit, tetapi itu adalah pendekatan yang saya hargai. Kami gagal menuntaskan permainan dan akhirnya kalah dalam pertandingan menyakitkan yang harus dibayar mahal."