Getty Images Sport
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Luciano Spalletti membela taktik Juventus saat hasrat untuk menang berbalik menjadi bumerang dalam thriller lima gol melawan Sassuolo
Spalletti membela pendekatan agresif
Spalletti menolak mengecam para pemainnya setelah kalah 3-2 secara kacau dari Sassuolo, dan justru memilih memuji ambisi yang pada akhirnya menjadi penyebab kejatuhan mereka. Juventus terlibat dalam pertarungan naik-turun di Stadion Mapei, ketika upaya di pengujung laga untuk meraih kemenangan membuat mereka rentan terhadap serangan balik yang klinis. Kekalahan ini terasa sangat menyakitkan karena terjadi lewat gol dari Adzic, pemain yang saat ini dimiliki Juventus, yang memberikan pukulan terakhir dengan sentuhan terakhir laga.
Sang pelatih mengakui bahwa dua gol yang bersarang pada akhir laga terjadi akibat hilangnya keseimbangan saat tim mati-matian berusaha mengamankan kemenangan. "Dua gol yang kami derita datang karena kami kehilangan keseimbangan, tetapi itu bergantung pada fakta bahwa kami memiliki keinginan untuk membalikkan pertandingan yang telah menjadi rumit dan kami pantas untuk membalikkannya," jelas sang pelatih. "Lalu memang benar bahwa Juve tidak boleh membiarkan lapangan terbuka seperti yang mereka lakukan, tetapi mereka melakukannya untuk memenangkan pertandingan dan peluang itu ada. Opsi yang mudah adalah tetap seimbang dan menghindari kekalahan; mencoba memenangkannya, seperti yang kami lakukan, adalah jalan yang lebih sulit, tetapi itu adalah pendekatan yang saya hargai. Kami gagal menuntaskan permainan dan akhirnya kalah dalam pertandingan menyakitkan yang harus dibayar mahal."
- Getty
Kebobolan di menit-menit akhir dan rapuh dalam bertahan
Sang pelatih menunjuk momen-momen spesifik dari rapuhnya pertahanan yang membuat Sassuolo berkembang. Ia mengakui kegagalan jebakan offside pada gol pembuka Sebastiano Esposito merupakan tanda dari masalah yang lebih dalam, seraya mengakui bahwa garis pertahanan terlalu tinggi tanpa tekanan yang memadai pada bola. Pukulan terakhir, yang dicetak Adzic lewat sentuhan terakhir pertandingan, menjadi pengingat keras akan risiko yang terkait dengan menyerang total.
"Para pemain berusaha melakukan apa yang saya minta. Saat turun minum, saya tidak senang dengan cara kami bermain, terlalu banyak umpan silang masuk ke kotak penalti tanpa penyelesaian yang klinis. Kami melepaskan tembakan, tetapi itu tidak cukup bagi saya," kata Spalletti.
"Pada babak kedua, mereka meningkatkan level permainan, dan itu bagus untuk dilihat. Tentu saja, Anda membutuhkan ketenangan dan keseimbangan, area di mana kami jelas harus lebih baik, karena tepat di saat-saat akhir, seluruh pertahanan kehilangan posisi. Dengan 30 detik tersisa, tendangan bebas itu seharusnya langsung dikirim ke kotak penalti; sebaliknya, kami memainkannya pendek dan kehilangan penguasaan bola."
Kegemilangan Zhegrova tak cukup untuk menyelamatkan Juventus
Malam itu tidak sepenuhnya tanpa sisi positif bagi Juventus, karena Edon Zhegrova menunjukkan mengapa ia dianggap sebagai salah satu winger paling berbahaya di kompetisi ini. Penyerang itu mengakhiri paceklik gol yang panjang dengan dua gol brilian, pertama dengan menusuk ke dalam lalu melepaskan tembakan dari jarak 12 yard, dan kemudian menghantam sepakan rendah melewati area penalti yang padat untuk menyamakan skor menjadi 2-2.
Spalletti cepat menyoroti ancaman unik dari Zhegrova, meski tetap mengakui kompromi defensif yang datang bersama talenta semerkurial itu. "Dia menjadi tak terjangkau dan tak terduga ketika menciptakan situasi satu lawan satu di ruang sempit," kata sang pelatih. "Lalu mungkin dia kehilangan bola yang mudah dan tidak punya kualitas untuk berlari kembali di sisi sayap. Tetapi jika Anda memainkan permainan ofensif, dia adalah pemain yang luar biasa.
- Getty Images Sport
Kekalahan yang 'menyakitkan' dan jalan ke depan
Saat peluit akhir berbunyi, kenyataan situasi tersebut pun terasa di kubu Juventus. Mereka telah mengerahkan segalanya ke depan demi mencari gol kemenangan, hanya untuk dihukum lewat serangan balik yang sangat efektif. Spalletti tidak menyembunyikan kekecewaannya terkait klasemen, dengan menggambarkan hasil ini sebagai kekalahan "berdarah" yang berdampak pada posisi di tabel dan rasa percaya diri skuad yang terus tumbuh.
"Kami kalah dalam laga berdarah yang sangat merugikan kami dari segi antusiasme dan klasemen liga serta di semua level lainnya, tetapi saya meminta mereka mencoba memenanginya, mungkin mereka berlebihan, tetapi saya menyukai sikap ini," pungkas Spalletti.
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