Menurut La Gazzetta dello Sport, Juventus kembali menyisir bursa transfer untuk mencari tambahan kekuatan di lini serang setelah keraguan yang belum hilang kembali muncul terkait opsi penyerang tengah mereka. Meski meraih tiga poin saat melawan Frosinone, pelatih kepala Luciano Spalletti terlihat jelas frustrasi oleh begitu banyak peluang yang terbuang. Pencarian berkelanjutan Juventus untuk sosok andalan yang bisa diandalkan menyoroti kesulitan mereka di masa lalu, setelah sebelumnya mengalami masalah dengan Lois Openda dan Jonathan David. Dengan jendela transfer yang kian mendekati penutupan, membenahi posisi nomor sembilan kini menjadi prioritas mendesak bagi kepemimpinan baru klub.