IPA Sport
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Luciano Spalletti melontarkan penilaian pedas soal Randal Kolo Muani saat Juventus melancarkan langkah mengejutkan untuk Alexander Sorloth!
Masalah striker terus menghantui Spalletti
Menurut La Gazzetta dello Sport, Juventus kembali menyisir bursa transfer untuk mencari tambahan kekuatan di lini serang setelah keraguan yang belum hilang kembali muncul terkait opsi penyerang tengah mereka. Meski meraih tiga poin saat melawan Frosinone, pelatih kepala Luciano Spalletti terlihat jelas frustrasi oleh begitu banyak peluang yang terbuang. Pencarian berkelanjutan Juventus untuk sosok andalan yang bisa diandalkan menyoroti kesulitan mereka di masa lalu, setelah sebelumnya mengalami masalah dengan Lois Openda dan Jonathan David. Dengan jendela transfer yang kian mendekati penutupan, membenahi posisi nomor sembilan kini menjadi prioritas mendesak bagi kepemimpinan baru klub.
- Getty Images Sport
Vonis blak-blakan Spalletti terhadap Kolo Muani
Randal Kolo Muani menjadi sasaran utama kekecewaan Spalletti setelah penampilan boros saat melawan Frosinone yang sangat menghambat momentum serangan Juventus. Penyerang asal Prancis itu, yang datang dengan biaya besar, gagal memaksimalkan peluang-peluang emas dalam kemenangan tipis tersebut. Melontarkan peringatan keras kepada sang striker, Spalletti berbicara terus terang soal performa terbarunya. "Randal juga perlu menyadari bahwa jika dia tidak bermain selama dua tahun, ada alasannya," kata Spalletti, sambil menuntut standar yang lebih tinggi dari mantan pemain Paris Saint-Germain itu.
Membidik Sorloth dan opsi alternatif
Frustrasi karena kurangnya dominasi fisik di kotak penalti, Spalletti kini mendorong perekrutan striker Atletico Madrid Alexander Sorloth. Penyerang asal Norwegia itu secara konsisten mencetak 20 gol atau lebih dalam tiga musim terakhirnya dan sesuai dengan profil nomor sembilan tradisional yang diinginkan sang pelatih. Juventus telah memperbarui upaya di Continassa untuk menyusun kesepakatan pertukaran yang melibatkan winger Nico Gonzalez, yang tertarik pindah ke Madrid. Sebagai alternatif, Joshua Zirkzee dari Manchester United tetap menjadi opsi pada akhir bursa transfer, meski pemain Belanda itu menawarkan profil kreatif yang sangat berbeda dibandingkan kehadiran Sorloth di kotak penalti.
- AFP
Hari-hari terakhir bursa transfer
Seiring waktu yang terus berjalan menuju penutupan bursa transfer musim panas, Juventus harus bertindak tegas untuk merampungkan skuad mereka demi menghadapi tantangan yang ada. Mengamankan penyerang tajam yang sudah terbukti dipandang sebagai kepingan terakhir untuk memastikan Juventus bisa membongkar pertahanan yang rapat. Entah mereka berhasil menegosiasikan kesepakatan untuk Sorloth atau beralih ke Zirkzee, tuntutan Spalletti sudah jelas. Beberapa hari ke depan akan menentukan apakah Juventus bisa berhasil membentuk ulang lini serang mereka sebelum pertandingan kompetitif semakin intens.
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