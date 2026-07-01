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Lucas Paqueta terancam absen di sisa perjalanan Brasil di Piala Dunia setelah diagnosis cedera yang menyedihkan dikonfirmasi
Cedera hamstring yang menyedihkan bagi bintang Flamengo
Konfederasi Sepak Bola Brasil (CBF) mengonfirmasi kekhawatiran terburuk para penggemar pada Rabu, dengan mengumumkan bahwa Paqueta mengalami cedera otot yang cukup parah saat kemenangan 2-1 atas Jepang. Pemain berusia 28 tahun itu terpaksa ditarik keluar pada babak pertama di Houston, dan hasil pemeriksaan medis selanjutnya menggambarkan prospek suram bagi masa depannya dalam waktu dekat di Amerika Utara.
Dalam pernyataan resminya, CBF mengatakan: "Paqueta telah menjalani pemeriksaan pencitraan yang mengonfirmasi adanya cedera otot di bagian belakang paha kirinya. Pemain tersebut akan menjalani protokol perawatan intensif, di bawah pengawasan staf medis tim nasional Brasil, dengan tujuan agar ia dapat pulih dan kembali beraksi secepat mungkin."
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Selecao tampaknya akan menghadapi masa istirahat yang cukup lama
Meskipun federasi belum secara resmi menetapkan jadwal kembalinya, sebuah laporan ESPN menyebutkan bahwa cedera tersebut adalah regangan otot paha belakang tingkat dua. Diagnosis spesifik ini biasanya membutuhkan masa pemulihan setidaknya tiga minggu, yang secara teoritis akan membuat mantan pemain West Ham United itu absen dari sisa turnamen, kecuali jika Brasil mencapai final dan ia pulih secara ajaib.
Terlepas dari kemunduran ini, Paqueta tetap tegar, dan melalui media sosial ia mengungkapkan tekadnya untuk bangkit kembali. “Keyakinan... Saya pernah mengalami hal ini sebelumnya,” tulis Paqueta di Instagram Story saat ia memulai proses rehabilitasinya. Sejauh ini, ia selalu menjadi starter dalam setiap pertandingan bersama Selecao, menjadikannya salah satu pemain andalan Ancelotti di lapangan.
Masalah cedera ganda bagi Ancelotti
Absennya Paqueta menambah daftar kekhawatiran yang semakin panjang bagi timnas Brasil menjelang babak gugur. Gelandang tersebut bergabung dengan Raphinha di ruang perawatan, setelah pemain sayap Barcelona itu mengalami cedera otot paha belakang selama babak penyisihan grup. Selecao harus beradaptasi dengan cepat, dengan pemain muda Bournemouth, Rayan, menggantikan Raphinha dalam beberapa pertandingan terakhir.
Namun, ada secercah harapan, karena pemain berusia 29 tahun itu kembali ke lapangan pekan ini untuk menjalani latihan individu. Namun, prospek bermain tanpa Paqueta di lini tengah menghadirkan tantangan taktis yang berbeda bagi staf pelatih saat mereka mempersiapkan diri untuk pertandingan babak 16 besar yang sulit melawan Norwegia di New Jersey.
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Uji coba dan kedalaman skuad Norwegia
Pertandingan hari Minggu melawan tim Norwegia akan menjadi ujian besar pertama bagi kedalaman skuad Brasil tanpa salah satu motor kreativitas utama mereka. Ancelotti perlu menemukan keseimbangan di lini tengah untuk mendukung barisan depan, kemungkinan dengan mengandalkan pemain cadangan guna menggantikan kerja keras dan jangkauan umpan Paqueta. Tim ini berada di bawah tekanan besar untuk mempertahankan status mereka sebagai favorit turnamen meskipun daftar cedera terus bertambah.
Tim medis diperkirakan akan memantau kondisi Paqueta dan Raphinha setiap hari, namun prioritas utamanya tetap mencegah kambuhnya masalah otot yang dialami masing-masing pemain. Untuk saat ini, Selecao harus menempuh jalan menuju final tanpa playmaker berpengaruh mereka, dengan harapan para pemain lainnya dapat tampil lebih baik selama ia absen guna menjaga impian Piala Dunia mereka tetap hidup.