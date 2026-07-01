Lucas Paqueta terancam absen di sisa perjalanan Brasil di Piala Dunia setelah diagnosis cedera yang menyedihkan dikonfirmasi

Konfederasi Sepak Bola Brasil (CBF) mengonfirmasi kekhawatiran terburuk para penggemar pada Rabu, dengan mengumumkan bahwa Paqueta mengalami cedera otot yang cukup parah saat kemenangan 2-1 atas Jepang. Pemain berusia 28 tahun itu terpaksa ditarik keluar pada babak pertama di Houston, dan hasil pemeriksaan medis selanjutnya menggambarkan prospek suram bagi masa depannya dalam waktu dekat di Amerika Utara.

Dalam pernyataan resminya, CBF mengatakan: "Paqueta telah menjalani pemeriksaan pencitraan yang mengonfirmasi adanya cedera otot di bagian belakang paha kirinya. Pemain tersebut akan menjalani protokol perawatan intensif, di bawah pengawasan staf medis tim nasional Brasil, dengan tujuan agar ia dapat pulih dan kembali beraksi secepat mungkin."