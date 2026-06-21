Lucas Bergvall memberi tahu Tottenham bahwa ia ingin hengkang, sementara klub-klub pesaing di Liga Premier mulai mengincar dirinya

Perjalanan karier Bergvall di Spurs bagaikan naik rollercoaster sejak kedatangannya dari Djurgarden pada tahun 2024. Awalnya, ia tampil gemilang di bawah asuhan Ange Postecoglou, memainkan peran kunci dalam kemenangan klub di Liga Europa 2025—gelar pertama mereka dalam 17 tahun.

Penampilannya selama musim tersebut begitu mengesankan hingga ia secara resmi dinobatkan sebagai Pemain Terbaik Klub Tahun Ini, yang seolah-olah mengukuhkan statusnya sebagai pilar masa depan tim.

Namun, pergantian manajer yang terus-menerus telah menghambat perkembangannya. Thomas Frank, yang menggantikan Postecoglou, sering menempatkan pemain asal Swedia itu di sayap daripada di posisi gelandang tengah yang menjadi pilihannya. Tren ini berlanjut di bawah asuhan Igor Tudor dan semakin memburuk sejak Roberto De Zerbi mengambil alih pada bulan Maret.

Sistem 4-2-3-1 yang diterapkan oleh pelatih asal Italia tersebut tampaknya tidak sesuai dengan karakteristik Bergvall, sehingga gelandang tersebut hampir tidak pernah diturunkan pada pekan-pekan terakhir musim Liga Premier 2025-26.