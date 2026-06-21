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Lucas Bergvall memberi tahu Tottenham bahwa ia ingin hengkang, sementara klub-klub pesaing di Liga Premier mulai mengincar dirinya
Bintang muda lini tengah ingin hengkang pada musim panas
Meskipun kontraknya masih berlaku hingga Juni 2031, pemain berusia 20 tahun ini telah menegaskan kepada petinggi Spurs bahwa ia yakin masa depannya tidak lagi di Tottenham Hotspur Stadium, sementara beberapa tim Liga Premier dan klub di seluruh Eropa terus memantau situasinya — menurut The Athletic.
Pemain internasional Swedia ini sebelumnya menjadi subjek spekulasi yang intens selama bursa transfer musim dingin. Tottenham mungkin harus berjuang keras untuk mempertahankannya setelah menolak berbagai tawaran, termasuk dari Chelsea dan Aston Villa.
- Getty Images Sport
Dari Pemain Terbaik Tahun Ini hingga ke pinggir lapangan
Perjalanan karier Bergvall di Spurs bagaikan naik rollercoaster sejak kedatangannya dari Djurgarden pada tahun 2024. Awalnya, ia tampil gemilang di bawah asuhan Ange Postecoglou, memainkan peran kunci dalam kemenangan klub di Liga Europa 2025—gelar pertama mereka dalam 17 tahun.
Penampilannya selama musim tersebut begitu mengesankan hingga ia secara resmi dinobatkan sebagai Pemain Terbaik Klub Tahun Ini, yang seolah-olah mengukuhkan statusnya sebagai pilar masa depan tim.
Namun, pergantian manajer yang terus-menerus telah menghambat perkembangannya. Thomas Frank, yang menggantikan Postecoglou, sering menempatkan pemain asal Swedia itu di sayap daripada di posisi gelandang tengah yang menjadi pilihannya. Tren ini berlanjut di bawah asuhan Igor Tudor dan semakin memburuk sejak Roberto De Zerbi mengambil alih pada bulan Maret.
Sistem 4-2-3-1 yang diterapkan oleh pelatih asal Italia tersebut tampaknya tidak sesuai dengan karakteristik Bergvall, sehingga gelandang tersebut hampir tidak pernah diturunkan pada pekan-pekan terakhir musim Liga Premier 2025-26.
Para pesaing di Liga Premier dalam keadaan siaga penuh
Ketidakpastian seputar masa depan Bergvall tidak luput dari perhatian para pesaing Tottenham di liga domestik. Baik Aston Villa maupun Chelsea sebelumnya telah menjalin kontak dengan klub tersebut untuk menjajaki kemungkinan transfer.
Meskipun Spurs awalnya menegaskan bahwa sang pemain tidak dijual, permintaan resminya untuk pindah bisa memaksa perubahan sikap jika tawaran yang substansial diajukan pada musim panas ini. Visi De Zerbi untuk skuad juga mengisyaratkan adanya transisi yang menjauh dari pemain muda asal Swedia tersebut.
The Athletic menambahkan bahwa Tottenham sedang membidik pemain-pemain ternama seperti Sandro Tonali dan Mateus Fernandes, yang menunjukkan keinginan untuk memiliki pemain dengan pengalaman Premier League yang lebih mapan di lini tengah. Tanpa kompetisi Eropa dalam kalender musim mendatang, pembagian menit bermain akan lebih ketat dari sebelumnya, sehingga menempatkan Bergvall dalam posisi yang genting terkait perkembangannya.
- Getty Images Sport
Sisi positif di kancah internasional di tengah suasana suram di dunia klub
Meskipun karier klubnya sedang menemui hambatan, Bergvall terus mencuri perhatian di kancah internasional. Baru-baru ini, ia mencatatkan sejarah dengan menjadi pemain termuda Swedia sepanjang masa yang tampil di Piala Dunia saat masuk sebagai pemain pengganti dalam kemenangan 5-1 atas Tunisia. Dalam pertandingan tersebut, ia memberikan assist bagi tim asuhan Graham Potter, yang mengingatkan para penonton akan kualitas teknis yang membuatnya menjadi prospek yang sangat diincar dua tahun lalu.
Terlepas dari pencapaian pribadinya, nasib Swedia di turnamen ini masih belum pasti setelah mengalami kekalahan telak dari Belanda pada pertandingan hari kedua.