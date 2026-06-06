MONTRÉAL -- Tak lama setelah Kanada bermain imbang 1-1 dengan Irlandia, Jesse Marsch tak mau larut dalam pesimisme.

Manajer Kanada, yang umumnya optimis namun tak segan menuntut lebih dari timnya, memilih kata-katanya dengan hati-hati setelah laga pemanasan terakhir timnya menjelang Piala Dunia.

“Saya akan bersikap positif,” katanya kepada wartawan di Montréal. “Saya tidak di sini untuk menjawab banyak pertanyaan negatif, tapi jika Anda mengajukan pertanyaan negatif, saya akan langsung beralih ke pertanyaan berikutnya. Tim ini sangat kuat; mereka sangat berkomitmen, bugar, dan siap berjuang... jadi ya, kami harus mencetak gol, tapi kami pasti bisa.”

Pernyataan itu mungkin membuat beberapa orang frustrasi. Kanada baru saja gagal mengalahkan tim Irlandia yang sedang melemah, dan masalah serangan mereka sangat jelas. Namun, Marsch tetap tenang. Bagi seorang manajer yang memimpin Kanada dalam pengalaman pertamanya sebagai tuan rumah Piala Dunia, tidak ada gunanya menunjukkan kepanikan beberapa hari sebelum turnamen dimulai.

Laga persahabatan terakhir Kanada menjelang Piala Dunia menawarkan banyak hal untuk dianalisis. Mereka mengalahkan Uzbekistan yang akan berlaga di Piala Dunia dengan skor 2-0 di hadapan lebih dari 43.000 penonton di Edmonton, bermain di tengah hujan deras, sebelum imbang melawan Irlandia di Stade Saputo yang penuh sesak di Montréal.

Kini, persiapan menjadi lebih terarah. Kanada telah merasakan atmosfer penonton, merasakan momen spesial, dan menguji beberapa pemain dalam skuad. Pertanyaannya adalah di mana posisi mereka sebelum memulai pertandingan Grup B melawan Bosnia dan Herzegovina, Swiss, dan Qatar.

Suasana di dalam tim tidak terlalu cemas. Mereka juga tidak terlalu bersemangat. Yang terasa adalah fokus yang lebih tajam. Setelah dua minggu yang sebagian besar diisi dengan latihan adaptasi panas dan kebugaran, beberapa hari ke depan kemungkinan akan lebih banyak diisi dengan latihan taktik, persiapan tendangan bebas yang lebih tajam, dan analisis detail yang bisa menentukan hasil pertandingan Piala Dunia.

“Dengan kesempatan ini pada saat ini,” kata Marsch, “fokus utama kami adalah meraihnya melalui penampilan, kemenangan, dan kesuksesan, dan kami ingin memberikan sesuatu yang benar-benar membanggakan bagi negara kami.”

Jadi, dengan selesainya pertandingan persahabatan ini, GOAL menganalisis pemenang dan pecundang dari persiapan terakhir Kanada menjelang Piala Dunia.