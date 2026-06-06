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Luc de Fougerolles mulai menonjol seiring dengan semakin memburuknya performa Cyle Larin yang memicu kekhawatiran di lini serang - Pemenang dan pecundang dari laga persahabatan Kanada menjelang Piala Dunia

Winners & losers
FEATURES
Canada vs Ireland
Canada
Ireland
Friendlies
J. Marsch
C. Larin
L. De Fougerolles

Laga-laga persahabatan terakhir Kanada menjelang Piala Dunia menghadirkan harapan sekaligus kekhawatiran, seiring dengan munculnya Luc de Fougerolles, penampilan mengesankan Ismaël Koné, serta semakin parahnya krisis gol yang dialami Cyle Larin.

MONTRÉAL -- Tak lama setelah Kanada bermain imbang 1-1 dengan Irlandia, Jesse Marsch tak mau larut dalam pesimisme.

Manajer Kanada, yang umumnya optimis namun tak segan menuntut lebih dari timnya, memilih kata-katanya dengan hati-hati setelah laga pemanasan terakhir timnya menjelang Piala Dunia.

“Saya akan bersikap positif,” katanya kepada wartawan di Montréal. “Saya tidak di sini untuk menjawab banyak pertanyaan negatif, tapi jika Anda mengajukan pertanyaan negatif, saya akan langsung beralih ke pertanyaan berikutnya. Tim ini sangat kuat; mereka sangat berkomitmen, bugar, dan siap berjuang... jadi ya, kami harus mencetak gol, tapi kami pasti bisa.”

Pernyataan itu mungkin membuat beberapa orang frustrasi. Kanada baru saja gagal mengalahkan tim Irlandia yang sedang melemah, dan masalah serangan mereka sangat jelas. Namun, Marsch tetap tenang. Bagi seorang manajer yang memimpin Kanada dalam pengalaman pertamanya sebagai tuan rumah Piala Dunia, tidak ada gunanya menunjukkan kepanikan beberapa hari sebelum turnamen dimulai.

Laga persahabatan terakhir Kanada menjelang Piala Dunia menawarkan banyak hal untuk dianalisis. Mereka mengalahkan Uzbekistan yang akan berlaga di Piala Dunia dengan skor 2-0 di hadapan lebih dari 43.000 penonton di Edmonton, bermain di tengah hujan deras, sebelum imbang melawan Irlandia di Stade Saputo yang penuh sesak di Montréal.

Kini, persiapan menjadi lebih terarah. Kanada telah merasakan atmosfer penonton, merasakan momen spesial, dan menguji beberapa pemain dalam skuad. Pertanyaannya adalah di mana posisi mereka sebelum memulai pertandingan Grup B melawan Bosnia dan Herzegovina, Swiss, dan Qatar.

Suasana di dalam tim tidak terlalu cemas. Mereka juga tidak terlalu bersemangat. Yang terasa adalah fokus yang lebih tajam. Setelah dua minggu yang sebagian besar diisi dengan latihan adaptasi panas dan kebugaran, beberapa hari ke depan kemungkinan akan lebih banyak diisi dengan latihan taktik, persiapan tendangan bebas yang lebih tajam, dan analisis detail yang bisa menentukan hasil pertandingan Piala Dunia.

“Dengan kesempatan ini pada saat ini,” kata Marsch, “fokus utama kami adalah meraihnya melalui penampilan, kemenangan, dan kesuksesan, dan kami ingin memberikan sesuatu yang benar-benar membanggakan bagi negara kami.”

Jadi, dengan selesainya pertandingan persahabatan ini, GOAL menganalisis pemenang dan pecundang dari persiapan terakhir Kanada menjelang Piala Dunia.

  • Luc de Fougerolles, CanadaGetty

    PEMENANG: Luc de Fougerolles

    Luc de Fougerolles tampil mengesankan saat berusia 18 tahun dalam laga melawan Uruguay di Copa América dua musim panas lalu. Kini berusia 20 tahun, ia telah menempatkan dirinya dalam posisi untuk menjadi starter dalam laga pembuka Kanada di Piala Dunia di Toronto.

    Itu bukanlah lompatan yang kecil.

    De Fougerolles pertama kali masuk ke skuad Kanada saat masih bermain di akademi Fulham, kemudian meminta dipinjamkan musim panas lalu untuk mencari kesempatan bermain secara reguler di level profesional. Ia menemukannya di FCV Dender di Belgia, dan perkembangannya sejak saat itu terlihat jelas.

    Dengan Moïse Bombito yang pemulihannya dari patah kaki belum secepat yang diharapkan Kanada, de Fougerolles bermain total 150 menit di dua laga persahabatan tersebut. Laga melawan Irlandia adalah penampilan penuh 90 menit pertamanya sejak 1 Maret, namun ia tampak lebih dari siap untuk tugas tersebut.

    Melawan Irlandia, ia mengendalikan Troy Parrott dan serangan fisik Irlandia dengan ketenangan yang nyata. Ia tenang dalam duel, tajam dalam penempatan posisi, dan bersedia masuk ke lini tengah saat permainan memintanya, persis jenis agresivitas yang diinginkan Marsch dari bek tengahnya.

    Ia bukanlah bek tercepat, tetapi ia membaca bahaya dengan baik. Pada satu serangan balik Irlandia, ia mengambil sudut yang sempurna untuk memotong jalur Parrott dan menggagalkan serangan yang menjanjikan sebelum berubah menjadi sesuatu yang lebih serius.

    Saat menguasai bola, de Fougerolles memiliki visi seorang gelandang kreatif dalam tubuh seorang bek tengah. Ia nyaman mengambil sentuhan ekstra, membawa bola ke ruang kosong, dan mengoper bola melalui tekanan. Di lain waktu, ia melindungi bola dengan ketenangan seorang bek yang jauh lebih berpengalaman.

    “Saat saya menguasai bola, saya sebenarnya hanya mencari petunjuk saat mendekati seseorang,” katanya kepada GOAL. “Saya mencoba membebaskan pemain di sampingnya, dan jika mereka mengantisipasi bahwa saya mungkin akan mengoper bola ke pemain itu, maka mungkin saya akan terus maju.

    “Musim ini sangat bagus untuk benar-benar bermain dan menghadapi situasi tersebut, karena ketika Anda melihat skenario dan hal-hal seperti itu, Anda sudah pernah mengalaminya sebelumnya, dan lebih mudah untuk memecahkan masalah di lapangan.”

    Kanada membutuhkan seseorang yang menonjol di lini pertahanan tengah menjelang Piala Dunia. De Fougerolles mungkin telah melakukan lebih dari itu. Dia mungkin telah memaksa dirinya masuk ke dalam starting XI.

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  • Derek Cornelius, CanadaGetty

    PEMENANG: Derek Cornelius

    Kenaikan performa De Fougerolles juga membuat situasi Derek Cornelius semakin rumit.

    Bek tengah Rangers itu bermain penuh selama 90 menit melawan Irlandia, pertandingan penuh pertamanya sejak 2 November dan baru penampilannya yang keempat pada tahun 2026, semuanya bersama Kanada. Kurangnya menit bermain reguler di klub pun terlihat.

    Masa peminjaman Cornelius di Rangers tidak berjalan sesuai rencana, dan kurangnya ritme mulai memengaruhi beberapa aspek rutin dalam permainannya. Melawan Uzbekistan, ia bertabrakan dengan Bombito saat mengejar bola panjang di atas, yang memberi Eldor Shomurodov peluang emas. Melawan Irlandia, ia melakukan beberapa kesalahan kecil yang bisa berakibat lebih fatal jika menghadapi lawan yang lebih tajam.

    Masih banyak hal yang bisa diapresiasi. Cornelius tetap dominan di udara, berbahaya dalam situasi bola mati, dan berguna sebagai opsi tendangan bebas langsung. Marsch jelas mempercayainya, dan ia tampaknya masih akan menjadi starter di laga pembuka bersama Bombito atau de Fougerolles.

    Namun, penampilan ini tidak terlalu meyakinkan. Jika Bombito sudah pulih sepenuhnya, dan jika de Fougerolles terus menunjukkan performa seperti ini, Kanada pada akhirnya mungkin akan memiliki pasangan bek tengah pilihan pertama yang berbeda.

    Untuk saat ini, tantangan terbesar Cornelius adalah ketajaman dalam pertandingan. Kanada membutuhkan dia untuk segera menemukannya.

  • Ismael Kone, CanadaGetty

    PEMENANG: Ismaël Koné

    Ismaël Koné telah lama menjadi salah satu pemain paling menarik di skuad Kanada. Ia juga termasuk salah satu yang paling sulit untuk diprediksi.

    Marsch selalu percaya pada potensi maksimal sang gelandang, dan saat melawan Irlandia, Koné menunjukkan sekilas alasannya. Ia tampil lincah, sulit ditangkap, dan progresif saat menguasai bola, sekaligus menunjukkan ketajaman dalam momen-momen pertahanan.

    Bermain di kota kelahirannya, pemain asal Montréal ini terlihat nyaman dan percaya diri. Ia menyelesaikan pertandingan dengan 90 sentuhan bola, tertinggi di pertandingan tersebut, dan berhasil melakukan 70 dari 76 operannya. Ia juga melepaskan tendangan jarak jauh dari situasi bola mati, menambah variasi dalam peran yang telah ia kembangkan di Sassuolo.

    “Dia memenangkan duel, dia memenangkan sundulan, dia mengambil bola-bola lepas, dengan bola dia menggerakkan permainan dan menciptakan peluang,” kata Marsch setelah pertandingan melawan Irlandia, setelah sebelumnya lebih kritis terhadap penampilan Koné melawan Uzbekistan.

    “Ini, malam ini, adalah visi saya sejak awal untuknya, sebagai pemain yang intensif yang juga memiliki bakat bergerak dengan bola yang sulit diantisipasi oleh tim lawan, kan? Dia adalah faktor X bagi kami.”

    Kalimat terakhir itu penting. Kanada tidak memiliki banyak pemain yang bisa mengubah ritme pertandingan dari lini tengah. Koné bisa. Jika dia bermain seperti ini di Piala Dunia, dia memberikan Marsch sesuatu yang sangat dibutuhkan Kanada: ketidakpastian di lini tengah.

  • Cyle Larin, CanadaGetty

    PEMENANG: Cyle Larin

    Sebelum pertandingan melawan Irlandia, masa depan Cyle Larin di klub semakin jelas, setelah Southampton menyelesaikan transfer permanennya dari RCD Mallorca menyusul masa peminjaman yang produktif di mana ia mencetak delapan gol.

    Sepertinya Larin yang dulu mungkin sudah kembali. Pencetak gol terbanyak kedua sepanjang masa Kanada itu masuk ke kamp dengan momentum yang bagus.

    Lalu, pertandingan persahabatan pun berlangsung.

    Larin menjadi starter di kedua pertandingan tersebut dan gagal mengakhiri puasa golnya di tim nasional yang kini telah mencapai 14 pertandingan, sejak tahun 2024. Ia memiliki satu peluang emas di kedua pertandingan persahabatan tersebut, yaitu tendangan sudut tajam melawan Irlandia yang dengan mudah ditepis oleh Mark Travers. Selain itu, ia tidak memberikan ancaman yang berarti.

    Sejujurnya, tidak ada penyerang Kanada yang mencetak gol dalam pertandingan persahabatan tersebut. Gol terakhir Jonathan David untuk Kanada adalah sepasang tendangan penalti melawan Islandia pada bulan Maret. Namun, kesulitan yang dialami Larin sangat mencolok karena ia tampak terpisah dari rekan-rekan penyerangnya dan tidak secara konsisten memberikan kehadiran di kotak penalti yang dibutuhkan Kanada.

    Ia juga terlibat dalam keputusan tendangan tinggi yang berujung pada penalti Irlandia, serta gol rebound yang pada akhirnya membuat Kanada kehilangan kemenangan.

    Kekhawatiran soal mencetak gol itu nyata. Kanada menciptakan peluang, tapi tidak cukup yang bersih. Dan ketika peluang itu datang, penyelesaiannya belum cukup tajam.

    Untuk saat ini, Larin tampaknya masih akan menjadi starter di laga pembuka Piala Dunia bersama David, di depan Tani Oluwaseyi dan Promise David. Namun, seberapa lama waktu yang diberikan? Pada tahap ini, mungkin tidak akan lama.

    Pertandingan persahabatan telah usai. Ruang untuk bersabar akan segera semakin sempit.

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