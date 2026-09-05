AFP
Diterjemahkan oleh
'Luar biasa untuk dilihat'! - Erling Haaland memuji rekrutan baru Manchester City, Enzo Fernandez dan Iliman Ndiaye, tetapi mengakui Arsenal lebih unggul
Haaland memuji duo debutan yang 'luar biasa'
Rekrutmen musim panas Manchester City mendapat sorotan tajam setelah kepergian manajer legendaris Pep Guardiola serta hengkangnya pemain-pemain andalan seperti Rodri dan Bernardo Silva. Namun, Haaland menilai klub bergerak dengan brilian di bursa transfer, secara khusus memuji Fernandez dan Ndiaye setelah debut mereka di Etihad Stadium. Fernandez menjadi tambahan terlambat dalam starting XI setelah Nico O'Reilly mengalami cedera saat pemanasan, tetapi ia langsung memberi dampak dengan membantu terciptanya gol kemenangan.
Berbicara kepada saluran media resmi klub setelah peluit akhir, penyerang andalan asal Norwegia itu penuh pujian untuk duo pemain baru tersebut. "Saya pikir mereka bermain sangat bagus, keduanya," kata Haaland. "Enzo masuk dan tampil sangat baik dalam proses gol itu, dan sebenarnya punya beberapa peluang, dia bisa saja mencetak gol. Dia bermain bagus. Dan Ndiaye, Anda bisa langsung melihat kualitasnya. Cara dia menggiring bola melewati pemain-pemain lawan, begitu mulus. Luar biasa untuk dilihat. Ada alasan mengapa mereka direkrut oleh kami, karena mereka punya kualitas. Bagi mereka, yang terpenting adalah masuk ke tim secepat mungkin dan mendapatkan ritmenya."
- Getty Images Sport
Fase pembangunan ulang di bawah Maresca
Meski City meraih tiga kemenangan dari tiga pertandingan untuk mengawali kampanye Premier League, Haaland tetap realistis soal posisi tim dalam evolusinya. Transisi dari era Guardiola ke kepemimpinan Enzo Maresca masih berada pada tahap awal, dan skuad mengalami perubahan besar dalam hal kepemimpinan serta profil taktik.
Haaland menegaskan bahwa klub layak mendapat pujian atas cara mereka menangani periode transisi ini, seraya mencatat bahwa wajah-wajah baru membawa lebih dari sekadar kemampuan teknis ke ruang ganti. "Kami masih berada dalam semacam fase pembangunan ulang, tetapi bursa transfer kali ini benar-benar fantastis, harus saya katakan," jelas Haaland kepada Viaplay.
Ia menambahkan: "Kerja bagus untuk klub dan orang-orang di klub. Yang paling utama, mereka mendatangkan pesepakbola-pesepakbola fantastis, tetapi juga orang-orang hebat yang sangat cocok. Jadi, kerja bagus untuk seluruh klub."
Keunggulan Arsenal dalam perburuan gelar
Terlepas dari rekor sempurna City, Haaland mengakui bahwa juara bertahan Arsenal saat ini memiliki keunggulan secara psikologis dan taktis berkat stabilitas mereka. Mikel Arteta telah menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk menyempurnakan skuadnya, dan penyerang asal Norwegia itu meyakini bahwa kesinambungan tersebut memberi Arsenal tingkat kekompakan yang saat ini masih berusaha ditemukan kembali oleh City.
Membandingkannya dengan periode dominasi City sendiri di masa lalu, Haaland mengakui bahwa proyek Arteta telah mencapai tingkat kematangan yang sulit disaingi secara instan. "Arsenal telah bermain bersama untuk waktu yang lama dan membangun ini dalam periode yang lebih panjang, sedikit seperti City saat saya pertama kali bergabung," kata sang penyerang.
- AFP
Haaland menuntut lebih meski tampil heroik penentu kemenangan
Gol Haaland ke gawang Coventry menjadi gol ketiganya dalam tiga pertandingan, setelah ia menanduk umpan silang brilian dari Antoine Semenyo pada menit ke-26. Meski menjadi penentu kemenangan, pemain 26 tahun itu tetap mengkritik penampilannya sendiri setelah menyia-nyiakan peluang emas untuk menggandakan keunggulan ketika mendapat umpan terobosan dari Rayan Cherki.
Merefleksikan 90 menit pertandingan, Haaland puas dengan hasilnya tetapi melihat masih ada ruang untuk berkembang secara kolektif. "Saya pikir kami memulai dengan sangat baik dan saya pikir babak pertama benar-benar babak yang sangat bagus, menciptakan banyak peluang," katanya. "Saya pikir sejujurnya saya seharusnya bisa mencetak beberapa gol lagi, tetapi saya tidak melakukannya, jadi saya perlu lebih banyak berlatih untuk itu!"
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami