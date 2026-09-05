'Luar biasa untuk dilihat'! - Erling Haaland memuji rekrutan baru Manchester City, Enzo Fernandez dan Iliman Ndiaye, tetapi mengakui Arsenal lebih unggul

Rekrutmen musim panas Manchester City mendapat sorotan tajam setelah kepergian manajer legendaris Pep Guardiola serta hengkangnya pemain-pemain andalan seperti Rodri dan Bernardo Silva. Namun, Haaland menilai klub bergerak dengan brilian di bursa transfer, secara khusus memuji Fernandez dan Ndiaye setelah debut mereka di Etihad Stadium. Fernandez menjadi tambahan terlambat dalam starting XI setelah Nico O'Reilly mengalami cedera saat pemanasan, tetapi ia langsung memberi dampak dengan membantu terciptanya gol kemenangan.

Berbicara kepada saluran media resmi klub setelah peluit akhir, penyerang andalan asal Norwegia itu penuh pujian untuk duo pemain baru tersebut. "Saya pikir mereka bermain sangat bagus, keduanya," kata Haaland. "Enzo masuk dan tampil sangat baik dalam proses gol itu, dan sebenarnya punya beberapa peluang, dia bisa saja mencetak gol. Dia bermain bagus. Dan Ndiaye, Anda bisa langsung melihat kualitasnya. Cara dia menggiring bola melewati pemain-pemain lawan, begitu mulus. Luar biasa untuk dilihat. Ada alasan mengapa mereka direkrut oleh kami, karena mereka punya kualitas. Bagi mereka, yang terpenting adalah masuk ke tim secepat mungkin dan mendapatkan ritmenya."