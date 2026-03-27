"Luar biasa, permainannya saat ini": Toni Kroos memberikan pujian khusus kepada seorang pemain bintang Real Madrid

Pemain asal Uruguay itu "melaju kencang di lapangan", tegas Kroos: "Permainannya saat ini benar-benar luar biasa." Mantan rekan setimnya itu juga merupakan pemain kunci di Madrid, terlepas dari penampilannya di lapangan. "Dia adalah sosok yang tidak hanya memiliki kualitas, tetapi juga mentalitas yang kuat," jelasnya.

Valverde saat ini tanpa ragu merupakan salah satu pemain dengan performa terbaik di Eropa, terutama di babak 16 besar Liga Champions melawan Manchester City, di mana dia menegaskan perannya bagi Real. Dalam kemenangan 3-0 di leg pertama, gelandang serba bisa ini mencetak ketiga gol tersebut dengan cara yang sebagian spektakuler.

Dengan absennya Dani Carvajal, Valverde kini juga mengenakan ban kapten. Di semua kompetisi, setelah 42 pertandingan resmi musim ini, ia telah mencatatkan 20 kontribusi gol, meskipun sebagian besar di antaranya ia mainkan sebagai bek kanan.