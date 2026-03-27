Dalam siaran langsung liga sepak bola dalam ruangan Icon League yang didirikannya, sang juara dunia 2014 itu, yang bertindak sebagai komentator pendamping, menyoroti Federico Valverde sebagai ancaman utama bagi tim Real Madrid.
Diterjemahkan oleh
"Luar biasa, permainannya saat ini": Toni Kroos memberikan pujian khusus kepada seorang pemain bintang Real Madrid
Pemain asal Uruguay itu "melaju kencang di lapangan", tegas Kroos: "Permainannya saat ini benar-benar luar biasa." Mantan rekan setimnya itu juga merupakan pemain kunci di Madrid, terlepas dari penampilannya di lapangan. "Dia adalah sosok yang tidak hanya memiliki kualitas, tetapi juga mentalitas yang kuat," jelasnya.
Valverde saat ini tanpa ragu merupakan salah satu pemain dengan performa terbaik di Eropa, terutama di babak 16 besar Liga Champions melawan Manchester City, di mana dia menegaskan perannya bagi Real. Dalam kemenangan 3-0 di leg pertama, gelandang serba bisa ini mencetak ketiga gol tersebut dengan cara yang sebagian spektakuler.
Dengan absennya Dani Carvajal, Valverde kini juga mengenakan ban kapten. Di semua kompetisi, setelah 42 pertandingan resmi musim ini, ia telah mencatatkan 20 kontribusi gol, meskipun sebagian besar di antaranya ia mainkan sebagai bek kanan.
- Getty Images Sport
Kroos dan Valverde bersama-sama dua kali menjuarai Liga Champions
Bersama Valverde, Kroos telah tampil dalam total 187 pertandingan untuk Real dan meraih dua dari enam gelar Liga Championsnya serta tiga gelar juara Spanyol bersama pemain berusia 27 tahun itu.
Kroos, yang dalam kariernya yang sangat sukses pernah bermain untuk kedua klub tersebut, tidak memberikan prediksi apa pun untuk pertandingan yang sangat dinantikan ini. Yang jelas, pertahanan Munich akan menghadapi tugas berat - mungkin yang terbesar sepanjang musim ini. Selain Valverde, Kylian Mbappe yang telah pulih juga berada dalam performa terbaiknya. Selain itu, pelatih Alvaro Arbeloa dapat mengandalkan Vinicius Junior atau Arda Güler di lini serang.
FC Bayern memburu rekor gol di Bundesliga
Namun, lini serang Bayern saat ini juga sedang dipenuhi rasa percaya diri. Di Bundesliga, Harry Kane, Michael Olise, Luis Diaz, dan kawan-kawan telah mencetak 97 gol setelah 27 pekan pertandingan. Rekor gol yang mereka ciptakan sendiri pada musim 1971/72 kini terancam, saat juara Bundesliga itu mencetak 101 gol.
Leg pertama di Bernabeu yang legendaris akan digelar sekitar dua minggu lagi, tepatnya pada 7 April. Delapan hari kemudian, leg kedua akan berlangsung di Allianz Arena, Munich. Pemenang pertandingan ini akan menghadapi PSG atau Liverpool di babak semifinal.
Federico Valverde: Statistik penampilan untuk Real Madrid musim ini
Permainan Empat puluh dua Gol 8 Assist 12