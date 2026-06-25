'Luar biasa!' - Jurgen Klopp takjub melihat Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo, duo GOAT yang meninggalkan kesan mendalam di Piala Dunia

Klopp juga memuji Messi dengan kata-kata yang sangat tinggi. Pemain asal Argentina itu tampil gemilang dalam kemenangan 2-0 atas Austria dan membuat Klopp terkesan — terutama dengan gaya permainannya yang sangat efisien. "Saya melihat Lionel Messi secara langsung, dan ketika Anda menonton pertandingan dan melihat bahwa dia menempuh jarak delapan kilometer, Anda berpikir: Kami telah menemukan jarak yang optimal. Itu delapan kilometer karena dengan begitu dia benar-benar ada di sana pada momen-momen krusial. Tapi tentu saja, itu tidak mungkin dilakukan oleh semua orang. Bayangkan jika semua orang hanya berlari sejauh delapan kilometer," kata Klopp.

Bagi Klopp, penampilan Messi yang tampak seperti “berjalan” itu sebenarnya merupakan tingkat presisi taktis tertinggi. “Tapi sungguh luar biasa melihatnya, benar-benar gila. Orang-orang akan bilang dia sedang berjalan. Saya bilang: Dia sedang mengamati lapangan. Saya sering sekali memperhatikan dia, bahkan saat bola ada di tempat lain. Saya hanya ingin melihat apa yang dia lakukan. Saya pikir dia sedang mengukur jarak. Dia tahu persis, sekarang saya di sini, sekarang saya akan menempatkan diri di sisi kanan, sekarang saya akan berada di tengah," tambahnya.

“Pertandingan melawan Austria sudah lama tidak menjadi miliknya, tapi kemudian pada saat-saat seperti itu: Dia mencetak gol pertama karena dia bisa. Dia mencetak gol kedua karena dia mau. Lalu dia gagal mengeksekusi penalti, jadi seharusnya dia sudah mencetak enam gol setelah dua pertandingan. Itu membuatnya terdengar seolah-olah satu Piala Dunia itu tidak berarti apa-apa. Zlatan Ibrahimovic mengatakan bahwa Messi mencetak lima gol dalam satu Piala Dunia, sedangkan dia sendiri tidak mencetak gol sama sekali dalam dua Piala Dunia. Sesederhana itu."