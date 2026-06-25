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'Luar biasa!' - Jurgen Klopp takjub melihat Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo, duo GOAT yang meninggalkan kesan mendalam di Piala Dunia
Klopp terkesan dengan kemampuan Ronaldo dalam bangkit kembali
Messi dan Ronaldo menjadi sorotan utama Piala Dunia kali ini, membuktikan status mereka sebagai GOAT (Greatest of All Time) meski usia mereka sudah tidak muda lagi. Pria berusia 59 tahun itu sangat terkesan dengan reaksi Ronaldo setelah mendapat kritik awal. Setelah awal yang kurang meyakinkan, bintang Portugal itu membalas dengan mencetak dua gol dalam kemenangan 5-0 atas Uzbekistan, sekaligus menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa bagi negaranya dalam sejarah Piala Dunia.
"Sebagai penonton biasa, hal ini tentu saja sedikit memikat saya karena mereka adalah pemain terbaik dalam sepuluh hingga lima belas tahun terakhir," jelas Klopp dalam wawancara dengan Sky Sports. "Namun, yang sangat mengesankan untuk disaksikan adalah ini: setelah pertandingan pertama, di mana Cristiano Ronaldo mendapat kritik tajam—bahkan saya pun menyadarinya—lalu ia membalas dengan cara seperti itu, dan di usia 41 tahun dengan penampilan yang sangat lincah dan intens, saya sangat senang. Fakta bahwa dia masih begitu terpengaruh di usianya saat ini ketika sesuatu tidak berjalan sesuai rencana sungguh luar biasa, dan reaksinya pun semakin mengesankan."
- Getty Images Sport
Menganalisis fenomena Lionel Messi
Klopp juga memuji Messi dengan kata-kata yang sangat tinggi. Pemain asal Argentina itu tampil gemilang dalam kemenangan 2-0 atas Austria dan membuat Klopp terkesan — terutama dengan gaya permainannya yang sangat efisien. "Saya melihat Lionel Messi secara langsung, dan ketika Anda menonton pertandingan dan melihat bahwa dia menempuh jarak delapan kilometer, Anda berpikir: Kami telah menemukan jarak yang optimal. Itu delapan kilometer karena dengan begitu dia benar-benar ada di sana pada momen-momen krusial. Tapi tentu saja, itu tidak mungkin dilakukan oleh semua orang. Bayangkan jika semua orang hanya berlari sejauh delapan kilometer," kata Klopp.
Bagi Klopp, penampilan Messi yang tampak seperti “berjalan” itu sebenarnya merupakan tingkat presisi taktis tertinggi. “Tapi sungguh luar biasa melihatnya, benar-benar gila. Orang-orang akan bilang dia sedang berjalan. Saya bilang: Dia sedang mengamati lapangan. Saya sering sekali memperhatikan dia, bahkan saat bola ada di tempat lain. Saya hanya ingin melihat apa yang dia lakukan. Saya pikir dia sedang mengukur jarak. Dia tahu persis, sekarang saya di sini, sekarang saya akan menempatkan diri di sisi kanan, sekarang saya akan berada di tengah," tambahnya.
“Pertandingan melawan Austria sudah lama tidak menjadi miliknya, tapi kemudian pada saat-saat seperti itu: Dia mencetak gol pertama karena dia bisa. Dia mencetak gol kedua karena dia mau. Lalu dia gagal mengeksekusi penalti, jadi seharusnya dia sudah mencetak enam gol setelah dua pertandingan. Itu membuatnya terdengar seolah-olah satu Piala Dunia itu tidak berarti apa-apa. Zlatan Ibrahimovic mengatakan bahwa Messi mencetak lima gol dalam satu Piala Dunia, sedangkan dia sendiri tidak mencetak gol sama sekali dalam dua Piala Dunia. Sesederhana itu."
Momen istimewa di pinggir lapangan
Klopp tampak sangat gembira bisa menjadi bagian dari era ini dan juga mengenang sebuah pertemuan pribadi di pinggir lapangan. Meskipun memiliki karier yang gemilang, momen itu benar-benar istimewa bagi pelatih asal Jerman tersebut.
"Sungguh luar biasa bahwa kami bisa menyaksikan generasi ini. Ini istimewa. Dan ketika kami sempat saling berpapasan di pinggir lapangan dan Messi dengan ramah memasukkan kami ke dalam barisan para pemberi ucapan selamat, meski saya sudah berusia 59 tahun, saya menyadari betapa istimewanya hal seperti itu. Karena memang istimewa. Saya juga sama senangnya bisa bertemu mantan pemain saya, Alexis Mac Allister, dan berbincang sebentar dengannya. Namun, kemudian Messi datang. Dan itu adalah pengalaman yang sama sekali berbeda,” akunya.
- AFP
Pujian khusus untuk Deniz Undav
Selain para bintang kelas dunia, Klopp juga terus memantau tim nasional Jerman, terutama Deniz Undav. Penyerang VfB Stuttgart ini baru-baru ini tampil mengesankan sebagai pencetak gol penentu kemenangan melawan Pantai Gading. "Insting mencetak golnya lah yang membuatnya menonjol. Dia tahu persis di mana harus berada, tekniknya luar biasa, dan penyelesaian akhirnya sangat hebat. Gol pertama yang dia cetak melawan Pantai Gading: pada akhirnya, itu terlihat begitu mudah karena dia hanya menyentuh bola melewati garis gawang dari jarak empat atau lima meter. Itu secara teknis brilian," tambah Klopp.
Namun, Klopp menolak untuk menuntut agar Undav dimasukkan ke dalam starting XI Julian Nagelsmann. "Mereka tidak harus dimasukkan, tapi itu keputusan pelatih. Saya serius, dan jangan salah paham; itu keputusan pelatih. Pada akhirnya, Anda tidak boleh membandingkannya dengan siapa pun. Deniz Undav adalah Deniz Undav, dan kami semua sangat senang dia ada di sini," tutup Klopp.