"Skornya memang sempat ketat 1-0 untuk waktu yang lama. Mark Flekken tampil luar biasa, jujur saja. Seharusnya kami bisa memanfaatkan satu atau dua peluang lebih awal, tapi kami sedikit menyia-nyiakannya," kata Neuer setelah pertandingan Rabu malam kepada Sky.
"Luar biasa, jujur saja": Manuel Neuer dari Bayern München sangat terkesan dengan seorang bintang Leverkusen
Flekken telah menggagalkan beberapa peluang bagus Bayern dan memastikan bahwa semifinal Piala tetap menegangkan hingga akhir. Pada menit ke-22, kiper Leverkusen itu harus menyerah saat Harry Kane mencetak gol yang membawa tim tamu memimpin. Berkat penyelamatan-penyelamatan Flekken, Bayer masih berharap bisa lolos ke final hingga lama, namun baru menjelang peluit akhir, Luis Diaz memastikan kemenangan dengan gol yang membuat skor akhir menjadi 2-0.
"Mark Flekken telah menjaga kami tetap dalam permainan," puji pelatih Leverkusen Kasper Hjulmand kepada kipernya. Flekken, yang pernah bermain selama lima tahun di SC Freiburg, pindah dari FC Brentford ke Bayer 04 musim panas lalu dengan biaya transfer sebelas juta euro. Kiper timnas Belanda ini, yang saat ini menjadi kiper cadangan Oranje, terikat kontrak dengan Werkself hingga 2028.
Namun, Flekken sendiri mengatakan kepada Sky bahwa itu bukanlah pertandingan terbaiknya selama bermain di Leverkusen. Penampilan terbaiknya dengan seragam Bayer ditunjukkan saat menang 2-0 atas Manchester City di fase grup Liga Champions pada akhir November. "Saat itu kami menang, hari ini kami kalah - jadi itu tidak bisa menjadi pertandingan terbaik," kata pemain berusia 32 tahun itu.
- AFP
FC Bayern Kembali ke Final Piala DFB: "Itu Mengganggu Saya"
Sementara itu, berkat dominasi tim Bavaria, Neuer menghabiskan malam yang sebagian besar cukup tenang, namun sesekali tetap dibutuhkan. Misalnya pada menit ke-52, ketika ia berhasil menggagalkan tendangan Nathan Tella dengan gemilang dan mencegah Leverkusen menyamakan kedudukan.
"Bagi saya, yang terpenting adalah ikut bermain dan tetap fokus. Ini sedikit mengingatkan saya pada masa lalu, ketika saya hanya menghadapi satu atau dua situasi dalam pertandingan dan harus siap siaga. Begitulah yang terjadi pada babak kedua hari ini," jelas Neuer.
Namun, Neuer enggan mengungkapkan apakah ia akan memperpanjang kontraknya yang akan berakhir pada akhir musim ini dan bertahan satu tahun lagi di Bayern: "Kalian bisa mencoba membujuk saya, tapi tentu saja saya tidak akan mengumumkan apa pun sekarang. Saat ini situasinya terlihat baik, dan ini menyenangkan," kata mantan kiper timnas Jerman itu dengan nada misterius.
Neuer merasa sangat senang karena ia kembali bersama Bayern ke final DFB-Pokal untuk pertama kalinya sejak 2020, yang akan digelar pada 23 Mei di Stadion Olimpiade Berlin. "Bagi seseorang yang tahu betapa istimewanya pertandingan ini, hal itu tentu saja membuat saya kesal," kata Neuer mengenai absennya Munich dalam final piala selama bertahun-tahun. "Piala ini sangat istimewa bagi kami semua, memiliki pesona tersendiri. Kami sangat ingin mencapai final dan untungnya kami berhasil."
Siapa yang akan dihadapi FCB di Berlin pada akhir Mei akan ditentukan pada Kamis malam. Saat itu, VfB Stuttgart dan SC Freiburg akan bertarung di semifinal kedua untuk memperebutkan tiket kedua ke final.
