Allianz Arena menyaksikan momen yang benar-benar spesial pada Selasa malam ketika Musiala kembali ke susunan starter Bayern Munich untuk pertama kalinya musim ini. Pemain berusia 23 tahun itu sempat menepi setelah mengalami serangkaian gangguan kesehatan yang mengkhawatirkan selama pramusim, ketika ia beberapa kali kolaps akibat disfungsi neurologis dalam laga uji coba melawan RB Leipzig dan Heidenheim.

Setelah sempat tampil singkat sebagai pemain pengganti melawan Schalke pada akhir pekan, Vincent Kompany memberi pemain internasional Jerman itu kesempatan menjadi starter pada laga pembuka Liga Champions, dan sang pemain muda tidak mengecewakan. Seperti dilaporkan Fabrizio Romano, Kompany mencatat bahwa gelandang itu "pantas menjadi starter, ini bukan hadiah."

Kebuntuan akhirnya pecah pada menit ke-47 dengan cara yang agak beruntung tetapi tetap klinis. Harry Kane melepaskan tembakan keras dari jarak jauh yang mengenai bek Bodo/Glimt, Patrick Berg, lalu jatuh dengan sempurna ke jalur Musiala. Tanpa menunjukkan tanda-tanda kehilangan sentuhan, gelandang itu berputar dan melepaskan tembakan keras ke sudut jauh untuk membawa tuan rumah unggul.