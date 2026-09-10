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Luar biasa! Jamal Musiala mencetak gol dalam comeback emosional bersama Bayern Munich saat raksasa Liga Champions itu melaju mulus menuju kemenangan 5-0
Musiala angkat bicara soal comeback-nya
Allianz Arena menyaksikan momen yang benar-benar spesial pada Selasa malam ketika Musiala kembali ke susunan starter Bayern Munich untuk pertama kalinya musim ini. Pemain berusia 23 tahun itu sempat menepi setelah mengalami serangkaian gangguan kesehatan yang mengkhawatirkan selama pramusim, ketika ia beberapa kali kolaps akibat disfungsi neurologis dalam laga uji coba melawan RB Leipzig dan Heidenheim.
Setelah sempat tampil singkat sebagai pemain pengganti melawan Schalke pada akhir pekan, Vincent Kompany memberi pemain internasional Jerman itu kesempatan menjadi starter pada laga pembuka Liga Champions, dan sang pemain muda tidak mengecewakan. Seperti dilaporkan Fabrizio Romano, Kompany mencatat bahwa gelandang itu "pantas menjadi starter, ini bukan hadiah."
Kebuntuan akhirnya pecah pada menit ke-47 dengan cara yang agak beruntung tetapi tetap klinis. Harry Kane melepaskan tembakan keras dari jarak jauh yang mengenai bek Bodo/Glimt, Patrick Berg, lalu jatuh dengan sempurna ke jalur Musiala. Tanpa menunjukkan tanda-tanda kehilangan sentuhan, gelandang itu berputar dan melepaskan tembakan keras ke sudut jauh untuk membawa tuan rumah unggul.
- Getty Images Sport
Kane dan Olise menambah tekanan
Setelah gol pembuka tercipta, Bayern Munich langsung berpesta gol. Pada menit ke-61, Michael Olise, yang telah menjadi bagian integral dari skema taktik Kompany, melepaskan tendangan bebas akurat ke jantung area penalti. Harry Kane, yang selalu predator di depan gawang, mengatur waktu pergerakannya dengan sempurna untuk menanduk masuk gol kedua pada malam itu. Itu menjadi gol bersejarah bagi kapten Inggris tersebut, menandai gol ke-55-nya di Liga Champions dan gol ke-79 secara keseluruhan di kompetisi Eropa, yang semakin menegaskan statusnya sebagai salah satu penyerang paling produktif dalam sejarah turnamen.
Seperempat akhir pertandingan menjadi momen Bayern memperindah skor saat mereka benar-benar melumat tim asal Norwegia itu. Alphonso Davies membuat skor menjadi 3-0 pada menit ke-77 dengan ledakan kecepatan khasnya dan penyelesaian akhir yang tajam, sebelum Michael Olise tampil sebagai pusat perhatian untuk menuntaskan pekerjaan. Mantan pemain Crystal Palace itu mencetak dua gol di akhir laga, masing-masing pada menit ke-83 dan lagi jauh di masa injury time, untuk memastikan kemenangan telak 5-0.
Perlawanan Bodo/Glimt akhirnya dipatahkan
Terlepas dari skor akhir yang telak, babak pertama justru berjalan jauh lebih membuat frustrasi bagi tim tuan rumah. FK Bodo/Glimt tiba di Munich dengan reputasi sebagai pembunuh raksasa, setelah mencatat kemenangan terkenal atas Manchester City, Atletico Madrid, dan Inter Milan pada kampanye sebelumnya. Mereka membuktikan reputasi itu dalam 45 menit pembuka, bermain sangat dalam dan membuat bintang-bintang kreatif Bayern frustrasi. Joshua Kimmich menjadi yang paling dekat untuk memecah kebuntuan pada awal laga, ketika sepakannya membentur tiang pada menit ke-35 sebelum upaya lain darinya diselamatkan kiper Nikita Haikin sesaat sebelum turun minum.
- Getty Images Sport
Bayern pertahankan rekor awal yang luar biasa
Kemenangan ini memperpanjang salah satu laju paling luar biasa di sepak bola Eropa. Bayern Munich kini telah memenangkan laga pembuka kampanye Eropa mereka selama 23 musim beruntun. Anda harus mundur jauh ke musim 2002/03 untuk menemukan kali terakhir mereka menelan kekalahan pada matchday pertama, yakni kalah 3-2 dari Deportivo La Coruna. Sejak saat itu, catatannya sempurna dengan 23 kemenangan, sebuah bukti konsistensi klub yang terus terjaga di level tertinggi permainan.
Selanjutnya, raksasa Jerman itu akan bersiap untuk perjalanan ke Norwegia pada 13 Oktober, di mana mereka akan menghadapi Viking Stavanger dalam laga kontinental berikutnya.
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