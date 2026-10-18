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“Luar biasa!” Harry Kane puji mentalitas Michael Olise usai pukulan akibat kartu merah di Liga Champions, saat bintang Bayern Munich itu tampil gemilang melawan RB Leipzig
Bangkit dengan penuh gaya
Olise melupakan kekecewaannya di kompetisi Eropa lewat kemenangan telak Bayern Munich 6-1 atas RB Leipzig. Winger asal Prancis itu berperan penting dalam kemenangan di kompetisi domestik tersebut, dengan menyumbang satu gol dan satu assist saat Bayern Munich menghancurkan rivalnya di Bundesliga.
Penampilan gemilang itu datang hanya beberapa hari setelah ia mengalami kemunduran pahit di kompetisi Eropa. Olise diusir dari lapangan dalam laga Liga Champions melawan klub raksasa Norwegia, Viking FK, sehingga terkena skorsing yang membuatnya absen dalam duel besar mendatang melawan Arsenal. Alih-alih terus memikirkan kemunduran itu, pemain berusia 24 tahun tersebut menyalurkan rasa frustrasinya menjadi penampilan yang membantu timnya meraih kemenangan.
- Sven Simon
Kane puji reaksi berkelas
Kane langsung menyoroti ketangguhan rekan setimnya itu. Ia mengatakan fokus Olise tak goyah meski larangan tampil di kompetisi Eropa menjadi pukulan berat baginya. Kapten Inggris itu mengungkapkan bahwa sang penyerang telah menunjukkan standar tinggi sepanjang pekan sebelum membuktikannya di lapangan.
“Baik di lapangan latihan maupun dalam pertandingan hari ini, dia merespons dengan penampilan kelas atas,” kata Kane seusai laga. “Menurut saya, responsnya hari ini luar biasa. Kami sudah membicarakan betapa bagus penampilannya musim ini, dan hari ini dia kembali membuktikannya.”
Meski memuji keteguhan Olise, striker veteran itu mengakui sang pemain sayap kecewa karena akan absen pada pertengahan pekan.
“Dia jelas sangat kecewa. Dia ingin bermain di setiap pertandingan,” tambah Kane. “Saya juga mengatakan setelahnya bahwa dia akan melewatkan pertandingan hebat pada Rabu, dan saya tahu dia sangat ingin ambil bagian. Itu bagian dari kehidupan.”
Kedalaman skuad diuji
Absennya Olise menjadi masalah taktis besar bagi Bayern menjelang laga melawan Arsenal. Ia telah menjadi sosok yang sangat berpengaruh dalam serangan raksasa Bavaria itu, sehingga skorsingnya meninggalkan kekosongan besar di sisi sayap untuk pertandingan penting di kompetisi Eropa.
Namun, Kane memandang situasi ini sebagai ujian nyata bagi kualitas skuad. Ia menantang rekan-rekan setimnya untuk mengisi kekosongan kreativitas yang ditinggalkan pemain asal Prancis itu.
"Ketika salah satu pemain terpenting Anda absen, dampaknya pasti terasa. Namun, saat itulah pemain lain harus tampil dan memanfaatkan kesempatan mereka," tambah Kane. "Kami sering berbicara tentang kedalaman skuad kami dan pentingnya kesiapan ketika kesempatan datang. Siapa pun yang bermain harus siap. Begitulah persaingan untuk mendapat tempat di Bayern."
- Getty Images Sport
Arsenal menanti di Eropa
Bayern harus segera mencari cara untuk menyamai kontribusi Olise dalam serangan sebelum Arsenal datang untuk duel hari Rabu. Laga Liga Champions ini menuntut hasil, dan mencari pengganti dari dalam skuad yang mampu membongkar pertahanan sang juara Premier League akan menjadi fokus utama tim.
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