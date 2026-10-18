“Luar biasa!” Harry Kane puji mentalitas Michael Olise usai pukulan akibat kartu merah di Liga Champions, saat bintang Bayern Munich itu tampil gemilang melawan RB Leipzig

Kane langsung menyoroti ketangguhan rekan setimnya itu. Ia mengatakan fokus Olise tak goyah meski larangan tampil di kompetisi Eropa menjadi pukulan berat baginya. Kapten Inggris itu mengungkapkan bahwa sang penyerang telah menunjukkan standar tinggi sepanjang pekan sebelum membuktikannya di lapangan.

“Baik di lapangan latihan maupun dalam pertandingan hari ini, dia merespons dengan penampilan kelas atas,” kata Kane seusai laga. “Menurut saya, responsnya hari ini luar biasa. Kami sudah membicarakan betapa bagus penampilannya musim ini, dan hari ini dia kembali membuktikannya.”

Meski memuji keteguhan Olise, striker veteran itu mengakui sang pemain sayap kecewa karena akan absen pada pertengahan pekan.

“Dia jelas sangat kecewa. Dia ingin bermain di setiap pertandingan,” tambah Kane. “Saya juga mengatakan setelahnya bahwa dia akan melewatkan pertandingan hebat pada Rabu, dan saya tahu dia sangat ingin ambil bagian. Itu bagian dari kehidupan.”



