Declan Rice mengungkapkan kegembiraannya saat Arsenal membuka kampanye Liga Champions 2026-27 dengan kemenangan 1-0 yang diraih dengan susah payah atas Napoli. Menghadapi suhu yang mendekati 30 derajat dan kelembapan tinggi di Italia selatan, Arsenal mengendalikan jalannya pertandingan sebelum menemukan gol penentu pada menit ke-75.

Sebuah pergerakan tim yang luar biasa dengan 29 operan diakhiri dengan tendangan Martin Odegaard yang memantul dari tiang, untuk menjaga start sempurna Arsenal dengan lima kemenangan dari lima laga pada musim ini.

Kemenangan itu juga membuat Arsenal menaklukkan Stadio Diego Armando Maradona, sekaligus memberikan kekalahan kandang yang langka di kompetisi Eropa kepada raksasa Italia tersebut.