AFP
Diterjemahkan oleh
'Luar biasa!' - Declan Rice melontarkan klaim sensasional tentang Arsenal setelah menaklukkan gelombang panas Naples
Rice rayakan kemenangan Arsenal di tengah gelombang panas di Naples
Declan Rice mengungkapkan kegembiraannya saat Arsenal membuka kampanye Liga Champions 2026-27 dengan kemenangan 1-0 yang diraih dengan susah payah atas Napoli. Menghadapi suhu yang mendekati 30 derajat dan kelembapan tinggi di Italia selatan, Arsenal mengendalikan jalannya pertandingan sebelum menemukan gol penentu pada menit ke-75.
Sebuah pergerakan tim yang luar biasa dengan 29 operan diakhiri dengan tendangan Martin Odegaard yang memantul dari tiang, untuk menjaga start sempurna Arsenal dengan lima kemenangan dari lima laga pada musim ini.
Kemenangan itu juga membuat Arsenal menaklukkan Stadio Diego Armando Maradona, sekaligus memberikan kekalahan kandang yang langka di kompetisi Eropa kepada raksasa Italia tersebut.
Rice kagum pada gol tim yang luar biasa
Merefleksikan pertandingan tersebut, Rice memuji ketenangan tim dan eksekusi taktis mereka meski bermain dalam kondisi yang ia gambarkan sebagai yang terpanas yang pernah ia rasakan bersama Arsenal. Gelandang itu merasa skor akhir seharusnya bisa lebih meyakinkan lagi mengingat kualitas peluang yang diciptakan.
Ia menarik perbandingan dengan kondisi Piala Dunia sembari memuji kombinasi umpan mengalir yang membongkar pertahanan rapat Napoli.
"Malam ini seharusnya bisa empat atau lima gol jika kami sedikit lebih klinis," kata Rice. "Gol itu benar-benar luar biasa. Semua orang menguasai bola, menyentuhnya, mengoper dan bergerak untuk membuka ruang. Itu mungkin pertandingan terpanas yang pernah saya mainkan untuk Arsenal sejauh ini."
Gelandang senang dengan performa apik Odegaard
Rice secara khusus ikut senang untuk kapten tim Odegaard, yang mencetak gol keempatnya musim ini. Gelandang itu menilai bahwa setelah musim yang diganggu cedera, kembalinya Odegaard ke kondisi fisik terbaik secara langsung membuat Arsenal menjadi tim yang lebih berbahaya.
Ia menekankan pentingnya menjaga kepercayaan diri sang kapten saat mereka menjalani laga tandang yang berat di Eropa.
"Ketika pemain seperti itu fit, dia bisa bersinar di tim mana pun dan bagi kami dia sangat penting," jelas Rice. "Saat dia berada di puncak permainannya, dia membuat kami menjadi tim yang lebih baik. Jadi mari terus membuatnya merasa percaya diri."
Arsenal memburu momentum jelang lawatan ke Munich
Rice menekankan pentingnya membangun momentum sejak awal musim saat Arsenal berupaya kembali mencapai final Liga Champions. Ia mengungkapkan rasa syukurnya bisa bersaing di stadion-stadion ikonik, seraya mencatat bahwa mengatasi Napoli memberi dorongan kepercayaan diri yang sangat besar untuk laga-laga grup berikutnya melawan Bayern Munich, Slavia Prague, dan Real Betis.
Gelandang itu mendesak rekan-rekan setimnya untuk mempertahankan standar tanpa kompromi mereka saat jadwal pertandingan kian padat di kompetisi domestik dan Eropa.
"Momentum adalah kunci. Sepakbola terasa sangat menyenangkan ketika Anda memenangi pertandingan," pungkas Rice. "Kami tahu stadion apa ini dan bisa bermain di sini adalah sebuah kehormatan besar. Mari jaga momentum tetap berjalan dan terus melaju."
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