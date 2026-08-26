Dalam pernyataannya yang mengejutkan, pelatih veteran Belanda itu menyoroti kesadaran taktis Xavi yang luar biasa, kemampuan membaca posisi, dan akurasi umpan yang sangat presisi, yang memungkinkannya mengatasi keterbatasan fisik dan mendominasi sepak bola dunia. Ia menunjuk banyaknya trofi yang dikumpulkan Xavi baik sebagai pemain maupun pelatih sebagai bukti kualitas elite yang dimilikinya.

"Xavi, saya ingin menyambut Anda dengan hangat sebagai pelatih kepala baru kami di Belanda. Saya mengenal Anda saat masih menjadi pemain, saya bahkan memberi Anda debut dalam pertandingan Piala Super melawan Mallorca. Anda pasti mengingatnya. Sayangnya kami kalah 2-1, tetapi Anda mencetak satu-satunya gol itu. Itu mengatakan sesuatu tentang diri Anda, Xavi."

"Sebagai pemain Anda jelas berkembang dengan fantastis, meski ada hambatan berupa keterbatasan fisik Anda. Namun Anda memiliki kemampuan taktis yang luar biasa, penempatan posisi, dan umpan yang benar-benar sangat akurat. Apa lagi yang bisa saya katakan? Anda memenangi begitu banyak gelar sebagai pemain, dan Barcelona sangat diuntungkan oleh kualitas Anda."