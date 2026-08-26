ANP
Diterjemahkan oleh
Louis van Gaal sampaikan pesan mengejutkan dan pujian untuk manajer baru Belanda Xavi Hernandez
Pesan kejutan dari seorang mentor
Xavi Hernandez mendapat kejutan yang mengharukan dalam sesi-sesi awalnya bersama media sebagai manajer Belanda ketika mantan mentornya, Louis van Gaal, menyampaikan pesan video spesial. Van Gaal, yang terkenal memberikan debut senior Barcelona kepada Xavi pada Piala Super Spanyol 1998 melawan Mallorca, memanfaatkan kesempatan itu untuk menyambut hangat pria Spanyol tersebut ke kursi panas Belanda. Meski kalah 2-1 pada malam itu, ketika Xavi muda mencetak satu-satunya gol timnya, pelatih veteran asal Belanda itu langsung menyadari potensi luar biasa sang gelandang.
- Pro Shots
Memuji kecerdasan sepakbola Xavi
Dalam pernyataannya yang mengejutkan, pelatih veteran Belanda itu menyoroti kesadaran taktis Xavi yang luar biasa, kemampuan membaca posisi, dan akurasi umpan yang sangat presisi, yang memungkinkannya mengatasi keterbatasan fisik dan mendominasi sepak bola dunia. Ia menunjuk banyaknya trofi yang dikumpulkan Xavi baik sebagai pemain maupun pelatih sebagai bukti kualitas elite yang dimilikinya.
"Xavi, saya ingin menyambut Anda dengan hangat sebagai pelatih kepala baru kami di Belanda. Saya mengenal Anda saat masih menjadi pemain, saya bahkan memberi Anda debut dalam pertandingan Piala Super melawan Mallorca. Anda pasti mengingatnya. Sayangnya kami kalah 2-1, tetapi Anda mencetak satu-satunya gol itu. Itu mengatakan sesuatu tentang diri Anda, Xavi."
"Sebagai pemain Anda jelas berkembang dengan fantastis, meski ada hambatan berupa keterbatasan fisik Anda. Namun Anda memiliki kemampuan taktis yang luar biasa, penempatan posisi, dan umpan yang benar-benar sangat akurat. Apa lagi yang bisa saya katakan? Anda memenangi begitu banyak gelar sebagai pemain, dan Barcelona sangat diuntungkan oleh kualitas Anda."
Rasa terima kasih dan kekaguman mendalam Xavi
Terlihat sangat tersentuh oleh gestur tersebut, Xavi mengungkapkan rasa terima kasih dan kasih sayang yang mendalam kepada mantan pelatihnya itu, seraya menyebut sosok tersebut berperan besar dalam membentuk masa-masa awalnya di sepakbola profesional. Pelatih baru Belanda itu mengenang bagaimana Van Gaal menaruh kepercayaan besar kepadanya saat ia masih remaja yang sedang beradaptasi di Camp Nou, sebelum menjelaskan bagaimana pelajaran-pelajaran dasar itu terus membimbing pendekatannya sendiri sebagai pelatih hingga hari ini.
"Orang yang memberi saya kesempatan untuk masuk ke sepakbola profesional adalah Louis van Gaal. Saya punya hubungan yang sangat baik dengan Louis; dia percaya kepada saya, bahkan lebih dari saya percaya kepada diri saya sendiri. Dia adalah sosok luar biasa dengan hati yang besar, dan saya sangat berterima kasih kepadanya."
"Apa yang kami pelajari dari Louis van Gaal, mungkin dulu orang-orang tidak cukup menghargai Louis sebagai pelatih, tetapi sekarang, orang-orang yang beralih menjadi pelatih, semuanya mengingat pelajaran dari Louis van Gaal. Jadi bagi saya, itu sangat penting. Dan kadang-kadang, saya mengingat hal-hal dari Louis untuk mengelola tim dengan baik."
- ANP
Meneruskan pelajaran dari Van Gaal
Merefleksikan metode-metode yang sempat membuatnya pada awalnya memandang manajer Belanda yang tegas itu sebagai sosok yang intens sebelum menyadari nilai darinya, Xavi mengakui betapa krusialnya pelajaran-pelajaran tersebut dalam pekerjaannya sehari-hari. Ia mencatat bahwa para mantan pemain yang beralih menjadi pelatih pada akhirnya benar-benar menghargai pendekatan Van Gaal yang teliti serta kepemimpinan yang berprinsip. Berbekal filosofi taktik yang tetap bertahan itu dan dukungan dari mentor lamanya, Xavi kini mengalihkan fokus penuhnya untuk mempersiapkan Belanda menghadapi tantangan-tantangan mereka yang akan datang.
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