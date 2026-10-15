Van Gaal yakin dugaan pelanggaran keuangan City membuatnya kehilangan pekerjaan di United. Pelatih asal Belanda itu dipecat pada akhir musim 2015/16 setelah gagal lolos ke Liga Champions.

United finis kelima di Liga Primer Inggris dan kehilangan tiket terakhir ke Liga Champions dari City. Kedua klub Manchester itu mengakhiri musim dengan 66 poin, tetapi tim asuhan Manuel Pellegrini menempati posisi keempat berkat selisih gol yang lebih baik.

Liga Primer Inggris baru-baru ini menyimpulkan bahwa skuad City pada periode tersebut dibangun menggunakan kesepakatan sponsor "palsu". Panel regulator menemukan bahwa klub itu secara artifisial menggelembungkan pendapatan antara 2009 dan 2018.