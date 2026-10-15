Getty
Diterjemahkan oleh
Louis van Gaal klaim skandal 'kecurangan' Manchester City membuatnya kehilangan jabatan di Manchester United dan membuatnya 'menderita'
Gagal masuk empat besar
Van Gaal yakin dugaan pelanggaran keuangan City membuatnya kehilangan pekerjaan di United. Pelatih asal Belanda itu dipecat pada akhir musim 2015/16 setelah gagal lolos ke Liga Champions.
United finis kelima di Liga Primer Inggris dan kehilangan tiket terakhir ke Liga Champions dari City. Kedua klub Manchester itu mengakhiri musim dengan 66 poin, tetapi tim asuhan Manuel Pellegrini menempati posisi keempat berkat selisih gol yang lebih baik.
Liga Primer Inggris baru-baru ini menyimpulkan bahwa skuad City pada periode tersebut dibangun menggunakan kesepakatan sponsor "palsu". Panel regulator menemukan bahwa klub itu secara artifisial menggelembungkan pendapatan antara 2009 dan 2018.
- (C)Getty Images
Penderitaan dan konsekuensi brutal
Manajer berusia 75 tahun itu mengungkap dampak kepergiannya dari Old Trafford terhadap dirinya secara pribadi. Van Gaal dipecat hanya 48 jam setelah menjuarai Piala FA, sementara Ed Woodward telah menyiapkan Jose Mourinho sebagai penggantinya.
“Bagi saya, saat itu, kegagalan lolos ke Liga Champions pada 2016 mungkin menjadi faktor penentu pemecatan saya dari Manchester United,” kata Van Gaal kepada The Athletic. “Begitu pula semua konsekuensi dan penderitaan yang ditimbulkannya.”
Perbedaan tipis di Manchester
Van Gaal mengakui kiprahnya di Inggris akan berakhir lebih bahagia seandainya kompetisi berlangsung adil. Namun, ia menerima bahwa putusan terbaru Premier League terkait City datang terlalu terlambat untuk mengubah sejarah pribadinya. Persaingan antara kedua klub Manchester pada musim 2015/16 berlangsung sangat ketat. United justru memiliki rekor pertemuan langsung yang lebih baik atas rival sekotanya pada musim itu.
Van Gaal memimpin United saat bermain imbang tanpa gol di Old Trafford dalam derbi pertama musim tersebut. Pada pertemuan berikutnya, Marcus Rashford mencetak gol kemenangan yang membawa United menang 1-0 di Stadion Etihad.
Meski meraih hasil tersebut, City tetap mengungguli rival sekotanya berkat selisih gol yang lebih baik dengan keunggulan 16 gol. "Saya tidak bisa memutar kembali sejarah sekarang," kata Van Gaal. "Bahkan Asosiasi Sepak Bola Inggris pun tidak bisa melakukannya."
- Getty
Menunggu putusan akhir
Manchester City dengan tegas membantah tuduhan tersebut dan langsung mengajukan banding atas temuan Premier League. Klub itu menyatakan memiliki rangkaian bukti lengkap yang tak terbantahkan untuk membersihkan nama mereka.
Sepakbola Inggris kini menunggu untuk mengetahui sejauh mana potensi hukuman yang akan dijatuhkan. Vonis bersalah itu mencakup lebih dari 100 dakwaan pelanggaran disiplin, menjadikannya salah satu kasus terbesar dalam sejarah olahraga ini.
Saat ditanya sanksi apa yang seharusnya dijatuhkan kepada Manchester City, Van Gaal memberikan jawaban yang terukur. "Pada akhirnya, hal itu harus diputuskan oleh hakim," ujarnya.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami