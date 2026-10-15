Van Gaal meyakini dugaan pelanggaran finansial City membuatnya kehilangan pekerjaan di United. Pelatih asal Belanda itu dipecat pada akhir musim 2015-16 setelah gagal lolos ke Liga Champions.

United finis kelima di Liga Primer Inggris, sementara jatah terakhir untuk lolos diraih City. Kedua klub Manchester itu menuntaskan musim dengan 66 poin, tetapi tim asuhan Manuel Pellegrini mengamankan posisi keempat berkat selisih gol yang lebih baik.

Liga Primer Inggris baru-baru ini menyimpulkan bahwa skuad City pada era tersebut dibangun menggunakan kesepakatan sponsor "palsu". Panel regulator mendapati bahwa klub itu menggelembungkan pendapatan secara artifisial antara 2009 dan 2018.