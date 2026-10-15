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Louis van GaalGetty
Yosua Arya
Diterjemahkan oleh

Louis van Gaal klaim skandal “kecurangan” Man City membuatnya kehilangan pekerjaan di Man United dan menyebabkan dirinya “menderita”

L. van Gaal
Manchester United
Manchester City
Premier League

Louis van Gaal mengisyaratkan bahwa dugaan pelanggaran finansial Manchester City secara langsung menyebabkan pemecatannya secara kejam dari jabatan manajer Manchester United pada 2016. Pelatih asal Belanda itu gagal lolos ke Liga Champions karena kalah selisih gol dari City, yang memastikan kepergiannya dari Old Trafford meski telah menjuarai Piala FA.

  • Gagal masuk empat besar

    Van Gaal meyakini dugaan pelanggaran finansial City membuatnya kehilangan pekerjaan di United. Pelatih asal Belanda itu dipecat pada akhir musim 2015-16 setelah gagal lolos ke Liga Champions.

    United finis kelima di Liga Primer Inggris, sementara jatah terakhir untuk lolos diraih City. Kedua klub Manchester itu menuntaskan musim dengan 66 poin, tetapi tim asuhan Manuel Pellegrini mengamankan posisi keempat berkat selisih gol yang lebih baik.

    Liga Primer Inggris baru-baru ini menyimpulkan bahwa skuad City pada era tersebut dibangun menggunakan kesepakatan sponsor "palsu". Panel regulator mendapati bahwa klub itu menggelembungkan pendapatan secara artifisial antara 2009 dan 2018.

  • Louis van Gaal(C)Getty Images

    Penderitaan dan konsekuensi yang brutal

    Manajer berusia 75 tahun itu mengungkap dampak kepergiannya dari Old Trafford bagi dirinya secara pribadi. Van Gaal dipecat hanya 48 jam setelah menjuarai Piala FA, sementara Ed Woodward menyiapkan Jose Mourinho sebagai penggantinya.

    “Bagi saya, saat itu, kegagalan lolos ke Liga Champions pada 2016 mungkin menjadi faktor penentu pemecatan saya dari Manchester United,” kata Van Gaal kepada The Athletic. “Begitu pula semua konsekuensi dan penderitaan yang ditimbulkannya.”

  • Perbedaan tipis di Manchester

    Van Gaal mengakui masa baktinya di Inggris akan berakhir lebih menyenangkan jika kompetisi berlangsung adil. Namun, ia menerima bahwa putusan terbaru Liga Primer Inggris terkait City datang terlalu terlambat untuk mengubah perjalanan kariernya. Persaingan dua klub Manchester pada musim 2015/16 berlangsung sangat ketat. United bahkan memiliki rekor pertemuan yang lebih baik melawan rival sekotanya pada musim itu.

    Van Gaal memimpin United saat bermain imbang tanpa gol di Old Trafford dalam derbi pertama musim tersebut. Pada pertemuan berikutnya, Marcus Rashford mencetak gol kemenangan yang membawa United menang 1-0 di Etihad Stadium.

    Meski demikian, City berhasil mengungguli rival sekotanya karena selisih gol mereka lebih baik 16 gol. "Saya tidak bisa mengubah sejarah sekarang," kata Van Gaal. "Bahkan Asosiasi Sepak Bola Inggris pun tidak bisa melakukannya."

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  • Louis van Gaal Netherlands 2022Getty

    Menanti putusan akhir

    Manchester City dengan tegas membantah tuduhan tersebut dan segera mengajukan banding atas temuan Premier League. Klub itu menyatakan memiliki bukti lengkap yang tak terbantahkan untuk membersihkan nama mereka.

    Sepakbola Inggris kini menanti kepastian mengenai seberapa berat sanksi yang mungkin dijatuhkan. Putusan bersalah itu mencakup lebih dari 100 dakwaan pelanggaran disiplin, menjadikannya salah satu kasus terbesar dalam sejarah olahraga ini.

    Ketika ditanya sanksi apa yang seharusnya dijatuhkan kepada Manchester City, Van Gaal memberikan jawaban yang terukur. "Pada akhirnya, hakim yang harus memutuskan hal itu," ujarnya.

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