Louis Saha mendesak Man Utd untuk merekrut bintang Tottenham yang 'menjanjikan' agar bisa mencapai 'tingkat berikutnya'

Saha berpendapat bahwa skuad United saat ini kurang memiliki profil fisik yang dibutuhkan untuk bersaing di level tertinggi sepak bola Eropa. Meskipun perekrutan klub belakangan ini cukup produktif, mantan striker tersebut menegaskan bahwa menggantikan Casemiro yang hengkang dengan pemain yang lebih atletis adalah tugas paling mendesak yang harus dihadapi tim perekrutan musim panas ini.

Berbicara kepada Ozoon, Saha menyatakan: "Gelandang tengah adalah posisi yang wajib diisi oleh Manchester United di bursa transfer, terutama jika kami tidak mempertahankan Casemiro, namun kami tetap membutuhkan kemampuan atletik yang lebih baik di lini tengah.

"Kita butuh seseorang yang terasa akan mendominasi, hampir di seluruh lapangan; kita butuh gaya bermain seperti Declan Rice, profil yang bisa memberikan banyak hal dan juga mendominasi secara fisik.

"Saya juga ingin melihat striker baru di klub ini, Benjamin Sesko adalah pemain top dengan potensi besar, tetapi kami membutuhkan tipe striker yang berbeda. Itulah dua posisi yang akan saya prioritaskan.

"Kami memiliki pemain di area serangan dan di sayap, secara defensif kami memiliki banyak opsi, tetapi Micky van de Ven akan menjadi tambahan yang menarik jika dia tersedia; dia adalah tipe pemain yang bisa membantu United naik ke level berikutnya."