Louis Saha mendesak Man Utd untuk merekrut bintang Tottenham yang 'menjanjikan' agar bisa mencapai 'tingkat berikutnya'
Membangun kembali untuk kalangan elit
Setelah musim panas yang penuh perubahan, di mana klub menghabiskan hampir £200 juta untuk merekrut pemain seperti Benjamin Sesko dan Bryan Mbeumo, United telah dengan tegas menempatkan diri sebagai salah satu pesaing di Liga Champions di bawah asuhan Carrick. Namun, kepergian Casemiro yang akan segera terjadi telah menciptakan celah signifikan di lini tengah, sehingga memunculkan spekulasi terkait beberapa talenta ternama Liga Premier seperti Adam Wharton, Elliot Anderson, dan Carlos Baleba. Saha, yang menikmati masa-masa penuh trofi di Old Trafford, menegaskan bahwa meskipun skuad saat ini memiliki potensi, seorang bek seharga £43 juta dari London Utara adalah tambahan berkualitas tinggi yang dibutuhkan untuk menjembatani kesenjangan menuju puncak klasemen.
Kebutuhan akan dominasi
Saha berpendapat bahwa skuad United saat ini kurang memiliki profil fisik yang dibutuhkan untuk bersaing di level tertinggi sepak bola Eropa. Meskipun perekrutan klub belakangan ini cukup produktif, mantan striker tersebut menegaskan bahwa menggantikan Casemiro yang hengkang dengan pemain yang lebih atletis adalah tugas paling mendesak yang harus dihadapi tim perekrutan musim panas ini.
Berbicara kepada Ozoon, Saha menyatakan: "Gelandang tengah adalah posisi yang wajib diisi oleh Manchester United di bursa transfer, terutama jika kami tidak mempertahankan Casemiro, namun kami tetap membutuhkan kemampuan atletik yang lebih baik di lini tengah.
"Kita butuh seseorang yang terasa akan mendominasi, hampir di seluruh lapangan; kita butuh gaya bermain seperti Declan Rice, profil yang bisa memberikan banyak hal dan juga mendominasi secara fisik.
"Saya juga ingin melihat striker baru di klub ini, Benjamin Sesko adalah pemain top dengan potensi besar, tetapi kami membutuhkan tipe striker yang berbeda. Itulah dua posisi yang akan saya prioritaskan.
"Kami memiliki pemain di area serangan dan di sayap, secara defensif kami memiliki banyak opsi, tetapi Micky van de Ven akan menjadi tambahan yang menarik jika dia tersedia; dia adalah tipe pemain yang bisa membantu United naik ke level berikutnya."
Musuh yang sudah tak asing lagi
Minat terhadap Van de Ven muncul di tengah kenyataan pahit yang dihadapi Tottenham dalam pertarungan menghindari degradasi, di mana mereka saat ini hanya unggul satu poin dari zona degradasi. Pemain asal Belanda ini bisa dibilang menjadi pemain paling konsisten di Spurs sejak kepindahannya dari Wolfsburg, dan rekor pertandingannya melawan United patut diperhatikan. Ia telah menghadapi Setan Merah sebanyak enam kali di semua kompetisi, dan hanya kalah sekali. Para penggemar United pasti masih ingat betul kontribusinya pada musim 2024-25, saat ia melakukan aksi solo yang memukau dari wilayahnya sendiri untuk memberikan assist kepada Brennan Johnson dalam gol pembuka saat menang 3-0 di Old Trafford - sebuah pertunjukan kecepatan dan kekuatan yang sangat sesuai dengan profil yang diinginkan Saha.
Mendefinisikan masa pemanasan
Tim asuhan Carrick akan kembali beraksi pada 13 April melawan rival mereka, Leeds United, dengan target memperkuat posisi ketiga mereka dan mengamankan keuntungan finansial dari tiket ke Liga Champions. Status elit Eropa ini akan sangat penting jika mereka ingin membujuk Van de Ven untuk hengkang dari Tottenham, terutama karena bek tersebut masih memiliki sisa kontrak tiga tahun. Sementara Setan Merah berupaya mengakhiri musim dengan kuat, Spurs menghadapi tujuh pertandingan terakhir yang menentukan untuk menghindari degradasi ke Championship, sebuah faktor yang dapat secara signifikan menurunkan harga jual aset-aset berharga mereka. Tim perekrutan United kemungkinan akan mengamati dengan cermat saat mereka mempersiapkan bursa transfer musim panas yang harus mengatasi era pasca-Casemiro.