Lotte Wubben-Moy lebih dari sekadar pemain cadangan: Bek Arsenal ini telah berhasil mendapatkan kesempatan untuk menjadi starter di tim Lionesses

Sebagai pemimpin tim Inggris secara keseluruhan, terutama di lini pertahanan, Williamson memasuki jeda internasional ini setelah absen dalam lima pertandingan terakhir Arsenal. Setelah ia absen dalam laga terakhir The Gunners, yakni kekalahan mengejutkan di Piala FA melawan Brighton, pelatih kepala Renee Slegers mengatakan kepada wartawan, "Kami akan berdiskusi dengan pihak Inggris sekarang, setelah pertandingan, untuk menyusun rencana bagi Leah."

Meskipun hal itu bisa berarti sang bek masih akan bergabung dengan timnas negaranya, hal ini membuat partisipasinya dalam pertandingan pertama, melawan Spanyol pada hari Selasa, menjadi sangat diragukan.

Tidak ada serangan yang lebih menakutkan di benua ini daripada milik La Roja. Juara dunia tersebut mencetak lebih banyak gol daripada tim mana pun di Euro 2025 sebelum mengalahkan Swedia dan Jerman untuk meraih gelar Nations League lainnya beberapa bulan kemudian, mengalahkan dua tim elit Eropa dengan skor agregat 5-0 dan 3-0, masing-masing. Seperti biasa, Inggris akan membutuhkan usaha luar biasa untuk menghentikan itu.

Beruntung, manajer Lionesses Sarina Wiegman memiliki banyak opsi kuat untuk menggantikan Williamson. Posisi bek tengah mungkin merupakan posisi terkuat Inggris, dengan Alex Greenwood, Jess Carter, Esme Morgan, dan Maya Le Tissier termasuk di antara pemain yang dipanggil. Namun, salah satu rekan setim Williamson di Arsenal layak mendapat kesempatan untuk bersinar dalam absennya, setelah menunjukkan performa gemilang di level klub dalam beberapa pekan dan bulan terakhir.

Kesempatan untuk menjadi starter di timnas Inggris tidak selalu mudah didapat bagi Lotte Wubben-Moy, tetapi ia telah melakukan lebih dari cukup untuk mendapatkannya saat Spanyol bertandang.