Goal.com
Live
Lotte Wubben-Moy England gfx 16:9Getty Images/GOAL
Ameé Ruszkai



Lotte Wubben-Moy lebih dari sekadar pemain cadangan: Bek Arsenal ini telah berhasil mendapatkan kesempatan untuk menjadi starter di tim Lionesses

Analysis
England
L. Wubben-Moy
World Cup Qualification UEFA
Arsenal Women
WSL
Women's Champions League
Women's football
FEATURES
England vs Spain

Minggu depan, di Stadion Wembley, dua tim nasional terbaik dalam sepak bola wanita Eropa akan kembali berhadapan saat Inggris, juara dua edisi terakhir Kejuaraan Eropa, menjamu Spanyol, juara dunia bertahan. Ini akan menjadi pertemuan kompetitif keenam mereka dalam kurun waktu kurang dari empat tahun, dan sekali lagi pertarungan ini memiliki taruhan yang sangat besar karena kedua tim berebut satu tempat kualifikasi otomatis dari grup mereka untuk Piala Dunia musim panas mendatang. Oleh karena itu, kemungkinan Inggris harus bermain tanpa kapten mereka, Leah Williamson, merupakan pukulan telak.

Sebagai pemimpin tim Inggris secara keseluruhan, terutama di lini pertahanan, Williamson memasuki jeda internasional ini setelah absen dalam lima pertandingan terakhir Arsenal. Setelah ia absen dalam laga terakhir The Gunners, yakni kekalahan mengejutkan di Piala FA melawan Brighton, pelatih kepala Renee Slegers mengatakan kepada wartawan, "Kami akan berdiskusi dengan pihak Inggris sekarang, setelah pertandingan, untuk menyusun rencana bagi Leah."

Meskipun hal itu bisa berarti sang bek masih akan bergabung dengan timnas negaranya, hal ini membuat partisipasinya dalam pertandingan pertama, melawan Spanyol pada hari Selasa, menjadi sangat diragukan.

Tidak ada serangan yang lebih menakutkan di benua ini daripada milik La Roja. Juara dunia tersebut mencetak lebih banyak gol daripada tim mana pun di Euro 2025 sebelum mengalahkan Swedia dan Jerman untuk meraih gelar Nations League lainnya beberapa bulan kemudian, mengalahkan dua tim elit Eropa dengan skor agregat 5-0 dan 3-0, masing-masing. Seperti biasa, Inggris akan membutuhkan usaha luar biasa untuk menghentikan itu.

Beruntung, manajer Lionesses Sarina Wiegman memiliki banyak opsi kuat untuk menggantikan Williamson. Posisi bek tengah mungkin merupakan posisi terkuat Inggris, dengan Alex Greenwood, Jess Carter, Esme Morgan, dan Maya Le Tissier termasuk di antara pemain yang dipanggil. Namun, salah satu rekan setim Williamson di Arsenal layak mendapat kesempatan untuk bersinar dalam absennya, setelah menunjukkan performa gemilang di level klub dalam beberapa pekan dan bulan terakhir.

Kesempatan untuk menjadi starter di timnas Inggris tidak selalu mudah didapat bagi Lotte Wubben-Moy, tetapi ia telah melakukan lebih dari cukup untuk mendapatkannya saat Spanyol bertandang.

  • Lotte Wubben-Moy Arsenal 2025-26Getty Images

    Menunggu di belakang panggung

    Kesempatan bermain tidak mudah didapat bagi Wubben-Moy dalam beberapa tahun terakhir. Hal itu terutama terlihat di Arsenal, di mana ia hanya tampil sebagai starter dalam enam pertandingan liga musim lalu dan kembali berada di urutan bawah dalam hierarki tim pada awal musim ini, meskipun Williamson absen di awal musim karena cedera.

    Alih-alih memilih Wubben-Moy, atau bahkan pemain internasional Spanyol Laia Codina, Slegers memilih untuk menurunkan remaja Katie Reid bersama bek tengah sayap kiri Steph Catley, dengan Reid bermain begitu baik hingga ia mendapat panggilan pertamanya ke timnas Inggris pada bulan Oktober lalu.

  • Grace Clinton Lotte Wubben-Moy England Women 2025Getty Images

    Menunggu saat yang tepat

    Sementara itu, bersama timnas Inggris, Wubben-Moy telah menjadi pemain reguler dalam skuad asuhan Wiegman sejak pelatih asal Belanda itu mengambil alih pada 2021; ia masuk dalam skuad yang menjuarai Euro 2022 dan 2025, serta skuad yang mencapai final Piala Dunia Wanita 2023. Namun, hal itu hanya menghasilkan 16 penampilan untuk negaranya, 14 di antaranya di bawah asuhan Wiegman. Dari jumlah tersebut, hanya enam yang menjadi starter dan tidak ada yang terjadi di turnamen besar.

    Memang, karier Wubben-Moy di timnas Inggris hingga saat ini mencakup tiga periode di mana ia menjadi pemain cadangan yang tidak dimainkan dalam lebih dari 10 pertandingan berturut-turut - 13 pertandingan selama Euro 2022, 14 pertandingan selama Piala Dunia 2023, dan 11 pertandingan selama Euro terbaru.

  • Kim Little Lotte Wubben-Moy Katie McCabe Arsenal Women 2025-26Getty Images

    Meningkatkan upaya

    Dia selalu dipandang sebagai sosok dan pemain yang berharga dalam tim Wiegman, itu sudah jelas, tetapi persaingan di posisi bek tengah dalam skuad Inggris juga selalu sangat ketat. Tidak akan pernah mudah untuk mengungguli pemain lain jika waktu bermainnya di level klub tidak teratur.

    Namun, hal itu telah berubah belakangan ini. Setelah Reid mengalami cedera ringan pada Oktober dan kemudian cedera ACL yang parah tak lama setelahnya, Wubben-Moy masuk ke skuad utama Arsenal dan tidak pernah menoleh ke belakang. Dia tampil konsisten dan mengesankan untuk The Gunners, mampu mengembangkan ritme dan alur permainan yang jelas menguntungkannya.

    "Saya menikmati sepak bola saya," katanya pekan lalu. "Saya pikir pada akhirnya, ketika Anda bermain sepak bola dengan senyuman di wajah, bagi saya khususnya, imbalan akan datang dengan sendirinya. Saya tidak bisa cukup menekankan betapa saya sangat menikmati ini."

  • Lotte Wubben-Moy Arsenal Women 2025-26Getty Images

    Dalam performa terbaiknya

    Hal ini terlihat jelas saat menyaksikan penampilan Wubben-Moy. Pemain berusia 27 tahun ini tampil sangat dominan di lini belakang saat Arsenal bangkit dari awal musim yang buruk; kini mereka berada di posisi terbaik untuk finis di peringkat kedua Liga Super Wanita di belakang Manchester City yang memimpin jauh di depan, sekaligus masih bertahan di Liga Champions saat kompetisi memasuki babak semifinal.

    Cukup dengan melihatnya saja, sudah jelas betapa bagusnya performa sang bek ini, dan angka-angka pun mendukung hal tersebut. Wubben-Moy berada di peringkat ke-11 di WSL untuk persentase duel darat yang dimenangkannya, dengan Catley sebagai satu-satunya pemain Arsenal yang berada di atasnya. Per 90 menit, Kim Little dan Mariona Caldentey, duo gelandang bertahan Arsenal, adalah satu-satunya pemain di skuad The Gunners yang lebih sering merebut bola daripada Wubben-Moy, dan tidak ada rekan setimnya yang lebih sering melakukan blok.

  • Lotte Wubben-Moy Arsenal Women 2025-26Getty Images

    Bertanggung jawab

    Namun, bukan hanya kemampuan bertahan Wubben-Moy yang menarik perhatian. Perannya dalam penguasaan bola juga patut diperhatikan, terutama saat Williamson absen.

    Biasanya, kapten Lionesses ini dituntut untuk menunjukkan kemampuannya dalam menguasai bola dan menerobos lini pertahanan lawan baik melalui umpan maupun dribel. Namun, selama Williamson absen, Wubben-Moy dengan senang hati mengambil alih sebagian tanggung jawab tersebut.

    "Saya sebenarnya pernah berbincang dengan Renee beberapa bulan lalu dan saya berkata, 'Saya rasa saya bermain terbaik saat saya memiliki tanggung jawab, saat saya memiliki tugas, saat saya dituntut untuk memberikan lebih dari sekadar untuk diri sendiri,'" jelas Wubben-Moy baru-baru ini. "Cara saya memandang peran saya di tim ini adalah memimpin, memimpin dalam tindakan, memimpin dalam percakapan, memimpin dalam kolaborasi.

    "Saya merasa beruntung menjadi salah satu pemimpin di lapangan bersama Kim, Leah, Steph, dan Alessia Russo. Saya melihat diri saya sebagai bagian dari puzzle dalam hal itu. Saya rasa saya tidak akan bisa begitu banyak menguasai bola jika tidak mendapat dukungan dari para bek sayap untuk mendukung kiper dan lini tengah kami. Saya melihat peran saya sebagai sebuah potongan puzzle dan saya sangat senang menjadi bagian dari puzzle Arsenal ini. Puzzle itulah yang kemudian harus dipecahkan oleh lawan kami."

  • Lotte Wubben-Moy Leah Williamson England Women 2026Getty Images

    Layak mendapatkan kesempatan

    Lalu, bagaimana dari sudut pandang Inggris? Meskipun Williamson belum mundur dari skuad Lionesses minggu ini—meski tim telah mengumumkan beberapa perubahan susunan pemain pada Selasa pagi—akan sangat mengejutkan jika ia diturunkan sebagai starter saat melawan Spanyol di Wembley. Ia akan absen bertanding selama hampir sebulan saat pertandingan itu dimulai, dan langsung memasukkannya kembali ke lapangan untuk pertandingan sepenting itu mungkin bukanlah pilihan yang tepat.

    Hal itu terutama berlaku mengingat Inggris memiliki begitu banyak bek tengah berkualitas tinggi lainnya yang tersedia. Di antara mereka, Wubben-Moy memang jarang menjadi pilihan utama Wiegman, namun dengan performa yang dia tunjukkan saat ini, bintang Arsenal ini layak mendapatkan kesempatan untuk menunjukkan kemampuannya di panggung besar bersama Lionesses.

World Cup Qualification UEFA
England crest
England
ENG
Spain crest
Spain
ESP