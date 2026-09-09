Lotito: "Saya berbicara dengan fakta, Lazio di puncak klasemen, itu masih belum cukup bagi para suporter?"

Presiden Lazio itu menutup pernyataannya dengan berkata: "Tidak cukup membeli pemain, memiliki tim yang bertekad, yang berjuang, ataupun membangun Akademi, ingin membangun stadion. Satu-satunya aksioma mereka adalah: Lotito harus pergi. Kalau saya ingin melampiaskan unek-unek? Tidak, saya tidak perlu melampiaskan apa pun, saya tidak harus menjawab siapa pun. Saya berbicara lewat fakta".





Lazio asuhan Rino Gattuso, setelah tersingkir di Coppa Italia oleh Mantova, di liga menang atas Bologna, Genoa, dan Udinese.



