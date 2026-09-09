Setelah tiga pekan liga berjalan, Lazio berada di puncak klasemen dengan poin sempurna, bersama Inter dan Roma. Bagi Claudio Lotito, presiden klub tersebut, ini saatnya meluapkan unek-unek. Il Fatto Quotidiano mengutip perkataan Lotito: "Ini di luar logika apa pun. Saya berbicara dengan fakta, kami memimpin klasemen. Jangan buat saya berbicara, fakta yang berbicara untuk saya. Apa yang terjadi terhadap saya ini di luar logika apa pun". Mereka bilang: 'Dengan Lotito para suporter tidak bermimpi'. Tapi apa maksudnya? Kami memimpin klasemen, apakah itu belum cukup?".
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Lotito: "Saya berbicara dengan fakta, Lazio di puncak klasemen, itu masih belum cukup bagi para suporter?"
Presiden Lazio itu menutup pernyataannya dengan berkata: "Tidak cukup membeli pemain, memiliki tim yang bertekad, yang berjuang, ataupun membangun Akademi, ingin membangun stadion. Satu-satunya aksioma mereka adalah: Lotito harus pergi. Kalau saya ingin melampiaskan unek-unek? Tidak, saya tidak perlu melampiaskan apa pun, saya tidak harus menjawab siapa pun. Saya berbicara lewat fakta".
Lazio asuhan Rino Gattuso, setelah tersingkir di Coppa Italia oleh Mantova, di liga menang atas Bologna, Genoa, dan Udinese.
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