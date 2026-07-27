Lothar Matthaus memperingatkan bahwa 'karisma' Jurgen Klopp saja tidak akan cukup untuk mengangkat Jerman keluar dari krisis

Klopp telah mengambil alih kendali setelah kepergian Julian Nagelsmann menyusul penampilan mengecewakan lainnya di Piala Dunia, melanjutkan rentetan hasil buruk tim nasional yang sudah berlangsung sejak tersingkir di babak penyisihan grup di Rusia pada 2018. Baik Hansi Flick, yang akhirnya menggantikan Joachim Löw, maupun Nagelsmann sendiri, tidak berhasil mengembalikan Jerman ke level yang diharapkan dari negara dengan tradisi sepak bola yang mumpuni, sehingga Klopp harus mewarisi skuad dan serangkaian masalah yang terbukti sulit diatasi oleh para pendahulunya.

Penunjukannya telah lama dianggap sebagai formalitas di kalangan sepak bola Jerman, namun waktunya belum pernah tepat hingga saat ini. Klopp datang dengan energi, hubungan yang sudah terjalin di seluruh jajaran DFB, dan pemahaman mendalam tentang sepak bola domestik, semua faktor yang menjadikannya kandidat yang jelas begitu posisi tersebut tersedia.