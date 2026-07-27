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Lothar Matthaus memperingatkan bahwa 'karisma' Jurgen Klopp saja tidak akan cukup untuk mengangkat Jerman keluar dari krisis
Orang baru untuk masalah lama
Klopp telah mengambil alih kendali setelah kepergian Julian Nagelsmann menyusul penampilan mengecewakan lainnya di Piala Dunia, melanjutkan rentetan hasil buruk tim nasional yang sudah berlangsung sejak tersingkir di babak penyisihan grup di Rusia pada 2018. Baik Hansi Flick, yang akhirnya menggantikan Joachim Löw, maupun Nagelsmann sendiri, tidak berhasil mengembalikan Jerman ke level yang diharapkan dari negara dengan tradisi sepak bola yang mumpuni, sehingga Klopp harus mewarisi skuad dan serangkaian masalah yang terbukti sulit diatasi oleh para pendahulunya.
Penunjukannya telah lama dianggap sebagai formalitas di kalangan sepak bola Jerman, namun waktunya belum pernah tepat hingga saat ini. Klopp datang dengan energi, hubungan yang sudah terjalin di seluruh jajaran DFB, dan pemahaman mendalam tentang sepak bola domestik, semua faktor yang menjadikannya kandidat yang jelas begitu posisi tersebut tersedia.
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Matthaus dengan cepat menyuntikkan dosis pragmatisme yang kuat ke dalam wacana publik. Dalam wawancara dengan Sky Sport, ikon sepak bola itu memperingatkan bahwa bahkan seorang manajer sekelas Klopp pun tidak akan menikmati masa bulan madu yang panjang dari pers Jerman yang menuntut jika transisi teknis tersebut gagal menghasilkan perbaikan langsung di level domestik di lapangan.
"Sekarang semuanya tergantung pada bagaimana hal itu diterapkan," kata Matthaus dengan blak-blakan. "Terlepas dari karismanya, kepribadiannya, dan kesuksesannya, ia juga dinilai berdasarkan hasil. Klopp 20 tahun lebih tua dari Julian Nagelsmann, dan ia pun memiliki pengalaman yang lebih banyak. Komunikasi adalah kekuatan utama Jurgen; ia seharusnya bisa melakukan satu atau dua hal lebih baik daripada pendahulunya dalam berurusan dengan para pemain. Namun, bahkan ia pun hanya diperbolehkan menurunkan sebelas pemain yang memiliki paspor Jerman."
Tantangan terkait personel skuad
Salah satu rintangan terbesar yang dihadapi Klopp adalah persepsi bahwa susunan pemain tim nasional mengalami stagnasi. Selama beberapa tahun terakhir, para kritikus berpendapat bahwa Jerman terlalu bergantung pada nama-nama mapan yang gagal menampilkan performa seperti saat membela klub di panggung internasional.
Matthaus menjelaskan tantangan ini dengan mencatat bahwa Klopp tidak bisa begitu saja menciptakan pemain kelas dunia dari nol untuk mengatasi masalah kedalaman skuad. "Di masa lalu, satu atau dua talenta mungkin terabaikan karena pelatih nasional sebelumnya terkadang mengandalkan pemain lain yang performanya sudah tidak sebaik dulu, namun memiliki posisi tertentu di mata sang pelatih."
- getty
Tidak ada revolusi yang terjadi dalam semalam
Matthaus juga berusaha meredam ekspektasi terkait adanya perombakan besar-besaran dalam skuad secara mendadak di bawah pelatih baru, dengan menekankan bahwa proses identifikasi talenta tidak akan terjadi dalam semalam. "Tentu saja, Klopp tidak bisa menciptakan pemain baru, tetapi dia akan mengamati sekeliling agar dia dan tim kepelatihannya dapat memantau semua pemain. Kemudian dia akan berusaha membentuk tim yang akan membawa kami kembali ke posisi yang kami harapkan," tambahnya, sambil menekankan pentingnya penilaian yang segar dan menyeluruh terhadap kumpulan pemain.
Klopp tidak akan memiliki kemewahan untuk memulai kariernya sebagai manajer tim nasional dengan santai, karena jadwal kompetisi yang penuh tantangan sudah menantinya begitu jendela internasional musim gugur tiba. Jerman dijadwalkan untuk memulai kampanye babak penyisihan grup UEFA Nations League yang melelahkan melawan lawan-lawan yang sangat disiplin secara taktis, yaitu Belanda, Yunani, dan Serbia.
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