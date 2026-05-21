Karius telah berhasil melupakan masa-masa sulitnya di masa lalu, dengan memainkan peran kunci saat Schalke meraih gelar juara 2. Bundesliga dan kembali ke kasta tertinggi. Pemain berusia 32 tahun itu bergabung dengan Schalke pada Januari 2025 dan sejak itu menjadi salah satu pemain andalan mereka.

Semua tanda mengarah pada perpanjangan kontrak. Menurut Sky Sports, Loris Karius hampir mencapai kesepakatan baru dengan Schalke meskipun menarik minat dari beberapa klub Serie A yang ingin merekrutnya.