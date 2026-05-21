Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Loris Karius diperkirakan akan menolak tawaran untuk kembali ke Serie A dan memilih menandatangani kontrak baru bersama Schalke, menyusul peran krusial yang dimainkan kiper mantan Liverpool itu dalam promosi klub ke Bundesliga
Kesempatan Balas Dendam bagi Karius di Gelsenkirchen
Karius telah berhasil melupakan masa-masa sulitnya di masa lalu, dengan memainkan peran kunci saat Schalke meraih gelar juara 2. Bundesliga dan kembali ke kasta tertinggi. Pemain berusia 32 tahun itu bergabung dengan Schalke pada Januari 2025 dan sejak itu menjadi salah satu pemain andalan mereka.
Semua tanda mengarah pada perpanjangan kontrak. Menurut Sky Sports, Loris Karius hampir mencapai kesepakatan baru dengan Schalke meskipun menarik minat dari beberapa klub Serie A yang ingin merekrutnya.
- AFP
Karius membawa stabilitas bagi Schalke
Keputusan mantan kiper Liverpool ini menjadi dorongan besar bagi klub saat mereka bersiap kembali berkompetisi di Bundesliga, sekaligus memastikan stabilitas di posisi yang selama beberapa musim terakhir dikenal sangat tidak stabil.
Sejak kepergian Manuel Neuer ke Bayern Munich pada 2011, Schalke kesulitan menemukan pengganti jangka panjang, dengan klub tersebut terus-menerus dihadapkan pada perdebatan mengenai kiper utama mereka.
Memperkuat posisi penjaga gawang
Schalke juga berupaya memastikan Kevin Müller tetap bertahan di klub sebagai kiper cadangan utama. Müller bergabung dengan status pinjaman pada Januari 2026 setelah posisinya tergeser di Heidenheim, dan telah memukau staf pelatih berkat profesionalisme serta penampilannya yang solid setiap kali diturunkan.
Schalke sangat puas dengan dinamika penjaga gawang saat ini dan memandang duet Karius-Müller sebagai kombinasi ideal untuk kembalinya mereka ke Bundesliga. Negosiasi telah berjalan lancar, dan ada keyakinan yang semakin kuat di dalam klub bahwa kedua pemain tersebut akan menjadi bagian dari skuad untuk musim mendatang, memberikan kejelasan yang langka untuk posisi tersebut.
- Getty Images Sport
Mengatasi rintangan Heidenheim
Satu-satunya kendala yang tersisa bagi transfer permanen Müller adalah klub induknya, 1. FC Heidenheim. Setelah terdegradasi, Heidenheim dilaporkan meminta biaya transfer untuk kiper veteran tersebut. Namun, Schalke siap membayar sejumlah kecil untuk menyelesaikan masalah ini dan menuntaskan kesepakatan dalam beberapa pekan mendatang.
Kesepakatan ganda ini akan menandai awal yang sukses bagi jendela transfer musim panas bagi Baumann. Dengan mengamankan Karius dan Müller, Schalke dapat memfokuskan upaya perekrutan mereka pada area lain di lapangan, karena mengetahui bahwa fondasi pertahanan yang membawa mereka promosi tetap utuh untuk menghadapi tantangan Bundesliga.