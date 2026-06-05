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Loris Karius & Edin Dzeko ditawari kontrak baru setelah kedua mantan bintang Liverpool dan Manchester City itu membantu tim divisi dua tersebut kembali ke Bundesliga
Schalke bergerak untuk mengamankan para pahlawan promosi
Schalke sedang dalam tahap pembicaraan lanjutan dengan Karius terkait kontrak baru setelah kiper tersebut memainkan peran kunci dalam kampanye promosi klub, menurut Sky Sport. Mantan penjaga gawang Liverpool itu bergabung sebagai pemain bebas transfer pada Januari 2025 dan dengan cepat membuktikan dirinya sebagai salah satu pemain terpenting tim.
Pemain berusia 32 tahun ini membantu Schalke membangun salah satu rekor pertahanan terkuat di divisi dua, dengan mencatatkan 13 clean sheet dan hanya kebobolan 24 gol dalam 30 penampilan. Menurut laporan tersebut, negosiasi berjalan lancar, dengan klub berkeinginan untuk menghargai penampilannya serta kepemimpinannya. Karius dilaporkan ingin tetap bertahan di Gelsenkirchen meskipun mendapat minat dari klub-klub di Serie A. Kiper tersebut dikabarkan sangat ingin mendapatkan kesempatan lagi untuk berkompetisi di Bundesliga setelah membantu membawa Schalke kembali ke kasta tertinggi.
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Juga ingin mempertahankan striker senior tersebut
Dzeko juga telah ditawari kontrak baru setelah langsung memberikan kontribusi signifikan sejak kedatangannya pada Januari lalu. Penyerang veteran ini mencetak enam gol dan mencatatkan tiga assist dalam 11 pertandingan saat Schalke memastikan kembalinya mereka ke Bundesliga. Laporan menunjukkan bahwa Schalke telah mengajukan tawaran baru kepada Dzeko dalam upaya untuk mempertahankannya untuk kampanye Bundesliga mereka. Namun, penyerang asal Bosnia ini saat ini fokus mewakili Bosnia-Herzegovina di Piala Dunia dan diperkirakan akan menunda keputusan akhir hingga setelah turnamen tersebut.
Schalke memberi penghargaan kepada para pemain yang berjasa dalam promosi tim
Perpanjangan kontrak yang diusulkan ini mencerminkan tekad Schalke untuk mempertahankan kelompok inti pemain yang berhasil membawa tim promosi. Kedua tawaran tersebut dilaporkan mencakup peningkatan syarat finansial, meskipun klub berencana untuk tetap berada dalam struktur gaji yang telah ditetapkan. Karius diperkirakan akan menjadi salah satu pemain dengan gaji tertinggi di Schalke jika kesepakatan tersebut disepakati. Kebangkitannya di Jerman terjadi setelah masa-masa sulit yang diwarnai minimnya kesempatan bermain di Newcastle United, sehingga kebangkitannya ini menjadi salah satu kisah sukses utama klub.
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Schalke terus mempersiapkan diri untuk kembali ke kasta tertinggi
Pengumuman resmi mengenai kontrak baru Karius kemungkinan akan segera dirilis, karena Schalke sedang menyelesaikan detail akhir dari kesepakatan tersebut. Masa depan Dzeko kemungkinan besar masih belum jelas hingga ia menyelesaikan tugasnya bersama tim nasional.
Terlepas dari apakah striker asal Bosnia itu tetap bertahan, Schalke diperkirakan akan memperkuat skuad mereka selama jendela transfer musim panas. Klub tersebut dilaporkan mengincar pemain baru di lini serang karena mereka ingin mengukuhkan posisi mereka di Bundesliga dan menghindari pertarungan langsung melawan degradasi.