Schalke sedang dalam tahap pembicaraan lanjutan dengan Karius terkait kontrak baru setelah kiper tersebut memainkan peran kunci dalam kampanye promosi klub, menurut Sky Sport. Mantan penjaga gawang Liverpool itu bergabung sebagai pemain bebas transfer pada Januari 2025 dan dengan cepat membuktikan dirinya sebagai salah satu pemain terpenting tim.

Pemain berusia 32 tahun ini membantu Schalke membangun salah satu rekor pertahanan terkuat di divisi dua, dengan mencatatkan 13 clean sheet dan hanya kebobolan 24 gol dalam 30 penampilan. Menurut laporan tersebut, negosiasi berjalan lancar, dengan klub berkeinginan untuk menghargai penampilannya serta kepemimpinannya. Karius dilaporkan ingin tetap bertahan di Gelsenkirchen meskipun mendapat minat dari klub-klub di Serie A. Kiper tersebut dikabarkan sangat ingin mendapatkan kesempatan lagi untuk berkompetisi di Bundesliga setelah membantu membawa Schalke kembali ke kasta tertinggi.