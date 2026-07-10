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London memanggil! ‘Naif’ jika mengabaikan alasan di balik transfer Sandro Tonali senilai £100 juta ke Tottenham, saat mantan bintang Spurs menganalisis mengapa pemain timnas Italia itu menolak tawaran dari klub pesaing
Spurs telah mengeluarkan dana besar untuk Tonali, Fernandes, dan Van Hecke
Jelas dibutuhkan tambahan pemain di Tottenham Hotspur Stadium setelah dua musim berturut-turut finis di peringkat ke-17. Musim 2024-25 memang menghadirkan trofi yang telah lama dinantikan, berupa gelar Liga Europa, namun ketegangan memuncak musim lalu saat ancaman degradasi berhasil dihindari secara dramatis.
Pertarungan menghindari degradasi itu berlangsung hingga hari terakhir, dengan Roberto De Zerbi akhirnya berhasil mengarahkan tim ke zona aman. Ia mengambil alih tongkat estafet kepelatihan yang sebelumnya lepas dari genggaman Thomas Frank dan Igor Tudor.
Manajer asal Italia ini didukung oleh dewan direksi untuk membalikkan nasib tim. Beberapa pemain yang performanya kurang memuaskan diperkirakan akan hengkang dalam beberapa pekan mendatang, namun ruang kedatangan pemain baru sudah cukup ramai.
Dana besar telah diinvestasikan untuk pemain internasional Italia Tonali, mantan gelandang West Ham Mateus Fernandes, dan mantan bek Brighton Jan Paul van Hecke. Minat dari klub-klub pesaing berhasil dihalau saat menyelesaikan kesepakatan-kesepakatan tersebut, dengan Spurs membuktikan bahwa mereka tetap menjadi klub yang sangat diminati.
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Mengapa Tonali memilih bergabung dengan Spurs daripada klub-klub lain yang juga tertarik padanya?
Namun, apakah Tonali berada di London Utara karena faktor geografis dan finansial—bukan karena alasan olahraga? Ketika pertanyaan itu diajukan kepada Murphy, mantan gelandang Tottenham—yang berbicara bekerja sama dengan BetWright, platform taruhan sepak bola—mengatakan kepada GOAL: “Menurut saya, akan naif jika menganggap London bukan daya tarik bagi banyak pemain asing. Saya mengatakan itu berdasarkan pengalaman dan percakapan dengan mereka.
“Perasaan saya adalah jika salah satu klub besar, seperti Man U, Man City, atau Liverpool, mendekatinya dengan tawaran yang sama kuatnya dengan Tottenham dari segi finansial, mungkin dia akan memilih klub tersebut. Karena memilih lokasi daripada meraih trofi bukanlah sesuatu yang akan dilakukan banyak pemain. Namun, London memang memiliki daya tarik tersendiri. Saya tidak tahu pasti siapa saja yang tertarik padanya.
“Satu keunggulan yang dimiliki Tottenham, selain lokasinya di London, adalah aspek finansialnya. Mereka benar-benar mengeluarkan dana besar untuk mendapatkannya. Mungkin beberapa klub lain yang tertarik padanya tidak mengeluarkan dana sebesar itu.
“Faktor lainnya—untuk memberikan penghargaan kepadanya dan pemain sepak bola lainnya, karena tidak semua pemain sepak bola hanya terobsesi dengan uang dan lokasi—adalah bahwa Anda berdiskusi dengan pelatih saat membicarakan klub mana yang akan Anda tuju. Mungkin jika ada minat dari klub lain, tidak ada jaminan bahwa Anda akan selalu bermain. Saya tidak tahu pasti, tapi saya tahu ada situasi di masa lalu di mana seorang pemain memilih klub yang menjamin bahwa dia akan menjadi pemain utama dan akan bermain setiap pekan.
“Saya membayangkan kombinasi antara menjadi pemain utama di lini tengah, gaji yang luar biasa, dan London mungkin merupakan perpaduan dari ketiganya. Saya ingin berpikir bahwa itu juga merupakan perpaduan dari hal-hal tersebut.
“Saya tidak suka menganggap pemain pindah hanya karena uang atau lokasi, tapi hal itu memang terjadi. Menurut saya, dia adalah rekrutan yang luar biasa dan mereka telah melakukan pekerjaan yang sangat baik untuk mendapatkannya, terlepas dari biayanya dan besaran gajinya. Saya yakin dia akan benar-benar meningkatkan performa tim tersebut.”
Tottenham diprediksi akan finis di enam besar setelah melakukan belanja besar-besaran
Murphy menambahkan mengenai langkah awal Spurs di bursa transfer, di mana pengalaman di Liga Premier jelas menjadi kriteria yang ingin mereka penuhi: “Ini adalah pernyataan niat yang sangat dibutuhkan. Menurut saya, satu-satunya kendala dari apa yang saya lihat saat ini—sebelum semua kesepakatan rampung—adalah mereka memang sudah memiliki skuad yang cukup besar.
“Ketika tidak berlaga di kompetisi Eropa, seorang manajer harus sangat mahir dalam pekerjaannya agar mampu menjaga kepuasan begitu banyak pemain saat hanya berkompetisi di Liga Premier. Hal itu bisa menjadi sedikit bermasalah kecuali kita mulai melihat adanya eksodus pemain dari Tottenham.
“Masalahnya, tentu saja, banyak di antara mereka yang tampil buruk musim lalu, yang digaji tinggi, berapa banyak klub yang mau merekrut mereka? Jadi, masih ada pekerjaan yang harus dilakukan di Tottenham, tapi saya memang menyukai apa yang telah mereka lakukan.
“Saya suka Van Hecke, saya suka Fernandes. Saya pikir kembalinya [James] Maddison juga akan menjadi nilai tambah besar bagi mereka karena kita tahu apa yang dia bawa. Menurut saya, secara realistis bagi mereka, finis di enam besar harus menjadi ambisi yang realistis. Finis di empat besar mungkin terlalu ambisius untuk dicapai secepat itu, tapi finis di enam besar realistis bagi mereka dengan pemain-pemain yang mereka datangkan.”
- Getty
Jadwal pertandingan Tottenham: Musim 2026-27 dimulai di kandang Brentford
De Zerbi berharap prediksi Murphy terbukti benar, mengingat kembalinya ke kompetisi Eropa sangat diperlukan untuk membenarkan pengeluaran besar-besaran lainnya di bursa transfer. Para pemain baru, yang sudah sangat memahami tuntutan kompetisi kasta tertinggi Inggris, perlu segera beradaptasi.
Persiapan pramusim akan segera dimulai secara serius, dengan hitungan mundur menuju laga pembuka musim melawan Brentford pada 22 Agustus — sementara para pendukung Spurs tetap berpegang pada keyakinan bahwa mereka akan segera kembali menatap ke atas setelah menghabiskan dua tahun terakhir dengan cemas menoleh ke belakang.
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