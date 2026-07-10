Namun, apakah Tonali berada di London Utara karena faktor geografis dan finansial—bukan karena alasan olahraga? Ketika pertanyaan itu diajukan kepada Murphy, mantan gelandang Tottenham—yang berbicara bekerja sama dengan BetWright, platform taruhan sepak bola—mengatakan kepada GOAL: “Menurut saya, akan naif jika menganggap London bukan daya tarik bagi banyak pemain asing. Saya mengatakan itu berdasarkan pengalaman dan percakapan dengan mereka.

“Perasaan saya adalah jika salah satu klub besar, seperti Man U, Man City, atau Liverpool, mendekatinya dengan tawaran yang sama kuatnya dengan Tottenham dari segi finansial, mungkin dia akan memilih klub tersebut. Karena memilih lokasi daripada meraih trofi bukanlah sesuatu yang akan dilakukan banyak pemain. Namun, London memang memiliki daya tarik tersendiri. Saya tidak tahu pasti siapa saja yang tertarik padanya.

“Satu keunggulan yang dimiliki Tottenham, selain lokasinya di London, adalah aspek finansialnya. Mereka benar-benar mengeluarkan dana besar untuk mendapatkannya. Mungkin beberapa klub lain yang tertarik padanya tidak mengeluarkan dana sebesar itu.

“Faktor lainnya—untuk memberikan penghargaan kepadanya dan pemain sepak bola lainnya, karena tidak semua pemain sepak bola hanya terobsesi dengan uang dan lokasi—adalah bahwa Anda berdiskusi dengan pelatih saat membicarakan klub mana yang akan Anda tuju. Mungkin jika ada minat dari klub lain, tidak ada jaminan bahwa Anda akan selalu bermain. Saya tidak tahu pasti, tapi saya tahu ada situasi di masa lalu di mana seorang pemain memilih klub yang menjamin bahwa dia akan menjadi pemain utama dan akan bermain setiap pekan.

“Saya membayangkan kombinasi antara menjadi pemain utama di lini tengah, gaji yang luar biasa, dan London mungkin merupakan perpaduan dari ketiganya. Saya ingin berpikir bahwa itu juga merupakan perpaduan dari hal-hal tersebut.

“Saya tidak suka menganggap pemain pindah hanya karena uang atau lokasi, tapi hal itu memang terjadi. Menurut saya, dia adalah rekrutan yang luar biasa dan mereka telah melakukan pekerjaan yang sangat baik untuk mendapatkannya, terlepas dari biayanya dan besaran gajinya. Saya yakin dia akan benar-benar meningkatkan performa tim tersebut.”