AFP
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London memanggil! Ballon d’Or umumkan lokasi ikonis dan duo pembawa acara ternama untuk seremoni bersejarah peringatan ke-70
Lokasi bersejarah di London untuk malam terbesar sepak bola
Untuk pertama kalinya dalam sejarahnya yang gemilang, seremoni Ballon d’Or akan digelar di London, Inggris, bertepatan dengan peringatan 70 tahun penghargaan tersebut. Acara bergengsi ini dijadwalkan berlangsung di London Palladium Theatre pada Senin, 26 Oktober, dengan gala dimulai pukul 20.00 GMT.
Seremoni ini akan disiarkan ke seluruh dunia agar penggemar di setiap benua dapat menyaksikan apakah generasi lama atau generasi baru yang akan membawa pulang bola emas, seperti dilaporkan UEFA.
Setiap pemenang di London Palladium akan menerima trofi asli untuk dimiliki, sebuah tradisi yang menambah prestise acara tersebut. France Football membuat trofi asli baru untuk setiap kategori setiap tahun, meski legenda seperti Diego Maradona dan Pele pernah menerima penghargaan kehormatan semasa hidup mereka. Saat seremoni ini kembali ke London, perhatian tetap tertuju pada periode penilaian dan kriteria ketat yang digunakan oleh dewan juri internasional yang terdiri dari para jurnalis.
- ZUMA Press Wire
Henry dan Scott dipastikan menjadi pembawa acara Ballon d’Or
Rangkaian perayaan akan dipandu dua sosok yang akrab bagi pemirsa siaran sepakbola. Legenda Arsenal Thierry Henry dan presenter ternama Kate Scott telah dipastikan menjadi pembawa acara malam itu. Henry, yang beralih dari penyerang kelas dunia menjadi analis yang sangat dihormati, mengungkapkan antusiasmenya terhadap peran tersebut.
"Saya merasa terhormat menjadi pembawa acara Ballon d’Or tahun ini. London adalah kota yang saya anggap sebagai rumah. Saya punya ikatan mendalam dengan budaya sepakbola dan para penggemar yang penuh semangat di sini. Karena itu, menjadi pembawa acara di sini bersama teman sekaligus kolega saya, Kate, terasa sangat tepat," kata Henry dalam komentar yang diberikan kepada Additional Source 1. Keduanya dikenal bekerja bersama dalam liputan Champions League, dan kekompakan mereka diharapkan menghadirkan suasana semarak di panggung London Palladium.
Scott, presenter yang menguasai beberapa bahasa dan kerap hadir di ajang-ajang besar sepakbola, sudah tidak asing dengan panggung ini. Setelah sebelumnya membawakan acara tersebut pada 2014, 2015, dan 2025, ia membawa segudang pengalaman ke perayaan ulang tahun ke-70. "Ballon d’Or adalah malam istimewa dalam kalender sepakbola dan puncak pencapaian individu dalam olahraga ini. Saya senang melihat dunia sepakbola berkumpul untuk memberi penghargaan kepada para pemain yang menginspirasi banyak generasi. Saya sangat bersyukur dan antusias bisa kembali menjadi pembawa acara legendaris ini," tambah Scott.
Messi dan Mbappe pimpin daftar pendek kandidat putra bertabur bintang
Persaingan memperebutkan Ballon d'Or putra menempatkan Messi yang tak lekang oleh waktu sebagai sorotan utama. Ia tetap menjadi kandidat meski kini bermain untuk Inter Miami di MLS. Pemegang rekor delapan gelar itu bersaing dengan mantan rekan setimnya, Kylian Mbappe, yang memburu Ballon d'Or pertamanya setelah kepindahannya yang menyita perhatian ke Real Madrid.
Daftar 30 nomine dipenuhi nama-nama besar sepakbola modern, termasuk Erling Haaland, Vinicius Junior, dan Jude Bellingham. Masuknya Ousmane Dembele, pemenang edisi 2025, serta Rodri, pemenang edisi 2024, berarti ada tiga mantan pemenang dalam daftar kandidat. Ini menghadirkan persaingan menarik antara para juara yang telah mapan dan penantang yang ingin mencatatkan nama dalam sejarah.
Di luar para bintang yang sudah mapan, nominasi 2026 menyoroti pergeseran besar menuju generasi talenta berikutnya. Sensasi remaja Barcelona, Lamine Yamal, masuk daftar kandidat penghargaan kategori senior, semakin mengukuhkan statusnya sebagai salah satu talenta paling menjanjikan di sepakbola. Ia bergabung dengan pemain muda lain seperti Pau Cubarsi dan Joao Neves, yang menunjukkan banyaknya talenta yang bermunculan dari akademi-akademi Eropa.
- Getty Images Sport
Bonmati dan Putellas mendominasi nominasi kategori putri
Di kategori wanita, dominasi sepakbola Spanyol tetap menjadi tema utama. Aitana Bonmati, pemenang edisi 2025, kembali menjadi salah satu kandidat utama untuk mempertahankan gelarnya setelah menjalani satu tahun gemilang bersama Barcelona. Rekan setimnya, Alexia Putellas, juga masuk daftar kandidat. Putellas menjadi satu-satunya mantan pemenang lain di antara para kandidat setelah meraih trofi tersebut secara beruntun pada 2021 dan 2022.
Banyaknya pemain Barcelona dalam daftar tersebut, termasuk Ewa Pajor dan Caroline Graham Hansen, menegaskan status klub itu saat ini sebagai tolok ukur sepakbola klub wanita. Namun, persaingan berlangsung ketat. Dua pemain Manchester City, Khadija Shaw dan Lauren Hemp, juga mendapat perhatian besar berkat penampilan mereka di Women's Super League.
Daftar kandidat Ballon d'Or Wanita juga menampilkan banyak pemain dari berbagai penjuru dunia, mencerminkan perkembangan sepakbola wanita. Barbra Banda dari Zambia dan Temwa Chawinga dari Malawi sama-sama masuk nominasi berkat catatan gol mereka yang produktif di Amerika Serikat. Sementara itu, talenta muda seperti Esmee Brugts dan Vicky Lopez mulai menjembatani kesenjangan antara level junior dan jajaran elite dunia.
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