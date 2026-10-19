Untuk pertama kalinya dalam sejarahnya yang gemilang, seremoni Ballon d’Or akan digelar di London, Inggris, bertepatan dengan peringatan 70 tahun penghargaan tersebut. Acara bergengsi ini dijadwalkan berlangsung di London Palladium Theatre pada Senin, 26 Oktober, dengan gala dimulai pukul 20.00 GMT.

Seremoni ini akan disiarkan ke seluruh dunia agar penggemar di setiap benua dapat menyaksikan apakah generasi lama atau generasi baru yang akan membawa pulang bola emas, seperti dilaporkan UEFA.

Setiap pemenang di London Palladium akan menerima trofi asli untuk dimiliki, sebuah tradisi yang menambah prestise acara tersebut. France Football membuat trofi asli baru untuk setiap kategori setiap tahun, meski legenda seperti Diego Maradona dan Pele pernah menerima penghargaan kehormatan semasa hidup mereka. Saat seremoni ini kembali ke London, perhatian tetap tertuju pada periode penilaian dan kriteria ketat yang digunakan oleh dewan juri internasional yang terdiri dari para jurnalis.