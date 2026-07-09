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London City Lionesses GFXGOAL
Ameé Ruszkai

Diterjemahkan oleh

London City Lionesses serius dalam mengejar prestasi - tetapi apakah Alexia Putellas, Mary Earps, dan para pemain bintang lainnya yang baru didatangkan benar-benar dapat menjamin kesuksesan jangka panjang?

Women's football
London City Lionesses
A. Putellas
M. Earps
M. Leon
WSL
FEATURES

Sudah resmi: Alexia Putellas kini menjadi pemain London City Lionesses. Sejak mengambil alih klub pada musim 2023-24, Michele Kang telah berhasil mendatangkan sejumlah pemain berbakat ke klub ini, mulai dari Saki Kumagai—juara Eropa lima kali—hingga ikon Swedia Kosovare Asllani, serta membayarkan biaya transfer rekor dunia untuk Grace Geyoro pada musim panas lalu. Namun, kedatangan Putellas merupakan rekrutan impian dan menjadi indikasi terbesar sejauh ini bahwa proyek ini harus ditanggapi dengan sangat serius.

Baru pada bulan Mei lalu, Putellas menjadi bagian dari skuad Barcelona yang mengalahkan Lyon — klub lain milik Kang — di final Liga Champions, dengan skor luar biasa 4-0. Hal ini melengkapi raihan empat gelar bagi Blaugrana, memberikan Putellas puncak kesuksesan yang sempurna untuk mengakhiri masa tinggalnya selama 14 tahun di Catalunya, sekaligus memberikan dorongan nyata bagi harapannya untuk meraih Ballon d'Or ketiganya. Ia akan menjadi favorit untuk meraih penghargaan tersebut pada bulan Oktober, saat upacara penganugerahan diselenggarakan di London.

Putellas bukanlah satu-satunya nama besar yang akan bergabung dengan London City musim panas ini. Mapi Leon, rekan setimnya di Barca dan juga di timnas Spanyol, siap bergabung untuk menambah kualitas kelas dunia di lini pertahanan, sementara Mary Earps, mantan kiper timnas Inggris, telah menandatangani kontrak untuk memperkuat posisi yang membutuhkan perhatian. Nicole Anyomi juga menjadi tambahan yang disambut baik di lini serang, setelah mencetak 13 gol dan enam assist di Bundesliga musim lalu. Ini akan menjadi jendela transfer di mana London City membuat pernyataan terbesar sejauh ini terkait ambisi dan niat mereka.

Namun, dengan semua pemain ini kini sudah menginjak usia 30-an, kecuali Anyomi, hal ini terasa seperti pendekatan yang sedikit berbeda dari klub. Sebelumnya, pemain muda berbakat menjadi mayoritas dalam perekrutan, meskipun beberapa nama yang lebih mapan dan berpengalaman juga disertakan. Lalu, apa arti perubahan ini bagi London City? Dan apakah hal ini akan membantu klub tersebut melangkah lebih jauh, menjadi pesaing serius untuk meraih trofi, serta menempatkan mereka di antara penantang gelar sejati di Women’s Super League?

  • Freya Godfrey London City Lionesses 2025-26Getty Images

    Fokus pada kaum muda

    London City merekrut 16 pemain secara permanen pada jendela transfer musim panas lalu, dan hanya lima di antara mereka yang telah genap berusia 30 tahun. Sebaliknya, sembilan dari rekrutan baru tersebut berusia 25 tahun atau lebih muda, dengan pendekatan untuk mengembangkan talenta menjanjikan menjadi pemain papan atas tampaknya menjadi prioritas menjelang musim pertama mereka di WSL.

    Para bintang muda itulah yang umumnya menonjol sebagai pemain terbaik klub. Freya Godfrey menonjol sebagai yang terbaik di antara mereka setelah bergabung dari akademi Arsenal pada usia 20 tahun pada Juli lalu, bahkan berhasil menempatkan dirinya sebagai pemain reguler di skuad Inggris berkat penampilannya tersebut. Jana Fernandez, pemain berusia 24 tahun yang didatangkan dari Barcelona, menjadi pemain unggulan lainnya, begitu pula rekan setimnya di timnas Spanyol, Lucia Corrales, sementara Issy Goodwin yang berusia 23 tahun memimpin lini depan dengan baik dalam musim penuh pertamanya di WSL.

    Tentu saja, ada beberapa pemain senior penting di antara para pemain muda ini, seperti Asllani, Kumagai, dan bek asal Italia, Elena Linari. Namun, para talenta muda sering kali mencuri perhatian.

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  • Everton v London City Lionesses - Barclays Women's Super LeagueGetty Images Sport

    Pengalaman yang berharga

    Kini, tampaknya London City berupaya menambah pemain berpengalaman di sekitar inti tim muda tersebut, namun pemain yang bermain di level yang sama sekali berbeda.

    Para pemain veteran yang didatangkan klub musim panas lalu sebelumnya telah mencapai prestasi yang sangat gemilang. Danielle van de Donk dan Nikita Parris sama-sama datang dengan pengalaman WSL yang mumpuni serta riwayat prestasi yang gemilang, dan keduanya juga pernah bermain untuk Lyon, juara Eropa delapan kali. Sementara itu, Linari, Sanni Franssi, dan Alanna Kennedy adalah pemain internasional berpengalaman yang telah berkarier di berbagai liga di Eropa dan dunia.

    Namun, tak satu pun dari mereka yang bergabung dengan klub ini dalam kondisi performa terbaiknya.

  • Alexia Putellas Barcelona Women 2025-26Getty Images

    Pemain baru kelas dunia

    Putellas memang begitu, dan Leon pun akan demikian. Rasanya ini merupakan perubahan yang sangat besar. Kita sedang membicarakan dua pemain terbaik di dunia.

    Jika dilihat kembali, sudah ada tanda-tanda bahwa London City sedang bergerak ke arah pendekatan seperti ini. Untuk menutup jendela transfer musim panas tahun lalu, klub ini mendatangkan Geyoro, seorang gelandang kelas dunia yang pernah menjadi kapten Paris Saint-Germain, dan kemudian pada Januari, mereka bergerak untuk merekrut Delphine Cascarino, bintang Prancis lainnya yang menjadi salah satu pemain terbaik di NWSL pada tahun 2025, dan akibatnya dinominasikan untuk penghargaan Pemain Terbaik.

    Ini merupakan kelanjutan dari langkah tersebut, sampai batas tertentu, namun juga merupakan lompatan ke tingkat yang lebih tinggi. Ada peluang yang sangat nyata bahwa, melalui Putellas, seorang pemain yang membela London City Lionesses akan meraih Ballon d'Or pada tahun 2026.

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  • Mary Earps London City LionessesLondon City Lionesses

    Pemain baru yang menjadi sorotan

    Lalu, apa arti semua ini? Pertama-tama, sulit untuk tidak melihat aspek pemasaran dari semua ini. London City adalah tim wanita independen, satu-satunya di WSL, dan mereka bersaing untuk mendapatkan perhatian dan minat di kota yang kini memiliki tujuh dari 14 tim di divisi tersebut, termasuk beberapa yang terbesar dan paling sukses, seperti Arsenal dan Chelsea.

    Kehadiran seseorang dengan profil seperti Putellas, khususnya, sangatlah penting dalam hal ini. London City hanya mencatat rata-rata kehadiran penonton sebesar 3.176 orang untuk pertandingan kandang mereka tahun lalu, namun kehadiran pemenang Ballon d’Or dua kali—dan berpotensi tiga kali—dalam skuad dapat membantu menarik lebih banyak penggemar ke stadion serta meningkatkan sorotan media terhadap tim ini.

    Dampak Earps dalam hal ini juga patut diperhatikan. Dia adalah salah satu tokoh terpenting dalam kesuksesan Inggris baru-baru ini hingga dia pensiun dari tim nasional menjelang Kejuaraan Eropa 2025, bahkan memenangkan penghargaan BBC Sports Personality of the Year pada 2023. Sekali lagi, daya tarik bintang seperti itu sangat besar jika London City ingin berkembang di luar lapangan.

  • Mapi Leon Barcelona Women 2025-26Getty Images

    Naik ke level berikutnya

    Adapun di lapangan, akan menarik untuk melihat dampak apa yang akan ditimbulkan oleh para pemain baru ini. Geyoro bergabung musim panas lalu dengan sambutan meriah, namun kesulitan menunjukkan performa gemilang pada tahun pertamanya di WSL, meskipun saat itu ia berada di puncak kariernya pada usia 28 tahun dan datang dengan reputasi sebagai pemain kelas dunia.

    Kedatangan Putellas kemungkinan besar akan membantu pemain internasional Prancis tersebut, karena hal itu menambah kualitas di lini tengah di sekitarnya. Mengingat kemampuan Geyoro yang tak diragukan lagi, akan sangat mengejutkan jika ia kembali mengalami musim yang buruk. Adapun Putellas sendiri, orang akan mengharapkan ia kadang-kadang mampu membawa London City meraih kemenangan sendirian, mengingat bakatnya yang mampu mengubah jalannya pertandingan.

    Leon akan menjadi starter di lini belakang, dengan harapan tim dapat memperbaiki catatan yang minim, yaitu hanya tiga clean sheet dalam 22 pertandingan liga musim lalu, sekaligus menambah kualitas dalam penguasaan bola saat London City berusaha memainkan pertandingan sesuai gaya mereka secara lebih konsisten.

    Sementara itu, Earps mungkin tidak lagi dipandang setinggi saat ia meninggalkan Inggris pada 2024 untuk bergabung dengan PSG, namun ia baru-baru ini masih dianggap sebagai salah satu kiper terbaik di dunia dan berharap dapat menemukan kembali performa terbaiknya saat kembali ke WSL.

    Elene Lete mengalami musim pertamanya yang naik-turun di bawah mistar gawang London City, dengan mencatatkan persentase penyelamatan terendah kedua di antara para penjaga gawang yang bermain setidaknya 750 menit di divisi tersebut, sekaligus kebobolan 6,8 gol lebih banyak dari yang seharusnya—tertinggi di liga—menurut statistik expected goals. Klub berharap kedatangan Earps dapat mengatasi sebagian masalah tersebut sekaligus membantu Lete untuk berkembang, terutama karena pemain berusia 24 tahun itu baru saja menandatangani kontrak baru.

  • Alexia Putellas London City Lionesses 2026Getty Images

    Dampak jangka pendek atau kesuksesan jangka panjang?

    Namun, apakah kedatangan para pemain baru ini justru menggeser kesempatan bermain dari para pemain muda andalan yang telah lama direkrut oleh London City dan terus dikembangkan melalui menit bermain?

    Earps kemungkinan besar akan mengurangi menit bermain Lete, yang sembilan tahun lebih muda darinya. Apakah kedatangan Leon akan membatasi peluang bagi Isa Kardinaal yang berusia 20 tahun atau Teyah Goldie yang berusia 21 tahun? Dan siapa yang akan bergabung dengan Putellas dan Geyoro dalam trio lini tengah tersebut? Apakah Maria Perez yang berusia 23 tahun? Atau pemain senior lainnya? Bagaimanapun, para pemain ini bukanlah masa depan jangka panjang London City Lionesses, karena klub ini merasa tidak hanya butuh satu atau dua musim lagi untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

    Putellas, Leon, Earps, Geyoro, Cascarino — dan lainnya — semuanya akan memberikan kontribusi besar di lapangan sekaligus berperan sebagai pemimpin berpengalaman. Namun, penting bagi klub untuk menemukan keseimbangan yang tepat antara para pemain bintang baru yang memberikan dampak signifikan dalam meraih hasil, sekaligus terus mengembangkan para pemain muda dalam skuad yang dapat membawa London City Lionesses ke tujuan yang mereka inginkan—suatu titik yang kemungkinan akan tercapai setelah banyak pemain yang direkrut pada tahun 2026—dan 2025—telah mengakhiri karier mereka.