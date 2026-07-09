Baru pada bulan Mei lalu, Putellas menjadi bagian dari skuad Barcelona yang mengalahkan Lyon—klub lain milik Kang—di final Liga Champions, dengan skor luar biasa 4-0. Hal ini melengkapi raihan empat gelar bagi Blaugrana, memberikan Putellas puncak karier yang sempurna untuk mengakhiri masa tinggalnya selama 14 tahun di Catalunya, sekaligus memberikan dorongan nyata bagi harapannya untuk meraih Ballon d'Or ketiganya. Ia akan menjadi favorit untuk meraih penghargaan tersebut pada bulan Oktober, saat upacara penganugerahan diselenggarakan di London.

Putellas bukanlah satu-satunya nama besar yang akan bergabung dengan London City musim panas ini. Mapi Leon, rekan setimnya di Barcelona dan juga di timnas Spanyol, siap bergabung untuk menambah kualitas kelas dunia di lini pertahanan, sementara Mary Earps, mantan kiper timnas Inggris, telah menandatangani kontrak untuk memperkuat posisi yang membutuhkan perhatian. Nicole Anyomi juga menjadi tambahan yang disambut baik di lini serang, setelah mencetak 13 gol dan enam assist di Bundesliga musim lalu. Ini akan menjadi jendela transfer di mana London City membuat pernyataan terbesar sejauh ini terkait ambisi dan niat mereka.

Namun, dengan semua pemain ini kini sudah menginjak usia 30-an, kecuali Anyomi, hal ini terasa seperti pendekatan yang sedikit berbeda dari klub. Sebelumnya, pemain muda berbakat menjadi mayoritas dalam perekrutan, meskipun beberapa nama yang lebih mapan dan berpengalaman juga disertakan. Lalu, apa arti perubahan ini bagi London City? Dan apakah hal ini akan membantu klub tersebut melangkah lebih jauh, menjadi pesaing serius untuk meraih trofi, serta menempatkan mereka di antara penantang gelar sejati di Women’s Super League?