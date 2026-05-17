London City Lionesses 'optimis' dapat membawa kembali legenda Lionesses, Mary Earps, ke WSL sebagai pemain bebas transfer saat kontraknya bersama Paris Saint-Germain berakhir

London City Lionesses mulai muncul sebagai pesaing serius untuk mendatangkan Mary Earps, seiring upaya mereka untuk menunjukkan eksistensi di Liga Super Wanita. Di bawah kepemilikan Michele Kang, klub ini telah mengubah strategi perekrutannya dan kini membidik beberapa nama besar di kancah sepak bola dunia untuk memperkuat skuad mereka menjelang musim mendatang.

Menurut BBC Sport, sumber-sumber klub mengindikasikan bahwa meskipun kesepakatan resmi dengan Earps belum diselesaikan, ada optimisme yang kuat seputar aktivitas transfer musim panas mereka. Setelah finis di peringkat keenam pada musim debut WSL mereka di bawah asuhan Eder Maestre, klub ini memandang penambahan kiper kelas dunia sebagai langkah logis berikutnya dalam kemajuan pesat mereka.