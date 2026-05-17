London City Lionesses 'optimis' dapat membawa kembali legenda Lionesses, Mary Earps, ke WSL sebagai pemain bebas transfer saat kontraknya bersama Paris Saint-Germain berakhir
Rencana ambisius London City Lionesses untuk musim panas ini
London City Lionesses mulai muncul sebagai pesaing serius untuk mendatangkan Mary Earps, seiring upaya mereka untuk menunjukkan eksistensi di Liga Super Wanita. Di bawah kepemilikan Michele Kang, klub ini telah mengubah strategi perekrutannya dan kini membidik beberapa nama besar di kancah sepak bola dunia untuk memperkuat skuad mereka menjelang musim mendatang.
Menurut BBC Sport, sumber-sumber klub mengindikasikan bahwa meskipun kesepakatan resmi dengan Earps belum diselesaikan, ada optimisme yang kuat seputar aktivitas transfer musim panas mereka. Setelah finis di peringkat keenam pada musim debut WSL mereka di bawah asuhan Eder Maestre, klub ini memandang penambahan kiper kelas dunia sebagai langkah logis berikutnya dalam kemajuan pesat mereka.
Berangkat dari ibu kota Prancis
Kiper berusia 33 tahun itu terlihat duduk di bangku cadangan Paris Saint-Germain saat timnya kalah 1-0 dalam laga semifinal babak play-off melawan Paris FC pada Sabtu lalu. Keputusannya untuk tidak diturunkan ini semakin memicu spekulasi bahwa masa baktinya di Prancis akan segera berakhir, mengingat kontraknya saat ini akan habis pada bulan Juni, sehingga menjadikannya salah satu pemain bebas transfer paling diminati di bursa transfer.
Earps telah tampil dalam 22 pertandingan di Ligue 1 musim ini, dengan mencatatkan 12 clean sheet. Terlepas dari kontribusinya secara individu, PSG mengakhiri musim domestik di posisi ketiga, tertinggal 13 poin dari juara Lyon. Setelah bergabung dengan klub ini dari Manchester United pada Juli 2024, ia telah tampil sebanyak 54 kali untuk tim asal Paris tersebut, termasuk saat kembali ke Old Trafford dengan penuh emosi dalam Liga Champions Wanita.
Warisan kesuksesan Inggris
Earps tetap menjadi sosok legendaris dalam sepak bola Inggris, setelah memainkan peran penting dalam kemenangan Lionesses di Euro 2022 dan perjalanan bersejarah mereka menuju final Piala Dunia 2023. Prestasi pribadinya pun tak kalah mengesankan; ia dua kali dinobatkan sebagai Kiper Terbaik FIFA Tahun Ini, yang semakin mengukuhkan reputasinya sebagai salah satu penjaga gawang terbaik dalam sejarah sepak bola wanita.
Sebelum pindah ke Prancis, Earps menghabiskan lima musim yang sukses di Manchester United, di mana ia tampil lebih dari 100 kali. Ia berperan penting dalam gelar juara besar pertama klub tersebut, membantu mereka meraih Piala FA Wanita pada 2024. Kembalinya ke WSL akan membuatnya kembali menjadi salah satu figur komersial paling dikenal dan berpengaruh di liga tersebut.
Pasar pemain bebas semakin memanas
Perebutan Earps terjadi di tengah musim panas yang penuh perubahan bagi WSL, dengan beberapa bintang top yang berpotensi pindah klub. London City Lionesses dikaitkan dengan Mapi Leon dari Barcelona dan pemain internasional Inggris Beth Mead, yang baru-baru ini mengonfirmasi kepergiannya dari Arsenal. Pasar transfer semakin kompetitif seiring klub-klub berusaha memanfaatkan talenta-talenta top yang memasuki status bebas transfer. Selain Earps dan Mead, nama-nama seperti Katie McCabe, Sam Kerr, dan Khadija Shaw juga menjadi subjek spekulasi intens mengenai masa depan mereka.