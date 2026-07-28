'London akan selalu menjadi rumah saya' - Marc Cucurella merilis video perpisahan Chelsea lebih dari sebulan setelah merampungkan transfer £52 juta ke Real Madrid

Dalam sebuah video yang diunggah di akun media sosial pribadinya, Cucurella merefleksikan perjalanannya di west London, yang membuatnya mengatasi awal yang sulit untuk memenangkan Liga Konferensi UEFA 2024-25 dan Piala Dunia Antarklub FIFA 2025.

Mengungkapkan rasa terima kasihnya yang mendalam kepada semua orang di klub, pemain internasional Spanyol itu menyatakan: "Hai Blues, setelah empat musim bersama, saatnya untuk mengucapkan selamat tinggal. Saya punya waktu untuk merenung dan mengingat apa yang telah kita jalani bersama.

"Saya tiba di sini sebagai seorang anak muda dengan impian memenangkan banyak trofi dan bermain di Liga Champions. Kami mengalami awal yang sulit, itu benar, tetapi dengan kerja keras dan usaha kami mampu membalikkannya.

"Berkat klub ini dan ekspektasinya yang tinggi hari ini, saya dapat dengan jujur mengatakan bahwa London akan selalu menjadi rumah saya dan kalian akan selalu menjadi bagian dari kisah saya."











