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'London akan selalu menjadi rumah saya' - Marc Cucurella merilis video perpisahan Chelsea lebih dari sebulan setelah merampungkan transfer £52 juta ke Real Madrid
Cucurella merilis perpisahan emosional
Cucurella telah merilis pesan perpisahan yang emosional kepada para pendukung Chelsea setelah menyelesaikan transfernya senilai £52 juta ke Madrid. Ia membuat 115 penampilan di Premier League sepanjang empat musim di Stamford Bridge setelah kedatangannya dari Brighton pada 2022. Meskipun kesepakatan dengan Madrid disetujui pada pertengahan Juni selama Piala Dunia, Cucurella diberikan cuti tambahan setelah membantu Spanyol mengangkat trofi sebelum ia bergabung dengan rekan-rekan setim barunya di Los Blancos.
Bek mengenang perjalanan London
Dalam sebuah video yang diunggah di akun media sosial pribadinya, Cucurella merefleksikan perjalanannya di west London, yang membuatnya mengatasi awal yang sulit untuk memenangkan Liga Konferensi UEFA 2024-25 dan Piala Dunia Antarklub FIFA 2025.
Mengungkapkan rasa terima kasihnya yang mendalam kepada semua orang di klub, pemain internasional Spanyol itu menyatakan: "Hai Blues, setelah empat musim bersama, saatnya untuk mengucapkan selamat tinggal. Saya punya waktu untuk merenung dan mengingat apa yang telah kita jalani bersama.
"Saya tiba di sini sebagai seorang anak muda dengan impian memenangkan banyak trofi dan bermain di Liga Champions. Kami mengalami awal yang sulit, itu benar, tetapi dengan kerja keras dan usaha kami mampu membalikkannya.
"Berkat klub ini dan ekspektasinya yang tinggi hari ini, saya dapat dengan jujur mengatakan bahwa London akan selalu menjadi rumah saya dan kalian akan selalu menjadi bagian dari kisah saya."
Orang Spanyol mengucapkan selamat tinggal terakhir
Kepergian Cucurella menandai akhir dari babak penting dalam kariernya di Premier League, di mana ia berkembang menjadi salah satu bek kiri terkemuka di Eropa. Sang bek menegaskan bahwa dukungan dari para pendukung setia Stamford Bridge dan kenangan memenangkan trofi bersama The Blues akan tinggal bersamanya selamanya.
Menutup pidato emosionalnya kepada rekan-rekan setim dan staf, ia menambahkan: "Saya tidak akan lupa mendengarkan lagu saya di stadion, malam-malam magis di Bridge, gelar-gelar yang telah saya menangi dengan membawa lencana ini dan semua cinta yang kalian tunjukkan kepada saya. Saya sekarang meninggalkan klub sebagai seorang pria. Saya telah meraih banyak impian saya berkat kalian dan saya ingin berterima kasih kepada kalian semua untuk itu.
"Kepada para pelatih dan staf atas semua nasihat yang kalian berikan kepada saya, kepada rekan-rekan setim saya, atas semua yang telah kita lalui bersama dan saya tidak akan melupakannya."
- AFP
Era Mourinho menanti Madrid
Cucurella akan bergabung dengan persiapan pramusim Madrid di bawah Mourinho, yang telah melakukan kembali secara sensasional ke kursi kepelatihan Los Blancos setelah 13 tahun pergi. Sementara itu, Chelsea menghadapi pembangunan kembali skuad secara langsung di bawah manajer baru Xabi Alonso saat mereka berusaha bangkit dari finis mengecewakan di posisi ke-10 Liga Premier musim lalu.
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