AFP
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'Lompatan dalam kualitas' - Diego Simeone memuji para pemain pengganti saat Atletico Madrid membuka kampanye La Liga dengan kemenangan
Penyelesaian akhir brilian memastikan kemenangan
Atletico dibuat frustrasi oleh Malaga dalam babak pertama yang berjalan stagnan, dengan hanya mencatatkan expected goals (xG) sebesar 0,10 dari empat percobaan dalam absennya Julian Alvarez. Kebuntuan itu mendorong Simeone melakukan tiga pergantian pada menit ke-57, dengan memasukkan Lee, Baena, dan Giuliano Simeone. Perubahan taktik tersebut langsung membuahkan hasil, ketika Lee mencetak gol pada debutnya lewat sepakan melengkung yang indah, disusul tendangan bebas spektakuler Baena yang memastikan kemenangan 2-0.
- ZUMA Press Wire
Pelatih Argentina memuji respons
Berbicara kepada para jurnalis dalam konferensi pers usai pertandingan, pelatih asal Argentina itu menyoroti babak pertama yang membuat frustrasi sebelum memuji dampak menentukan dari para pemain cadangannya dalam mengubah momentum: "Kami mencoba memulai pertandingan dengan para pemain yang berada dalam kondisi terbaik untuk bersaing," kata Simeone kepada para wartawan.
"Pada babak pertama, kami hanya berlari. Kami tidak memiliki peluang mencetak gol. Pada babak kedua, pergantian pemain membawa lompatan kualitas. Semua pemain memberi kami lompatan yang kami butuhkan. Dua gol itu adalah dua gol yang luar biasa dan kami mampu memenangi pertandingan yang tidak mudah."
Gol debut menegaskan potensi
Lee menandai debut kompetitifnya dengan gaya dengan menjadi pencetak gol debut termuda ketiga Atletico di abad ke-21 di La Liga pada usia 25 tahun 181 hari. Mantan gelandang Valencia, Mallorca, dan PSG itu, yang juga menutup laga dengan catatan tertinggi di tim untuk peluang yang diciptakan dan tekel sukses, merefleksikan adaptasinya: "Pertandingan-pertandingan pertama sangat penting. Kami kurang berlatih. Sangat penting untuk meraih kemenangan," kata Lee.
"Seluruh tim telah melakukan pekerjaan yang luar biasa. Berkat kerja kami di babak pertama, kami bisa meraih kemenangan. Kami terus bekerja keras. Ritme masih kurang, tetapi dengan kerja keras kami akan berkembang secara individu dan kolektif."
- SOPA Images
Kedalaman taktis memacu ambisi
Kemenangan pada laga pembuka memberi Atletico momentum awal yang krusial saat mereka terus membangun ketajaman pertandingan menjelang kampanye La Liga 2026-27 yang menuntut. Kontribusi penentu kemenangan dari bangku cadangan menyoroti kedalaman skuad yang dimiliki Simeone di tengah spekulasi yang terus berlanjut seputar masa depan Alvarez. Atletico kini harus segera mengalihkan perhatian ke laga kandang lainnya saat mereka menjamu Villarreal pada Minggu, 23 Agustus.
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