Berbicara kepada para jurnalis dalam konferensi pers usai pertandingan, pelatih asal Argentina itu menyoroti babak pertama yang membuat frustrasi sebelum memuji dampak menentukan dari para pemain cadangannya dalam mengubah momentum: "Kami mencoba memulai pertandingan dengan para pemain yang berada dalam kondisi terbaik untuk bersaing," kata Simeone kepada para wartawan.

"Pada babak pertama, kami hanya berlari. Kami tidak memiliki peluang mencetak gol. Pada babak kedua, pergantian pemain membawa lompatan kualitas. Semua pemain memberi kami lompatan yang kami butuhkan. Dua gol itu adalah dua gol yang luar biasa dan kami mampu memenangi pertandingan yang tidak mudah."