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Portugal v Croatia: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Alvino Hanafi
Diterjemahkan oleh

Lolos dari tekanan! Ronaldo menertawakan kritik dan membidik gol ke-1.000 dalam kepulangan emosional ke Lisbon

C. Ronaldo
Portugal
Portugal vs Wales
Wales
UEFA Nations League A

Kapten Portugal Cristiano Ronaldo berbicara di Portugal Football Summit menjelang laga pembuka UEFA Nations League timnya melawan Wales di Estadio Jose Alvalade. Pemain berusia 39 tahun itu mendukung pelatih kepala baru Jorge Jesus, menepis kritik media, dan kembali menegaskan keinginannya untuk mencapai 1.000 gol dalam kariernya.

  • Ronaldo menantikan duel melawan Wales saat Portugal memulai pertahanan gelar

    Kapten Portugal Cristiano Ronaldo berbicara kepada media di Portugal Football Summit jelang laga pembuka UEFA Nations League kontra Wales pada Kamis di Estadio Jose Alvalade. Kembali ke stadion tempat kariernya bermula, pemain 39 tahun itu mengungkapkan gairah besar untuk mewakili negaranya.

    Ronaldo menyambut pelatih kepala yang baru ditunjuk, Jorge Jesus, dan mendukungnya untuk memimpin Portugal memasuki era baru yang ambisius.

    Sang penyerang memuji mantan manajer Roberto Martinez, sambil menegaskan skuad sepenuhnya siap menghadapi jadwal berat empat pertandingan dalam 15 hari.

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    CR7 bidik gol ke-1.000 untuk tim nasional

    Dengan membidik sejarah lebih lanjut, Ronaldo menegaskan kembali tekadnya untuk mencapai 1.000 gol dalam kariernya tanpa menjadikan perburuan itu sebagai obsesi yang tidak sehat. Penyerang Al-Nassr itu mengakui bahwa mencetak gol ke-1.000 dalam kariernya saat mengenakan seragam Portugal akan menjadi puncak karier yang paling utama.

    Ia menegaskan bahwa dirinya tetap berada di skuad untuk benar-benar memberikan perbedaan lewat penampilan, bukan mengandalkan reputasinya.

    "Saya sudah mengakui bahwa saya ingin sampai ke sana dan saya akan sampai ke sana," kata Ronaldo. "Mencetak gol ke-1.000 untuk tim nasional akan menjadi puncak dari kisah indah lainnya. Saya datang ke tim nasional karena saya membuat perbedaan dan saya adalah aset."

  • Sang kapten membalas kritik dan menanggapi pembicaraan soal pensiun

    Menanggapi sorotan media yang terus-menerus dan spekulasi soal pensiun internasionalnya, Ronaldo menertawakan pemberitaan yang bermusuhan itu, seraya menegaskan bahwa ia hanya fokus pada limpahan kasih sayang yang ia terima dari para pendukung di seluruh dunia. Ia mengakui bahwa kariernya bisa segera berakhir, tetapi ia terus menjalani hidup dengan benar-benar berfokus pada masa kini.

    Sang kapten menegaskan bahwa jika federasi atau pelatih tak lagi membutuhkan jasanya, ia akan pergi tanpa konflik.

    "Beberapa kanal suka menyerang saya dan mencoba membunuh saya, tetapi itu bukan kesempatan. Hanya dengan senapan, dan bahkan saat itu pun saya masih akan menghindari peluru," canda Ronaldo. "Pada hari mereka tak lagi mengandalkan saya, saya akan mengambil bola saya dan pergi."

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    Portugal memulai kampanye Nations League di Lisbon

    Portugal menjamu Wales di Estadio Jose Alvalade, Lisbon, pada Kamis malam untuk memulai kampanye UEFA Nations League League A 2026-27 mereka. Selecao kemudian akan menghadapi Norwegia di Estadio do Dragao pada 4 Oktober.

    Ronaldo berupaya memimpin lini serang di bawah arahan Jorge Jesus dan membantu negaranya memulai turnamen dengan raihan tiga poin.

    Penyerang veteran itu bertekad menambah koleksi gol internasionalnya yang memecahkan rekor.

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