Lorenzo Pellegrini menyatakan bahwa ia sepenuhnya fokus dan siap secara fisik saat Roma bersiap menjamu Slovan Bratislava di Liga Champions UEFA. Setelah tampil untuk pertama kalinya dalam enam bulan saat menghadapi Como, gelandang itu baru-baru ini menandatangani perpanjangan kontrak satu tahun untuk tetap membela klub yang didukungnya sejak kecil.

Pellegrini mengakui bahwa memulihkan kebugaran untuk bertanding sepenuhnya membutuhkan kesabaran setelah ia menyaksikan rekan-rekan setimnya dari pinggir lapangan.

Namun, pemain berusia 29 tahun itu menegaskan bahwa kini ia merasa tenang dan bertekad berkontribusi dalam kiprah Roma di kompetisi Eropa.