IPA Sport
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Lolos dari situasi genting! Pellegrini buka suara soal drama kontrak dan pertolongan Gasperini
Pellegrini menemukan ketenangan setelah kembali dari absen enam bulan
Lorenzo Pellegrini menyatakan bahwa ia sepenuhnya fokus dan siap secara fisik saat Roma bersiap menjamu Slovan Bratislava di Liga Champions UEFA. Setelah tampil untuk pertama kalinya dalam enam bulan saat menghadapi Como, gelandang itu baru-baru ini menandatangani perpanjangan kontrak satu tahun untuk tetap membela klub yang didukungnya sejak kecil.
Pellegrini mengakui bahwa memulihkan kebugaran untuk bertanding sepenuhnya membutuhkan kesabaran setelah ia menyaksikan rekan-rekan setimnya dari pinggir lapangan.
Namun, pemain berusia 29 tahun itu menegaskan bahwa kini ia merasa tenang dan bertekad berkontribusi dalam kiprah Roma di kompetisi Eropa.
- IPA Sport
Gelandang Sebut Gasperini Berjasa Mencegah Kepergiannya pada Musim Panas
Berbicara dalam konferensi pers jelang pertandingan, Pellegrini mengakui bahwa dirinya tampaknya akan meninggalkan Stadio Olimpico sebelum kedatangan Gasperini. "Pelatih punya peran penting karena pada awal musim lalu, rasanya hampir menjadi hal yang wajar jika kami berpisah," ungkap Pellegrini.
"Namun, dari sudut pandang saya, saat pertama kali duduk bersama pelatih musim lalu, kami langsung sepakat mengenai apa yang bisa saya lakukan di sini bersamanya."
"Saya berbicara dengan klub, pelatih, staf, dan rekan-rekan setim saya pada musim panas lalu, dan mereka semua mengatakan ingin saya tetap di sini. Jadi, semuanya terasa sangat alami," tambahnya.
Kemampuan beradaptasi jadi kunci bagi Pellegrini dalam sistem taktik Gasperini
Pellegrini menegaskan kesediaannya bermain sebagai gelandang tengah maupun dalam peran menyerang yang lebih maju, bergantung pada kebutuhan tim. "Kelebihan saya adalah bermain dengan bola di kaki," jelas Pellegrini. "Baik saat saya bermain di lini tengah maupun sebagai gelandang serang, yang penting adalah menemukan ruang yang tersedia dan memanfaatkannya."
"Suasana secara keseluruhan tenang dan santai. Kami datang, berlatih, dan bekerja keras untuk mempersiapkan diri menghadapi pertandingan," ujarnya mengenai mentalitas skuad.
Fleksibilitas taktiknya memberi Gasperini pilihan penting di tengah cedera yang masih melanda skuad.
- Kirchner-Media
Toure menghormati Roma asuhan Pellegrini meski ada kekhawatiran soal cedera
Pelatih tim lawan, Yaya Toure, mengakui kualitas skuad Roma, tetapi menegaskan Slovan Bratislava tidak akan gentar di Stadio Olimpico. "Kami menghadapi tim yang sangat kuat. Beberapa pemain mereka absen, tetapi mereka tetap kuat dan bisa sangat menyulitkan Anda," kata Toure.
"Kami belajar banyak dari dua pertandingan terakhir dan kini ingin menunjukkan karakter kami tanpa rasa takut."
Roma menjamu Slovan Bratislava pada Selasa malam dengan misi memperkuat peluang mereka untuk lolos.
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