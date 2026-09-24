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Lolos dari bahaya! Ronaldo menertawakan para pengkritik dan membidik gol ke-1.000 dalam kepulangan emosional ke Lisbon
Ronaldo pratinjau bentrok melawan Wales saat Portugal memulai pertahanan gelar
Kapten Portugal Cristiano Ronaldo berbicara kepada media di Portugal Football Summit jelang laga pembuka UEFA Nations League melawan Wales pada Kamis di Estadio Jose Alvalade. Kembali ke stadion tempat kariernya bermula, pemain berusia 39 tahun itu mengungkapkan gairah besar untuk mewakili negaranya.
Ronaldo menyambut pelatih kepala baru yang baru ditunjuk, Jorge Jesus, dan mendukungnya untuk memimpin Portugal memasuki era baru yang ambisius.
Sang penyerang memuji mantan manajer Roberto Martinez sambil menegaskan bahwa skuad sudah sepenuhnya siap untuk jadwal berat empat pertandingan dalam 15 hari.
- AFP
CR7 membidik gol ke-1.000 untuk tim nasional
Membidik sejarah lebih lanjut, Ronaldo kembali menegaskan tekadnya untuk mencapai 1.000 gol dalam kariernya tanpa menjadikan pengejaran itu sebagai obsesi yang tidak sehat. Penyerang Al-Nassr itu mengakui bahwa mencetak gol ke-1.000 dalam kariernya saat mengenakan seragam Portugal akan menjadi puncak karier yang paling utama.
Ia menegaskan bahwa dirinya tetap berada di skuad untuk benar-benar memberi perbedaan lewat performa, bukan dengan mengandalkan reputasinya.
"Saya sudah mengakui bahwa saya ingin mencapainya dan saya akan mencapainya," kata Ronaldo. "Mencetak gol ke-1.000 untuk tim nasional akan menjadi puncak dari kisah indah lainnya. Saya datang ke tim nasional karena saya membuat perbedaan dan saya adalah aset."
Kapten membalas kritik dan menanggapi pembicaraan soal pensiun
Menanggapi sorotan media yang terus-menerus dan spekulasi mengenai pensiun internasionalnya, Ronaldo menertawakan pemberitaan yang memusuhinya, sembari menegaskan bahwa ia hanya fokus pada limpahan kasih sayang yang ia terima dari para pendukung di seluruh dunia. Ia mengakui bahwa meski kariernya bisa segera berakhir, ia tetap menjalani hidup sepenuhnya di masa sekarang.
Sang kapten menegaskan bahwa jika federasi atau pelatih tidak lagi membutuhkan jasanya, ia akan pergi tanpa konflik.
"Beberapa saluran suka menyerang saya dan mencoba membunuh saya, tetapi itu tidak mungkin. Hanya dengan senapan, dan bahkan saat itu pun saya tetap akan menghindari pelurunya," canda Ronaldo. "Pada hari mereka tidak lagi mengandalkan saya, saya akan mengambil bola saya dan pergi."
- AFP
Portugal memulai kampanye UEFA Nations League di Lisbon
Portugal menjamu Wales di Estadio Jose Alvalade, Lisbon, pada Kamis malam untuk memulai kampanye UEFA Nations League 2026-27 mereka di Liga A. Selecao kemudian akan menghadapi Norwegia di Estadio do Dragao pada 4 Oktober.
Ronaldo berupaya memimpin lini serang di bawah arahan Jorge Jesus dan membantu negaranya memulai turnamen dengan raihan tiga poin.
Penyerang veteran itu berambisi menambah catatan gol internasionalnya yang memecahkan rekor.
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