Kapten Portugal Cristiano Ronaldo berbicara kepada media di Portugal Football Summit jelang laga pembuka UEFA Nations League melawan Wales pada Kamis di Estadio Jose Alvalade. Kembali ke stadion tempat kariernya bermula, pemain berusia 39 tahun itu mengungkapkan gairah besar untuk mewakili negaranya.

Ronaldo menyambut pelatih kepala baru yang baru ditunjuk, Jorge Jesus, dan mendukungnya untuk memimpin Portugal memasuki era baru yang ambisius.

Sang penyerang memuji mantan manajer Roberto Martinez sambil menegaskan bahwa skuad sudah sepenuhnya siap untuk jadwal berat empat pertandingan dalam 15 hari.